Видеообзор камеры Yi M1
Yi M1 — первая беззеркальная камера Yi Technology, одной из компаний концерна Xiaomi. Как это часто бывает, смелая попытка выйти на новый рынок не всегда оборачивается удачей, что и случилось в этот раз. Продукт получился несколько сыроват — слишком простой, чтобы заинтересовать профессионала и слишком дорогой, чтобы купить его просто-так будучи простым пользователем.
ЛинейкаXiaomi YI M1
Фотоаппараты на
Моделей в линейке: 4
Диапазон цен: 14 444 − 18 999 грн
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