Видеообзор смартфона ASUS ZenFone 3 Max

Компания ASUS уже не в первый раз обновила линейку смартфонов ZenFone. На сегодняшний момент в семействе есть минимум восемь гаджетов и у каждого из них есть какая-то своя особенность. В некоторых моделях акцент на производительности и развлечениях, в других – фото. Но сегодня речь пойдет о варианте, который отличился большой батарейкой и, соответственно, длительной автономной работой.

ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL 16GB Silver (ZC520TL-4J075WW)
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 4 836 грн
Предложений: 47
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