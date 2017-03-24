Украинский стартап за 1 год работы побил все рекорды

Сервис заказа такси OnTaxi 23 марта 2017 года отметил свой первый день рождения и подвел итоги результативной работы. Эта информация была опубликована на официальных страницах компании в социальных сетях, а позже более подробно об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Итак, за 1 год работы компания OnTaxi в честной борьбе с именитыми конкурентами (в том числе и зарубежными) завоевала 6 городов Украины, а именно Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье и Полтаву. Во Львове ОнТакси работает в тестовом режиме. В ближайших планах старт еще в нескольких городах центральной Украины.

Если говорить цифрами, то общее количество всех заказов по всем городам составило 245 539 единиц. Большая часть из них была выполнена в Харькове, так как именно в этом городе был блестящий старт работы.

Если сложить километраж всех поездок, которые были совершены с помощью сервиса, то получается впечаляющее число – 1 911 563 км. Дистанция средней поездки при этом в каждом городе отличается. В Харькове, например, это 8,2 км, а в Полтаве почти в 2 раза меньше, то есть на данный показатель напрямую влияет площадь населенного пункта.

Как известно, заказать авто в OnTaxi можно исключительно с помощью мобильного приложения на устройствах с операционной системой Android и iOS. Так вот, общее время, которое пользователи провели в приложении, по всем городам составляет 1 412 суток, то есть почти 4 года.

А теперь рассмотрим основные возможности сервиса:

Выбор автомобильного класса.

Например, в Харькове можно заказать такси, выбрав из 5 классов авто (Эконом, Стандарт, Эко, Комфорт и Бизнес). В каждом городе свой перечень классов.

Заказ такси сразу на несколько адресов.

Маршрут можно построить из нескольких точек, а их очередность выбрать самостоятельно.

Отображение на карте водителя, который едет на вызов или ожидает клиента.

Это избавит от вопросов «сколько еще ждать?» и «где мой водитель?».

Мгновенный просчет стоимости, дистанции, а также предположительного времени в поездке.

Такая возможность дает представление о предстоящей поездке и помогает спланировать текущее время.

Оплата карточкой или наличными.

Расплатиться за заказ можно любым удобным способом на выбор клиента. Карта привязывается в приложении. При этом безопасность платежей обеспечена на 100%.

Специальный рейтинг водителей.

После каждой поездки клиент ставит оценку и имеет возможность написать комментарий. Такая система позволяет оставить в сервисе только лучших водителей на качественных автомобилях.

Заказ такси на определенное время или прямо сейчас.

Планировать день стало намного проще, так как можно заказать такси на нужное время и быть уверенным, что авто приедет вовремя.

Автоматическое определение начального местоположения.

Очень удобно, если не знаешь адрес, в котором сейчас находишься. К тому же этот адрес сразу добавляется в начальный пункт отправки.

Возможность выбора дополнительных опций поездки.

Вы можете заказать автомобиль с кондиционером, пустым багажником. Опция «туда и обратно» позволяет совершить поездку из точки А в точку В и обратно. А «трезвый водитель» доставит Ваш автомобиль в нужно место.

Хранение истории заказов.

У вас есть возможность не только посмотреть информацию о конкретной поездке, но и повторить ее или заказать такси в обратном направлении за 1 клик. А при необходимости можно удалять выбранные поездки из истории.

Любимые адреса и шаблоны поездок.

Сохранив адреса, которые Вы посещаете чаще всего, можно сделать заказ такси всего за несколько секунд.

Возможность добавить к стоимости «чаевые».

Это особенно актуально, если на улице плохая погода, в «час-пик» или праздничный день.

Установить OnTaxi на свой смартфон можно с официальных магазинов Google Play и App Store.

Ко своему дню рождению ОнТакси запустило розыгрыш бесплатных поездок. Подробности доступны в группах в соцсетях:

vk.com/on_taxi

facebook.com/ontaxi.ua

Желаем прогрессивной украинским команде окончательно остановить экспансию приложений-гастролёров! 🙂 #СднемРожденияОнТакси