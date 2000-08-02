Все акции на одном сайте: в Украине заработал сервис SaleOn.info

Сервис SaleOn.info предоставляет информацию о скидках и спецпредложениях компаний из самых разных категорий. На страницах сервиса информацию об акционных предложениях, скидках, дисконтных программах размещают не только интернет-магазины, но и предприятия из сферы услуг, банки, туристические агентства и другие украинские компании.

Основная задача команды нового ресурса — на одном сайте собрать информацию о специальных предложениях большинства украинских компаний и частных предпринимателей. Амбициозная цель SaleOn.info — привлечь к участию в проекте весь мир.

В последние время в сети появилось несколько похожих проектов. Несмотря на это SaleOn.info может предложить клиентам и пользователям сервис, который имеет свои уникальные особенности, так как разработчики ресурса при создании нового проекта не отталкивались от схем работы уже действующих на рынке проектов.

Отбор акционных предложений на сайте сервиса можно вести по товарным категориям, по конкретному бренду и региону. Акция каждой компании дополнена хештегами. Это позволяет без лишних переходов получить доступ к предложениям схожей тематики.

Одним из основных нововведений SaleOn.info стала регистрация пользователей. Для того, чтобы вовремя получать информацию об актуальных скидках и бонусах, достаточно просто подписаться на конкретную категорию, бренд, регион. Пользователь получает уведомление о старте только интересующей его акции сразу после ее анонса. Таким образом, SaleOn.info не утомляет своего подписчика лишней информацией, дополнительной рекламой и навязчивыми ссылками.

Для пользователей реализовано несколько социальных функций. Можно подписаться на паблик сервиса в социальных сетях и делиться через соцсети информацией о спецпредложениях с друзьями.

Основатель сервиса SaleOn.info Виталий Хасия: «Мы уверены, что работа сервиса положительно повлияет на лояльность брендов к клиентам, поэтому знаем, что сознательные потребители присоединятся к нашему проекту. Все, что нужно сделать для того, чтобы пользоваться ресурсом — это зарегистрироваться на сайте и подписаться на любимый бренд или категорию. Наши менеджеры сделают все, чтобы вы получали ценную информацию одними из первых».

SaleOn.info интересен компаниям и предпринимателям. Это маркетинговый инструмент, с помощью которого можно информировать клиентов о действующих акциях и их условиях и таким образом увеличить число потенциальных и лояльных клиентов, получить дополнительную рекламную площадку.

Контакты:

info@saleon.info

www.saleon.info