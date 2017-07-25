Samsung Galaxy Tab S3 — опыт использования планшета

Прошло почти два года после того, как компания Samsung последний раз выпустила флагманский планшет на Android. Казалось, что эти устройства совсем перестали её интересовать. Тем не менее, на выставке MWC 2017 был представлен Galaxy Tab S3. Планшет работает на платформе Android 7.0, оснащается производительным процессором Qualcomm и поддержкой фирменного стилуса S Pen.

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