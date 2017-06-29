UMIDIGI Z1 и Z1 Pro — глобальная предварительная продажа

Недавно выпущенные флагманы UMIDIGI, UMIDIGI Z1 и Z1 Pro, доступны в глобальной предпродаже. Цена стартует с $229,99, и вы можете получить UMIDIGI Z1 со скидкой в $40 в течение предпродажного периода. Вы также можете попробовать свою удачу, чтобы выиграть один UMIDIGI Z1 в конкурсе на официальном сайте UMIDIGI.

Поскольку Z1 Pro является моделью, выпущенной ограниченным тиражом в количестве всего 1000 штук, для покупки вам необходимо будет сначала подписаться на официальный сайт UMIDIGI.

UMIDIGI Z1 и Z1 Pro — это не только спецификации, но и дизайн, производительность, а также инновации. Им уделялись равные доли усилий в разработке.

Дизайн всегда был главной задачей UMIDIGI, и последние продукты, Z1 и Z1 Pro, не являются исключением. Визуально назойливые элементы дизайна были сведены к минимуму, чтобы экран занимал большую площадь, но корпус оставался компактным. Гладкий, стильный и утонченный дизайн делает продукт особенным.

Z1 является очень тонким — 8,2 мм, но толщина Z1 Pro составляет удивительные 6,95 мм, при этом он все еще оснащается массивной батареей емкостью 4000 мАч. Значительное снижение толщины связано с использованием панелей AMOLED в качестве дисплея, что снижает 30% толщины по сравнению с ЖК-дисплеями.

С массивной батареей емкостью 4000 мАч автономность, очевидно, больше не проблема. 6,95 мм тонкий корпус Z1 Pro похож на сам блок питания. Оба UMIDIGI Z1 и Z1 Pro имеют 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Смартфоны работают плавно и без проблем справляются с любыми программами, работающими одновременно. Кроме того, UMIDIGI Z1 и Z1 Pro оснащены производительным процессором MTK с восемью ядрами, работающим на частоте 2,3 ГГц, который обеспечивает не только прирост производительности, но и повышение энергоэффективности на 25%.

На обратной стороне UMIDIGI Z1 и Z1 Pro вы найдете двойную камеру. Она оснащена 13-мегапиксельным и 5-мегапиксельным модулем, которые позволяют получать фотографии с высоким качеством и невероятной четкостью.

ОС Android Nougat 7.0 установлена в смартфонах прямо из коробки.

Вы можете приобрести UMIDIGI Z1 за $229,99 только в этих магазинах:

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А UMIDIGI Z1 PRO за $299,99 (только 1000 штук) здесь:

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