Видеообзор Samsung Galaxy A5 (2017)

Обновленный Galaxy A5 (2017) получился непохожим на прошлогодний смартфон из-за обновленного дизайна. Тем не менее, модель стала лучше, ведь кроме планового обновления характеристик она получила несколько особенностей флагманов: защиту по стандарту IP68, функцию Always on Display. Последние позволяют аппарату выделиться на фоне конкурентов, поэтому мы не сомневаемся в популярности нового Galaxy A5.

Не забудьте прочитать текстовый обзор Samsung Galaxy A5 (2017).