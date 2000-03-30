Uklon теперь в 10 городах Украины



Сервис поиска авто Uklon теперь работает в 10 украинских городах и в Тбилиси (Грузия). К Киеву, Одессе, Днепру, Львову и Харькову присоединились Запорожье, Ивано-Франковск, Сумы, Полтава и Чернигов.

Uklon основан 7 лет назад. «Целью было создать и развить в Украине компанию по вызову авто онлайн, которая соответствует международным стандартам и позволяет быстро найти машину нужного класса без необходимости звонить во все службы такси по телефону. Появление новых городов на карте сервиса Uklon обусловлено растущей потребностью людей в удобном и качественном сервисе такси», — считает основатель Uklon Виталий Дятленко.

Сегодня Uklon — это самый популярный в Киеве украинский сервис вызова авто с помощью мобильного приложения. Он позволяет задать дополнительные условия, среди которых — возможность выбрать класс машины, предупредить о перевозке животных, указать необходимость в англоязычном водителе, осуществить безналичную оплату и другие.

Круглосуточный отдел контроля качества непрерывно занимается клиентской поддержкой онлайн и по телефону, чтобы постоянно совершенствовать работу Uklon.