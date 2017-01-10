Видеообзор смартфона ASUS ZenFone 3 Max

Компания ASUS уже не в первый раз обновила линейку смартфонов ZenFone. На сегодняшний момент в семействе есть минимум восемь гаджетов и у каждого из них есть какая-то своя особенность. В некоторых моделях акцент на производительности и развлечениях, в других – фото. Но сегодня речь пойдет о варианте, который отличился большой батарейкой и, соответственно, длительной автономной работой.

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