Актор Генрі Ґолдінґ про зйомки у фільмі «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо»

22 липня у широкий кінотеатральний прокат в Україні вийшов фільм «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо», в якому розповідається історія загадкового ніндзя «Очі змії». Для прихильників франшизи походження цього героя залишалося таємницею, тому за словами продюсера Лоренцо ді Бонавентури та генерального директора Hasbro Брайана Ґолднера рішення зняти фільм, в основу якого буде покладено історію «Очі змії» було абсолютно логічним. «Справа не тільки в тому, що це найпопулярніший персонаж у всесвіті Джі Ай Джо. Він ще й неймовірно крутий та самобутній герой, за розвитком якого справді цікаво спостерігати», – розповідає Лоренцо ді Бонавентура.

Згідно з міфологією, Очі Змії завжди мовчить, а в одній з версій його походження згадується про те, що він втратив голос під час невдалої місії. Саме тому творці стрічки зосередилися на подіях минулого, щоб розказати про шлях героя.

Спеціально для ITC.UA зірка картини Генрі Ґолдінґ ексклюзивно розповів про зйомки у фільмі, місяці підготовки до ролі та головні виклики на знімальному майданчику.

Як вам працювалося над цим проєктом?

Це було справжнє безумство! Просто феноменальна робота. Шість місяців зйомок нон-стоп і півтора місяці тренувань з катаною та вивчення бойових мистецтв. «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо» – неймовірна подорож, результат якої вражає. Ми справді попрацювали на славу.

Чи відчуваєте ви відповідальність, ставши персонажем «Очі Змії»?

Так, звісно, адже це один з найвеличніших персонажів, коли-небудь створених. Тому під час роботи над фільмом я не намагався «вигадати велосипед», а лише доповнював мого героя деякими елементами власного бачення та розуміння його характеру і старався пролити більше світла на історію його походження. Минуле мого персонажа завжди було оповито таємничістю та загадковістю. Ми ніколи до кінця не розуміли, який шлях йому довелося здолати: чому він мовчав, чому належав до клану Арашикаге. Я неймовірно радий, що нарешті ми отримали можливість розказати його історію на великих екранах.

Чи були у вас сумніви стосовно того, чи варто вам перевтілюватися саме в цього персонажа?

Звісно. Будь-хто з акторів мав би подібні думки. Ти не можеш легковажно ставитися до настільки знакової ролі, тому що на тобі лежить величезна відповідальність за те, щоб показати героя правильно. Ще одним викликом, який постав переді мною під час зйомок, були бойові мистецтва. Я розумів, що моя фізична форма бажає кращого, тому почав займатися боксом і тайським боксом. Робота з мечем була окремою історією мого перевтілення. Ми багато тренувалися разом з Кендзі (Танігакі – координатором бою). Тому коли представники студії Paramount запросили мене зіграти роль, я розумів, що це не обмежиться простим вивченням реплік зі сценарію. Перш ніж я погодився взятися за роботу, постійно питав себе чи зможу впоратися з фізичної точки зору? Чи вдасться мені опанувати потрібні навички за такий короткий термін? Але з іншого боку, ми ростемо, коли виходимо за межі зони комфорту. Саме цими словами я мотивував себе протягом всього процесу зйомок.

Якими для вас були перші дні на тренуваннях?

Я буквально плакав (сміється актор). Тренування збивали мене з ніг. Я досі пам’ятаю, як повертався знесилений додому, як телефонував своєму агентові і думав все покинути, відмовитися від ролі та відмінити зйомки. Проте я розумів, що потрібно йти до кінця, якщо здамся на початку шляху, завжди шкодуватиму про рішення. Тож я заспокоював себе тим, що з часом стане простіше, ситуація вирівняється і мені буде легше. Але це був той ще виклик.

Чи стало згодом простіше?

Ну як сказати (сміється). Протягом декількох місяців мій графік виглядав наступним чином: 2 години на день я працював над сценарієм, далі 3 години займався бойовою хореографією, а потім ще 2 години з особистим тренером, щоб бути у хорошій фізичній формі. І так півтора місяці без упину. Згодом я став помічати, як рухи стають більш плавними і вже не так складно виконувати деякі трюки. Скажу більше, у мене навіть збереглися відео з першого та останнього дня тренувань – різниця фундаментальна.

Розкажіть про зйомки в Японії, як все відбувалося і що запам’яталося найбільше?

Це був безцінний для нас досвід. Зйомки фільму проходили в неймовірних локаціях, серед яких були Кіобаші, Кішівада та палац Хімедзі, де ми знімали протягом трьох тижнів. Також ми їздили в Оскаку, де розташовані просто фантастичні храми. Проте зйомки американських фільмів в Японії – достатньо рідкісне явище. Ми чудово розуміли цінність культурних пам’яток архітектури, серед яких відбувалися зйомки. Корінням ця історія походить з Японії, і нам було важливо зберегти автентичність локацій. Якби ми просто побудували локації за прототипами найвизначніших місць країни, глядачі б усе зрозуміли. Ми прагнули бути чесними та відкритими перед фанами всього світу. І зйомки в Японії відігравали ключову роль в цьому.

Чи можете ви розказати більше про роботу з колегами на майданчику?

Вони усі неймовірні! Урсула Корберо – душа фільму. Самара Вівінґ – фантастично талановита акторка, Ендрю Кодзі в ролі Сторм Шедоу – мій компаньйон та поплічник. Харука Абе – справжній феєрверк емоцій, Такехіро Хіра взагалі новий Кен Ватанабе, запам’ятайте мої слова. Пітер Менса, за яким я спостерігав протягом декількох років, я неймовірно пишаюся нашою співпрацею.

У нас був неймовірний акторський склад, кожен з героїв настільки різний, володіє власними супер-силами і ми так круто злилися в єдине ціле. Ми відіграли на всі сто та задали хороший темп франшизі. Сподіваюся, наступні покоління акторів лише нарощуватимуть його.