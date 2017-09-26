Украинская компания KIVI выводит на рынок новую линейку Smart TV

Как думаете, можно ли получить Smart телевизор, который разработан c учетом ваших пожеланий и интересов? Именно так поступил украинский бренд KIVI, название которого расшифровывается как Kindle Vision (Зажигая видение).

Первая линейка Smart телевизоров этой компании включала 14 моделей и поступила в продажу осенью 2016 года. И уже через очень коротки срок была представлена в самых больших сетевых магазинах. А что же 2017? Целый год KIVI исследовали пожелания пользователей на форумах и тематических площадках, собирали воедино и вдохновенно создавали новые “умные телевизоры”.

Что же предложили в этом году KIVI, компания со слоганом “высокое качество по доступной цене”?

1) Широкий выбор диагоналей и цветов

Ассортимент телевизоров варьируется от компактных устройств, диагональю в 24 дюйма и до огромных, в 65 дюймов. Также компания предлагает несколько цветовых решений: разнообразные комбинации черного, серого и белого цветов.

2) 4K Ultra

С 4K Ultra вы сможете увидеть картинку максимально детализировано. Разрешение 3840×2160 полностью погружает в просмотр. Даже на самых больших диагоналях оно остается цельным и без видимых пикселей.

3) Наличие Т2 тюнера

Для просмотра ТВ не нужно подключать внешние устройства. Очень удобно, если вы привыкли к просмотру любимых каналов через цифровое телевиденье.

4) KIVI TV

В компании есть собственная разработка KIVI TV, где предлагают целых 150 каналов, из них 117 в подарок при покупке телевизора. Приложение уже установлено на телевизор, что очень упрощает работу – остается только зарегистрироваться.

5) HDR – наслаждайтесь цветом

KIVI идёт в ногу со временем – поэтому, все ТВ в новой линейке имеют встроенный HDR декодер. При просмотре исходного HDR контента, вы увидите его таким, каким его хотел показать вам режиссёр. При просмотре любого фильма, даже без HDR метаданных, вы увидите глубокий чёрный цвет и более насыщенную цветопередачу. Это одна из современных технологий, которая действительно работает.

6) A.C.E. – взгляните на картинку в полной ее реалистичности

Новая технология обработки изображения, а именно, Advanced Color Engine была создана для расширения цветовой палитры и лучшего контроля цветопередачи. Теперь цвета могут быть более яркими и насыщенными, при этом не теряя реалистичности картинки в целом.

7) Android TV 6

Основная задача имплементации новой версии ОС заключается в более комфортном управлении платформой любым устройством, ускорение работы и появление поддержки новых технологий воспроизведения. Во встроенном Play Market вы найдёте много приложений и игр, оптимизированных под телевизоры. При этом, вы всё так же сможете устанавливать сторонние приложения вручную.

8) Пульт указка с клавиатурой и эргономичный пульт ДУ

Изюминка новой линейки – пульт указка с клавиатурой. QWERTY клавиатура, подсветка всех клавиш, поддержка 3х языков и переключении их прямо с пульта, кнопка Kivi TV, встроенный аккумулятор, управление курсором. С целью создать удобный, но эстетически и эргономически отличное устройство, KIVI настроили клавиши на интеллектуальный ввод – в разных меню они работают по-разному. Меньше кнопок, удобнее использование.

Эргономичный инфракрасный пульт идет в комплекте с телевизорами. Выполненный в минималистичном стиле он обеспечит максимальное удобство для пользователя.

9) KIVI Remote

Собственная разработка компании KIVI. Это приложение позволяет использовать смартфон в качестве пульта и тачпада, что обеспечивает максимально удобство и универсальность в использовании телевизора. Также через приложение вы можете запускать программы на ТВ и вводить текст голосом.

10) Новое железо и панели

Выше яркость, контраст и более мощная аппаратная составляющая.

11) Изменение портов входов\выходов

Теперь во всех смарт ТВ* будут следующие порты и тюнера:

DVB-T2

DVB-C

CI слот

Оптический аудиовыход

Выход на наушники и портативную акустику

Поддержка HDMI: CEC, ARC, 2.0 (как и в текущей линейке)

Больше информации на официальном сайте бренда — http://kivi.ua/.