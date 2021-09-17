Євген Донець, CEO Helsi: про запуск сервісу, роботу з медзакладами та COVID-сертифікати





Розвиток медичних інформаційних систем був однією з важливих складових медичної реформи в Україні. Одним з перших таких сервісів став Helsi, який досі доволі часто плутають з офіційним сайтом від МОЗ. Ми вирішили поговорити з головним виконавчим директором Helsi Євгеном Донцем про запуск проєкту, його розвиток та ситуацію з COVID-сертифікатами.

У багатьох користувачів Helsi викликає асоціацію ледь не з державним проєктом, розкажіть з чого ви починали та чи була у вас підтримка держави?



Сервіс Helsi був одним із першим, хто підтримав державну реформу первинної ланки медицини. Згідно з цією реформою, лікар отримує гроші за пацієнтів, які підписали з ним декларацію та звертаються по його допомогу.

Для того, щоб держава могла коректно перераховувати гроші за надані медичні послуги, знадобилися медичні інформаційні системи. Саме вони повинні були чітко фіксувати кількість підписаних декларацій, а згодом – направлень, медичних випадків, виписаних рецептів та безпечно передавати ці дані до центральної бази даних Електронної системи охорони здоров’я (ЦБД ЕСОЗ). На основі цих даних медзаклади та лікарі отримують фінансування.

У 2016 році, коли реформа тільки розпочиналася, Helsi стала однією з перших медичних інформаційних систем, що у неї повірили. Ми розуміли, що для реформи потрібні перетворення, які неможливі без діджиталізації. Саме Helsi робить ці перетворення можливими.

Ми не отримували ніяких преференцій від держави. Проте з самого початку робили більше, ніж держава вимагала для реформи.

Так, Helsi були першими, хто запропонував відкрити онлайн-запис на прийом до лікарів у державних поліклініках. Як не дивно, спочатку цю ідею мало хто підтримував. Проте ми запустили пілотний проєкт у 2-й поліклініці Подільського району міста Києва. І медзаклади, і лікарі побачили наскільки це зручно, а інші райони міста також захотіли перейняти такий досвід.

Варто зазначити, що масштабувати маленький пілот було досить складно. Основна перешкода була у тому, що ні лікарі, ні адміністратори медзакладів не вміли користуватися комп’ютером. Тому ми організовували безкоштовні двомісячні курси комп’ютерної грамотності у кожному медзакладі, наш викладач щотижня проводив заняття та показував як працювати. У деяких поліклініках міста навіть інтернету не було – і ми самостійно організовували прокладання кабелю.

Ці зусилля та наша стратегія “робити більше, ніж очікується” дала свій результат. Helsi зайняла понад 50% ринку первинної медичної допомоги України й стала найрозповсюдженішою медичною інформаційною системою в державному секторі. Саме тому нас асоціюють з державним проєкт – проте це не так.

Проте й у 2016 році, і сьогодні Helsi працює у ринкових умовах, конкуруючи з 30 іншими інформаційними системами України.



З чого сьогодні складається Helsi? Які сервіси ви надаєте? Скільки у вас працівників та користувачів?



Сьогодні у нас 2 основних вектори – пацієнти та медичні заклади. Пацієнтам ми надаємо можливість записуватися на прийом до лікарів державних та приватних клінік, реєструватися на вакцинацію від коронавірусу до пунктів масових щеплень, торгових центрів та поліклінік, надійно зберігати медичні дані у власному кабінеті, отримувати рецепти на безкоштовні ліки в рамках державної програми “Доступні ліки” та багато іншого. Усі ці функції доступні як у веб-версії Helsi, так і у додатку, який, доречі, завантажило вже 1,2 мільйона користувачів.

Лікарі та медзаклади мають повноцінний інструмент для роботи з пацієнтами – адже лікар бачить кількість записаних людей, може швидко та легко адаптовувати свій графік, має доступ до всіх медичних даних. А також – ефективний інструмент статистики та звітів для Національної служби здоров’я України, яка за даними медичної інформаційної системи нараховує грошову винагороду.



В системі всі функції постійно розширюються. Так, в жовтні лікарі зможуть повноцінно виписувати електронні лікарняні та електронні рецепти на інсуліни. Важко повірити, проте до 2021 року усе це робилося на папері, а не в електронному форматі. Також, будуть додаватися нові модулі для лабораторій та діагностики. Роботи багато, успішність її виконання забезпечує велика команда розробки та підтримки.



Чи вдалося вам вийти на національний рівень і в яких містах ви наразі присутні?

Так, Helsi працює на національному рівні. Понад 40% медзакладів, які працюють з Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) – а це більш як 1 300 медичних установ та 49 000 лікарів, використовують Медичну інформаційну систему Helsi. Ми представлені в усіх регіонах країни, працюємо в найбільших містах. За допомогою Helsi щомісяця на прийом до лікарів записується понад 600 тисяч людей, а на вакцинацію від коронавірусу – понад 200 тисяч.

Як реалізована взаємодія з медичними закладами? І як ви з ними співпрацюєте?



Наші клієнти споживають нашу ліцензію за SaaS моделлю. Ми надаємо їм безпечний онлайн доступ до сервісу.



Чи навчаєте ви медичний персонал працювати з системою? Скільки часу це займає?



Окрім курсів комп’ютерної грамотності, ми постійно проводимо освітні заходи для лікарів та адміністраторів. Адже найважливіша складова успіху – це смарт компетенція лікаря.



З медзакладами працюють консультанти – вони допомагають налаштовувати систему, проводять семінари. Кожного тижня ми записуємо окремі освітні вебінари. Для лікарів є групи та чати в соцмережах, технічна підтримка через контакт-центр та сервіс деск, куди можна поставити будь-які питання. До того ж сама система постійно сповіщає про зміни та видає інструкції з правильного користування.

Попри навчання, як часто трапляються помилки при заповненні даних? Та як ви вирішуєте цю проблему?

Часто помилки при заповненні даних пов’язані не із невмінням або небажанням працювати з системою. Навпаки, лікарі державних закладів досить швидко навчилися взаємодіяти з інтерфейсами. Помилки зазвичай трапляються через нестачу довідників загальноприйнятих реєстрів.

Наприклад, коли починалася вакцинація проти коронавірусу, дані про щеплення вносилися просто з етикетки – бо їх не встигли на державному рівні внести в реєстр. Додати до цього величезне навантаження на лікарів, особливо за останні півтора року – то механічні помилки при внесенні даних стають очікуваним явищем. Проте наша задача – зменшити кількість помилок і збільшити швидкість внесення інформації, тож ми зі своєї сторони активно у цьому напрямку працюємо.

Нещодавно користувачі зіткнулися з проблемою отримання COVID-сертифіката в Дія, і техпідтримка додатка зазначила, що наявність запису про вакцинацію в тому ж Helsi не є запорукою створення сертифіката? Наскільки це так? І як загалом працює ця система?

Коли пацієнт отримує щеплення від коронавірусу – ці дані вносяться до ЕСОЗ через Helsi або будь-яку іншу інформаційну систему з такою функціональністю. Внесені до ЕСОЗ дані ми відображаємо для своїх користувачів у додатку та кабінеті користувача на сайті. Якщо ваш медзаклад або лікар працює з Helsi, то ви побачите ці дані. Проте якщо медзаклад не працює з Helsi, а користувач не бачить їх у додатку – це не страшно. Головне, щоб дані були в ЕСОЗ.



Дія бере дані з ЕСОЗ і на їх основі генерує сертифікат з QR-кодом. Проте у Дії більш жорсткі вимоги до якості даних. Наприклад, номер вакцини має співпадати з реєстром вакцин, а оскільки реєстрів на старті вакцинації не було, лікарі могли робити механічні помилки – Дія може не розпізнавати ці дані. Виправити помилку може або сімейний лікар, або лікар, який проводив вакцинацію. За законом тільки у них є доступ до медичних даних пацієнта.



Чи ви співпрацюєте з Мінцифрою задля вирішення проблеми с COVID-сертифікатами?



Так, ми надаємо консультації та загалом майже постійно на зв’язку – наші команди добре знайомі.



Як взагалі працює передача інформації між державними органами та такими приватними компаніями, як Helsi?



Є регламент і вимоги до підключення до центрального компонента. Helsi має

атестат відповідності від Держспецкомзвязку – ми повноцінно захищаємо інформацію.

Сама система двохкомпонентна – передача даних через медичну інформаційну систему (МІС) до центральної бази даних (ЦБД).

Щоб додати нову функціональність, ми проходимо тестування, отримуємо позитивний висновок і отримуємо доступ до її використання.

Наскільки вам складно працювати з держорганами?



З державними органами іноді буває важко. Проте досвід Helsi — це якраз наочний приклад успішного партнерства держави і бізнесу.

Доказом цього служить велика кількість сервісів, які стали доступними користувачам онлайн – запис на прийом, електронний доступ до медичних даних, отримання електронних рецептів на безкоштовні ліки в рамках державних програм реімбурсації, з жовтня – електронні лікарняні та електронні рецепти на інсуліни.