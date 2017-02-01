Зимний тест-драйв гироскутеров Ninebot miniPRO, E+ и моноколеса One S2

Никто не сомневается, что будущее за электротранспортом. Автомобильные бренды выпускают электрические версии популярных моделей и гибриды, создают электрокары с нуля — эта тема достаточно активно освещается на страницах ITC.ua. Но вместе с тем сегмент включает в себя и компактные персональные транспортные средства: новомодные гироскутеры, моноколеса, гироборды и более традиционные велосипеды и самокаты. В отличие от авто, они предназначены для перемещений на короткие дистанции, например, из дома в офис. Многие относятся к ним как к игрушкам, предполагая, что зимой они вовсе бесполезны. Чтобы убедить нас в обратном сеть магазинов MOYO решила собрать журналистов для зимнего тест-драйва нескольких устройств Ninebot. Мы опробовали все предоставленные транспортные средства и решили поделиться впечатлениями.

На чем катались и что понравилось?

Всего компания приготовила три устройств: Ninebot miniPRO, E+ и One S2.

Ninebot miniPRO — это улучшенная версия модели Ninebot mini, с которой мы познакомились летом.

Обновленный гироскутер получил несколько улучшений по сравнению с первой версией. Максимальная скорость увеличилась с 16 до 18 км/ч, а расстояние, которое можно преодолеть на одном заряде аккумулятора с 20 до 30 км.

Важные изменения в дизайне: появилась возможность регулировки длины рычага, который зажимается между коленями, чтобы кататься было одинаково удобно людям разного роста. Добавили выдвигающуюся ручку, за которую можно вести miniPRO рядом с собой. Сделали рычаг управления быстросъемным для более удобной транспортировки в автомобиле.

В остальном модель осталась сравнимой с первой версией.

Ninebot E+ — это упрощенная версия классического Segway. Самобалансирующая платформа фактически все делает сама, пользователю остается только слегка наклонять большую ручку в нужную сторону для движения в нужном направлении.

Моноколесо One S2 — вариант для самых продвинутых. Удивительно, но самое компактное устройство предлагает лучший запас хода, большую максимальную скорость и проходимость по сравнению с большими моделями. Впрочем, ездить на нем намного сложнее, но обо всем по порядку.

Начнем с самого простого. Учиться управлять E+ практически не нужно. Большая платформа самостоятельно «держит равновесие», поэтому ездок становится на нее как на некоторую ступеньку и просто стоит. Можно расслабиться и только наклонять «руль» в нужную сторону. Хороший вариант для всех, кто боится упасть. Впрочем, катание на таком может быстро надоесть, потому что понимаешь, что все делается за тебя.

Куда интереснее управлять Ninebot miniPRO — это мой фаворит. Гироскутер намного меньше и хотя управляешь коленями, фактически в процессе участвует весь корпус. Соответственно тело лучше чувствует ускорение, появляется некий адреналин.

Когда мы тестировали Ninebot mini, он провел в редакции много времени, так что учиться кататься на miniPRO мне не пришлось. В то же время, некоторые пришедшие на презентацию попробовали встать на гироскутер впервые и уже спустя 15 минут вполне уверенно рассекали вокруг.

Совсем другое дело моноколесо One S2. Оно намного маневреннее, но удерживать равновесие приходиться самому. Относительно нормально проехать первые метры можно спустя минут тридцать, но чтобы научиться уверенно управлять такой штукой придется потратить хотя бы день, а лучше два-три.

Относительно давно мы рассказывали про AirWheel — в целом, Ninebot One S2 вызывает схожие впечатления.

Едут даже по снегу?

Признаюсь честно — надеялся, что парк Шевченко, где проходил тест-драйв будет не так хорошо почищен. К сожалению, все дорожки оказались идеально убранными и впервые захотелось, чтобы коммунальные службы сработали не так качественно.

Впрочем, ни одно из устройств не предлагает опций с зимней резиной или чего-то подобного, так что по плитке ездили на самых обычных моделях с летней резиной. Фактически управляемость всех Ninebot не отличается от того, что можно прочувствовать летом — гироскопы позволяют сохранить уверенное сцепление с покрытием.

Другое дело снег, но тут пришлось довольствоваться словами представителей MOYO. Все модели поедут по тонкому слою снега, хотя ехать вверх да еще и по слою льда лично я бы не рискнул.

Другая проблема, которая может беспокоить при зимнем катании — быстрый разряд аккумуляторов. Запас хода может немного уменьшиться, но реальных поводов переживать нет, ведь литий-полиметрные батареи нормально работают при отрицательных температурах. Тем более, что их защищает корпус, а электро двигатель тоже греется. Например, встроенный датчик Ninebot E+ показывал температуру аккумулятора в 18 градусов при пяти градусном морозе. К тому же, в отличии от электрокаров гироскутер можно забрать с собой в помещение — для них предполагается именно такая модель использования.

Вместо итогов

Вывод из всего можно сделать достаточно очевидный. Персональный электротранспорт пока остается достаточно экзотическим средством перемещения по городу, но его можно использовать и зимой. Если тротуары хоть как-то чистят, то желающего ездить на условном моноколесе ничего не остановит, как отсутствие развитой инфраструктуры не останавливает редких покупателей электрокаров.