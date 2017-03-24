Украинский стартап за 1 год работы побил все рекорды
Сервис заказа такси OnTaxi 23 марта 2017 года отметил свой первый день рождения и подвел итоги результативной работы. Эта информация была опубликована на официальных страницах компании в социальных сетях, а позже более подробно об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
Итак, за 1 год работы компания OnTaxi в честной борьбе с именитыми конкурентами (в том числе и зарубежными) завоевала 6 городов Украины, а именно Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье и Полтаву. Во Львове ОнТакси работает в тестовом режиме. В ближайших планах старт еще в нескольких городах центральной Украины.
Если говорить цифрами, то общее количество всех заказов по всем городам составило 245 539 единиц. Большая часть из них была выполнена в Харькове, так как именно в этом городе был блестящий старт работы.
Если сложить километраж всех поездок, которые были совершены с помощью сервиса, то получается впечаляющее число – 1 911 563 км. Дистанция средней поездки при этом в каждом городе отличается. В Харькове, например, это 8,2 км, а в Полтаве почти в 2 раза меньше, то есть на данный показатель напрямую влияет площадь населенного пункта.
Как известно, заказать авто в OnTaxi можно исключительно с помощью мобильного приложения на устройствах с операционной системой Android и iOS. Так вот, общее время, которое пользователи провели в приложении, по всем городам составляет 1 412 суток, то есть почти 4 года.
А теперь рассмотрим основные возможности сервиса:
Выбор автомобильного класса.
Например, в Харькове можно заказать такси, выбрав из 5 классов авто (Эконом, Стандарт, Эко, Комфорт и Бизнес). В каждом городе свой перечень классов.
Заказ такси сразу на несколько адресов.
Маршрут можно построить из нескольких точек, а их очередность выбрать самостоятельно.
Отображение на карте водителя, который едет на вызов или ожидает клиента.
Это избавит от вопросов «сколько еще ждать?» и «где мой водитель?».
Мгновенный просчет стоимости, дистанции, а также предположительного времени в поездке.
Такая возможность дает представление о предстоящей поездке и помогает спланировать текущее время.
Оплата карточкой или наличными.
Расплатиться за заказ можно любым удобным способом на выбор клиента. Карта привязывается в приложении. При этом безопасность платежей обеспечена на 100%.
Специальный рейтинг водителей.
После каждой поездки клиент ставит оценку и имеет возможность написать комментарий. Такая система позволяет оставить в сервисе только лучших водителей на качественных автомобилях.
Заказ такси на определенное время или прямо сейчас.
Планировать день стало намного проще, так как можно заказать такси на нужное время и быть уверенным, что авто приедет вовремя.
Автоматическое определение начального местоположения.
Очень удобно, если не знаешь адрес, в котором сейчас находишься. К тому же этот адрес сразу добавляется в начальный пункт отправки.
Возможность выбора дополнительных опций поездки.
Вы можете заказать автомобиль с кондиционером, пустым багажником. Опция «туда и обратно» позволяет совершить поездку из точки А в точку В и обратно. А «трезвый водитель» доставит Ваш автомобиль в нужно место.
Хранение истории заказов.
У вас есть возможность не только посмотреть информацию о конкретной поездке, но и повторить ее или заказать такси в обратном направлении за 1 клик. А при необходимости можно удалять выбранные поездки из истории.
Любимые адреса и шаблоны поездок.
Сохранив адреса, которые Вы посещаете чаще всего, можно сделать заказ такси всего за несколько секунд.
Возможность добавить к стоимости «чаевые».
Это особенно актуально, если на улице плохая погода, в «час-пик» или праздничный день.
Установить OnTaxi на свой смартфон можно с официальных магазинов Google Play и App Store.
Ко своему дню рождению ОнТакси запустило розыгрыш бесплатных поездок. Подробности доступны в группах в соцсетях:
vk.com/on_taxi
facebook.com/ontaxi.ua
Желаем прогрессивной украинским команде окончательно остановить экспансию приложений-гастролёров! 🙂 #СднемРожденияОнТакси