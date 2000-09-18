В «Алло» стартовал предзаказ на новые iPhone

В сети «Алло» анонсировали старт предзаказов на новые iPhone сразу после презентации Apple, проведенной 12 сентября. Официальная информации о ценах и дате начала продаж пока не сообщается. Но эксперты предполагают, что в Украине гаджеты можно будет приобрести уже во второй половине октября.

Материалы, посвященные новому iPhone X в Алло, на протяжении нескольких месяцев публиковались в Сети. В этом году было высказано много фейковых предположений, но были и довольно подробные материалы, которые нашли подтверждения в бета-версиях iOS. Как и предполагалось, Тим Кук презентовал сразу три новинки — премиум-смартфон iPhone X, а также iPhone 8 и 8 Plus. Серию S в этом году компания пропустила.



Дизайнерское исполнение премиального фаблета iPhone X демонстрирует продуманную работу инженеров Apple. Рамки вокруг экрана стали практически незаметными. Одно из главных нововведений — технология Face ID, надежно защищающая хранимые на смартфоне данные от третьих лиц. На борту — 6-ядерный 64-битный процессор А11 Bionic, на 25% более быстрый по сравнению с предыдущей версией, и сопроцессор движения М11. Обновления коснулись и камеры. Количество мегапикселей у основной камеры не изменилось — их по-прежнему 12, но сама оптика и алгоритм обработки изображения кардинально пересмотрены. При съемке доступны пресеты-фильтры, имитирующие различное студийное освещение. Камера снимает видео в 1080p 240 fps и 4K 60 fps. Фронтальная камера TrueDepth получила матрицу 7 Мп, которая может снимать HD-видео в 1080p, поддерживает режим портретной съемки и прочие фишки от основной камеры. Флагман обладает пыле- и влагозащитой стандарта IP67.

Новый Apple iPhone 8 получил усовершенствованный Retina HD-дисплей 4.7″ с технологией True Tone. Улучшения коснулись аппаратной части и возможностей съемки. На борту iPhone 8, как и смартфона Apple iPhone 8 Plus, — мощный процессор А11 Bionic с 64-битной архитектурой. 12-мегапиксельная камера iPhone 8 обладает шестилинзовым объективом с оптической стабилизацией изображения. Двойная 12 Мп камера iPhone 8 Plus с широкоугольным и телеобъективом поддерживает как оптический, так и цифровой зум с увеличением до 10 раз при фотосъемке и до 6 раз при съемке видеороликов. Обе камеры снимают видео в 1080p 240 fps и 4K 60 fps.

Новинки, как и ожидалось, впервые поддерживают функцию беспроводной зарядки.