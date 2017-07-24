Стартовал онлайн предзаказ на смартфон Gretel S55

Gretel S55 доступен для предварительного заказа онлайн сегодня на AliExpress. Смартфон является первым бюджетным 3G-смартфоном от компании Gretel с двойной камерой и сканером отпечатков пальцев. Детально рассмотреть дизайн новинки можно в этом официальном видео:

Gretel S55410 будет доступен в модном красном и черном цвете, выглядит он стильно и тонко. На передней панели расположен 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280х720 точек, прикрытый изогнутым 2.5D стеклом. На верхней грани находится 3,5 мм разъем для наушников и порт microUSB.

Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч. В Gretel обещают 6 часов воспроизведения видео и 35 часов «нормального использования», при этом батарея является съемной.

Более подробную информацию о телефоне S55 можно найти на официальном сайте Gretel.

Предпродажа началась в нескольких авторизованных магазинах AliExpress, официальная цена составляет всего $59,99. В дальнейшем смартфон будет доступен на Gearbest, TOMTOP, Ebay и Amazon. Если вы заинтересованы в покупке, перейдите в этот авторизованный магазин прямо сейчас, они с 24 июля предлагают в ограниченном количестве купоны на $2 и бесплатные подарки для всех поклонников Gretel S55. 31 июля будут отправлены отгрузки для предварительных заказов.