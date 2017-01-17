Вакансия: редактор (контент-менеджер) каталогов hotline.ua (направление — ТВ, Аудио, Видео)
Это вакансия ведущего украинского проекта в области e-commerce: hotline.ua. Если вы интересуетесь последними технологиями и новостями в области домашнего телевидения, знаете что такое DVB, и можете «построить» домашний кинотеатр Hi-Fi уровня. Если вы молоды, ответственны, усидчивы, исполнительны, мы предлагаем вам присоединиться к нашей команде!
Требования:
- увлеченность технологиями (ТВ, аудио, квадрокоптеры, экшн-камеры)
- понимание потребительских характеристик товаров в области ТВ, Аудио, Видео выше среднего
- владение английским на уровне чтения технических текстов, умение грамотно излагать мысли на русском
- законченное высшее образование
Приветствуется:
- умение письменно излагать свои мысли, опыт написания текстов и документации
Обязательные качества:
- умение структурировать информацию, отделять главное от второстепенного
- внимательность
- коммуникабельность
- умение работать в команде
- желание обучаться
График работы: полный рабочий день в офисе (район метро «Политехнический институт»), 5 дней в неделю.
Оклад: по результатам собеседования.
Резюме кандидатов принимаем по адресу: editor-cv@hotline.ua