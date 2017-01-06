Видеообзор Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi 4A оказался очень интересным аппаратом. На момент написания обзора разница в цене между Xiaomi Redmi 4A и Xiaomi Redmi 4 составляет 900 грн. При это если каждая гривна на счету, то выбор более доступной модели вполне оправданный, ведь она лишь немного уступает по времени автономной работы, в ней отсутствует сканер отпечатка пальца и выполнена в полностью пластиковом корпусе.

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