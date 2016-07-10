Unitrade Express: 8 вещей, которые должны быть в рюкзаке у каждого гика этим летом

Что находится в рюкзаке у настоящего гика, знает только сам гик. Наверняка, это нечто практичное и функциональное, одновременно эксклюзивное и необычное, но обязательно то, что пригодится в повседневной жизни. Мы решили представить, что обычно носит с собой человек, которого в принципе невозможно удивить, и попробовали собрать для него рюкзак разных полезностей из американских онлайн-магазинов. Чтобы с таким рюкзаком хоть по городу гулять, хоть во внезапную поездку за границу отправиться.

Камера Samsung Gear 360

Лето, оно такое: дышать полной грудью, испытывать всевозможные эмоций, подмечать тонкости и, конечно же, постить всё это в соц.сети. Поэтому первым делом отправляем в наш воображаемый рюкзак 360-камеру от Samsung для красочных панорам и захватывающих видеоотчётов с прогулок.

Где заказать: adorama.com

Цена: $199

«Умная» колонка Amazon Echo Dot

Чтобы не было скучно, кладём в рюкзак портативную версию «умной» колонки Amazon Echo – Amazon Echo Dot. Говорим «колонка», но подразумеваем «полноценный девайс», с которым и пообщаться можно (присутствует голосовой помощник Alexa), и музыку послушать (через Prime Music, TuneIn и Spotify), и напоминалку поставить, и многое другое.

Где заказать: amazon.com

Цена: $49,99

Вакуумные наушники Beats

Своя колонка – это круто, но иногда всё-таки хочется дистанцироваться от внешнего мира. Поэтому в кармашке нашего воображаемого рюкзака оставляем место для вакуумных наушников. Стоит ли говорить, что вкладыши Beats – лучший выбор в данном случае?

Где заказать: blinq.com

Цена: акционная – $27.99, вместо $149

Катушка для наушников Cableyoyo

Для крутых наушников должна быть соответствующая крутая катушка для хранения. У Cableyoyo удобная круглая форма, которая исключает перегибание проводков, и магнитный центр, который позволяет наушникам не раскручиваться и не расползаться. В общем, незаменимая вещь для всех, кому надоело за каждым разом распутывать клубок из переплетенных проводков.

Где заказать: bluelounge.com

Цена: $9.95

Органайзер для проводов Pixi

Не только наушники, любые другие провода, которые находятся в рюкзаке – это и USB-кабель от powerbank, и зарядное устройство – путаются в два счёта. Органайзер Pixi выглядит, как ковбойский галстук, и работает по тому же принципу: достаточно обернуть и затянуть, чтобы наконец каждый провод был на своём месте.

Где заказать: bluelounge.com

Цена: $9.95

Термостакан и охлаждающие кубики CAT

Must have этого жаркого лета. И если термостаканом уже никого не удивишь, то охлаждающие кубики для напитков – настоящая находка и очень удобная вещь.

Где заказать: shopcaterpillar.com

Цена: $9.99 – стакан, $12.99 – кубики

«Умные» часы Apple Watch

Ещё одна «умная» вещь, которую мы предлагаем – Apple Watch Series 2. Это часы, фитнестрекер и упрощённая версия смартфона в одном 38 мм стильном корпусе. Как говорится, чтоб всё самое необходимое всегда было под рукой (в данном случае – на руке). Вряд ли такой девайс стоит прятать в рюкзак, но мы не могли не включить его в подборку.

Где заказать: a4c.com

Цена: акционная – $219,95 вместо $399

Городской рюкзак Cordura

И напоследок – рюкзак. Удобный, вместительный, со сверхжестким покрытием и мягкими шлейками. Как раз такой, чтобы вместить все предыдущие вещи, а также ноутбук и много всего другого.

Где заказать: blinq.com

Цена: акционная – $109.09, вместо $124,99

Итак, рюкзак собран, осталось только всё это заказать и доставить в Украину. С этим вам поможет сервис Unitrade Express.

Unitrade Express – это не только доставка из США в Украину, но и возможность совершить заказ товаров из США в одном месте. Всё, что вам нужно – зайти на сайт, выбрать из каталога магазинов (а их там уже 150) нужный, сделать заказ и заполнить заявку. Кроме прочего, товары из Америки вы можете выкупать самостоятельно, а можете доверить это сотрудникам Unitrade Express. В таком случае тариф для вас будет всего $4,44 за кг, а доставка товара по Украине при помощи компании «Новая Почта» – бесплатная.

У сервиса Unitrade Express есть ряд важных преимуществ:

— это быстро: экспресс доставка из США по воздуху занимает до 9 дней;

— это выгодно: все ваши заказы объединяются в один, и вам не нужно переплачивать лишнее за доставку;

— это надёжно: доставка из Америки осуществляется с собственного склада Unitrade Express, где перед отправкой каждый товар проверяется сотрудниками;

— это прямая экономия вашего времени и нервов: заказы из Америки больше не нужно растамаживать самостоятельно, сотрудники компании сделают всё за вас;

— и конечно же, это постоянные акции и скидки от магазинов-партнёров, а также специальные предложения от самого сервиса.