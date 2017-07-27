Видеообзор 4K-телевизора LG 65SJ850V

LG 65SJ850V — эффектно выглядящий 4K-телевизор с большой диагональю, качественной 10-битной IPS-матрицей и поддержкой всех современных стандартов HDR. Использование технологии Nano Cell позволило получить чистые, яркие и насыщенные цвета, а заодно улучшить качество изображения при взгляде под углом. Оболочка webOS — простая и удобная в использовании (особенно в связке с пультом Magic Remote), а встроенный плеер практически “всеяден”.

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