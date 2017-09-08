Видеообзор гироборда Kawasaki KX-PRO

Гироборд способен подарить массу положительных эмоций как взрослому, так и ребенку, но как и подавляющее большинство других гиробордов аналогичной конструкции, KX-PRO мало подходит для повседневного перемещения по украинским тротуарам. Поэтому практическая сторона вопроса под большим сомнением. Все же это игрушка, не дешевая, но очень и очень веселая. Она понравится многим, в том числе и поклонникам легендарного бренда Kawasaki.

Не забудьте прочитать текстовый обзор Kawasaki KX-PRO.