Видеообзор игрового монитора LG 29UM69G

LG 29UM69G — достаточно недорогой игровой монитор ультра-широкого формата. Да, при максимальной частоте обновления экрана в 75 Гц любители динамичных шутеров вроде Counter-Strike скорее предпочтут модель LG 24GM79G, зато остальные игроки, которым максимальная скорость не так важна, оценят качественное изображение IPS-матрицы, соотношение сторон 21:9, в котором современные игры зачастую выглядят эффектнее, а также поддержку технологии адаптивной частоты экрана AMD FreeSync.

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