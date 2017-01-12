Видеообзор Nous NS5006

Nous NS5006 — один из самых доступных смартфонов с 3 ГБ ОЗУ на украинском рынке. Эта особенность делает модель немного интереснее, но не стоит переоценивать ее значение. Фактически аппарат не так далеко ушел от того же NS5004 и лучше обратить внимание на более интересный дизайн и качественный дисплей. Эти изменения легко «пощупать» и заметить, и именно за них компания простит на 400 гривен больше.

Не забудьте прочитать текстовый обзор Nous NS5006.