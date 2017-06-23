Видеообзор Apple iPad Pro 10.5

Вслед за увеличением диагонали экрана айфонов аналогичная участь постигла и айпады – сначала к парочке «обычный iPad 9.7″ + iPad mini 7.9″» Apple добавила увеличенную про-версию с диагональю 12.9 дюймов, в этом же году про обновление «мини» как-то забыли, взамен сначала был представлен бюджетный «просто» iPad 9.7″, а впоследствии – и обновление Pro-линейки, в которой, помимо нового iPad Pro 12.9″, появился еще и iPad Pro 10.5″.

Читайте также текстовый обзор Apple iPad Pro 10.5.