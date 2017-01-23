Видеообзор Samsung Gear S3 Frontier

За последние несколько лет концепция умных часов пережила несколько трансформаций. От компаньона для смартфона эти устройства стали отдельной платформой для приложений, и вот теперь постепенно перебирают на себя функции мультиспортивных часов. Samsung Gear S3 Frontier — это как раз представитель нового поколения умных часов, в котором традиционную функциональность дополняется спортивной.

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