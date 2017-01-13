Видеообзор камеры Yi M1

Yi M1 — первая беззеркальная камера Yi Technology, одной из компаний концерна Xiaomi. Как это часто бывает, смелая попытка выйти на новый рынок не всегда оборачивается удачей, что и случилось в этот раз. Продукт получился несколько сыроват — слишком простой, чтобы заинтересовать профессионала и слишком дорогой, чтобы купить его просто-так будучи простым пользователем.

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