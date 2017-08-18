Видеообзор игровой мыши Cougar 700M Superior

Компания Cougar мало известна рядовому украинскому потребителю. Однако этот бренд уже успел завоевать популярность в Европе и США. В модельном ряду компании есть игровые периферийные устройства и компьютерные комплектующие. Одним из первых продуктов Cougar, с которыми нам удалось познакомиться, является настраиваемая мышь 700M Superior, предлагающая своим пользователям эффектный дизайн, настраиваемую форму, а также неплохое оснащение.

Прочитайте также текстовый обзор Cougar 700M Superior.