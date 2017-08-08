Видеообзор умных лампочек TP-Link LB100, LB110, LB120, LB130

TP-Link предлагает линейку из четырех «умных» ламп с немного отличающейся фукнциональностью и ценой. Наши фавориты — модели LB110 и LB120, обеспечивающие световой поток в 800 Люмен и мощность, эквивалентную обычной лампе накаливания на 60 Вт. Как и другие лампы, они поддерживают возможность управления с помощью приложения Kasa, работу по рассписанию и т.д.

Не забудьте прочитать текстовый обзор ламп TP-Link.