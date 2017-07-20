Видеообзор Xiaomi Mi Max 2

Mi Max 2 получил ожидаемые и эволюционные изменения в виде экономичного, но производительного процессора, увеличенный аккумулятор и обновленный дизайн. В смартфоне нет явных недостатков и конкурентов у него очень мало, особенно с учетом цены. Если вы готовы на определенные нюансы использования такой диагонали, то Mi Max 2 можно справедливо назвать лучшим выбором в данной категории.

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