Джеймс Ґанн та акторський склад «Загін самогубців: Місія навиліт» про зйомки фільму, свій досвід та враження

В український прокат вийшов новий блокбастер режисера Джемса Ґанна «Загін самогубців: Місія навиліт», знятий за мотивами та з героями коміксів видавництва DC Comics. Редакції ITC.UA вдалося побувати на онлайн конференції з режисером, сценаристами та акторським складом фільму, на якій вони поділилися своїми враженнями та отриманим досвідом під час зйомок картини.

Джеймсе, коли ви зрозуміли, про що хочете зняти фільм, як вам вдалось стримувати себе, і не розказувати кожному зустрічному: «Агов, ти не уявляєш, що я придумав!»?

Джемс Ґанн: О, тримати в собі усі секретні твісти сценарію – це було дуже важко. Доводилось стримувати себе. Це уже не перший блокбастер, який я зняв, і ось ця частина із неможливістю поділитись деталями проєкту з іншими – це великий недолік моєї роботи. Але! Я уже звик і далі активно працюю над цим умінням.

Цей фільм – це певно цікавий досвід. Чи була у вас, як у творців фільму, думка: OMG, це просто якесь шаленство!

Джеймс Ґанн: Я не міг повірити, що ідея залишилась незмінною з першої миті, коли я запропонував її Warner Bros разом з Пітером і Чаком (Пітер Сафран та Чарльз Ровен, продюсери – авт.). Те, що мені довірили свободу творчості такого масштабу, і такий гігантський бюджет…це для мене дуже велика відповідальність. Перед людьми, які в мене повірили. Але ще й тому, що мені дали такий кредит довіри, я відчув, що просто мушу піти на ризик. Адже саме великі фільми – це те, що може привабити людей в кінотеатри. І якщо ми не будемо готові змінюватись і ризикувати, то люди не бачитимуть потреби в кінотеатральному досвіді. Людям просто буде нудно. Тож я дуже вдячний за таку можливість. І весь час зйомок для мене був святом.

Пітере і Чарльзе, а ви коли вперше сказали OMG, бо важко повірити, що ці слова не злітали з ваших вуст?

Пітер Сафран: Коли Джеймс тільки прийшов до нас з ідеєю про фільм, де одним з героїв буде гігантська рожева морська зірка, і ми це прийняли, то після цього уже, в принципі, ніщо б нас не здивувало. Якщо вже ти погоджуєшся на морську зірку, все решта – уже норма.

Майкл Рукер: Та ну, тільки не кажи, що не здивувався, коли дізнався, що Джеймс запросив мене в фільм!

Пітер Сафран: О, це було дуже страшно, це правда! Страшніше за ідею про морську зірку.

Чарльз Ровен: Для мене цей проєкт – це була постійна ескалація OMG. Спочатку ми почули ідею, потім – як Джеймс це все планував втілювати в життя, а потім – деталізацію планів. І на кожному етапі ми тільки широко розкривали роти. Це був неймовірний досвід.

Джеймсе, вас знають, як режисера, який бере не дуже відомих героїв коміксів, і перетворює їх на улюбленців публіки. Як ви обираєте героїв для своїх фільмів?

Джеймс Ґанн: Я знав, яку історію я хочу розказати. І були герої, як Харлі чи Капітан Бумеранг, яких точно потрібно було мати в фільмі. Вони мені дуже подобались, як і актори, які їх грали. Але ще в цьому коміксі був Крапочка-Мен, якого вважали лажовим супер-поганцем. Я буквально заґуґлив «Хто найвідстійніший суперпоганець усіх часів» і Крапочка-мен весь час був в топі видачі. Взяти такого героя і оживити його – це було весело. А ще мені подобаються щурі, тож Щуроловка 2 була логічним вибором для мене. Бладспорта я вибрав під Ідріса Ельбу, бо дуже хотів бачити його в своєму фільмі. Тобто я по суті шукав героя, який би підійшов Ідрісу.

Ідріс Ельба: Перша розмова про фільм, яку я мав, це була пропозиція грати Щуролова. Це була дуже коротка розмова (сміється).

Просто варто запитати після того, що Девід ґуґлив найвідстійнішого суперпоганця…

Девід Дастмалчіан: Та ні, це неправда. Спочатку Джеймс хотів, щоб я грав Супермена, але потім пішли в іншому напрямку. Жартую. Насправді, спочатку я перелякався, коли Джеймс запросив мене в свій проєкт. Тому що, по-перше, це Джеймс Ґанн, по-друге, «Загін самогубців: Місія навиліт». Але коли він сказав, що я буду Крапочка-меном, мені було соромно, що я не знав, хто це. Хоча сам збираю комікси і дуже їх люблю. Але він сказав: друже, просто прочитай сценарій, і все зрозумієш. І так я і зробив.

Марґо, це вже втретє ви з’явитесь на екрані у ролі Харлі Квін. Що нового було в героїні у цьому фільмі, і які риси ви передали з попереднього досвіду?

Марґо Роббі: Мені сподобалось грати Харлі в статусі «вільна». До цього вона або була у стосунках з Джокером, або тільки їх розірвала. А ще Джеймс прописав у сценарії чимало потенційних любовних інтересів для Харлі. Вони, звісно, не дуже добре завершувались, але це було весело. Ще мені імпонувало, що Харлі була у стані «місія». І щоразу, коли вона співпрацює з новими людьми у групі, за цим завжди цікаво спостерігати, бо вона дуже по-різному на всіх реагує. І саме це було для мене найцікавішим: побачити, як ця група спрацюється, і що вони відкриють в Харлі.

Дух змагання між Миротворцем і Бладспортом – одна з найсмішніших історій в фільмі. Розкажіть, будь ласка, як вам було працювати над такою взаємодією своїх героїв?

Ідріс Ельба: По-перше, привіт, Слаю! Я твій фанат! А тепер серйозно. Коли я прочитав сценарій, то побачив, що стосунки наших героїв з Джоном Сіною вирізняються так званим мірянням, «у кого більше». І це було дуже смішно. Я насолоджувався кожною секундою.

Джон Сіна: Погоджують. Джеймс підібрав дуже крутий набір суперпоганців, і якості та вміння кожного з них – абсолютно унікальні. Кожного, крім Миротворця та Бладспорта. У них уміння просто ідентичні, тож, на відміну від інших, їм доведеться змагатись ще й один проти одного. Для глядачів їхнє суперництво протягом фільму буде дуже комедійним.

Запитання до Даніели Мельхіор. Розкажіть про вашу героїню і роботу над нею. А ще про те, як португальській акторці було вперше працювати над таким великим американським проєктом?

Даніела Мельхіор: О, мені доводилось робити вигляд, що це не мої кумири, наче це просто ще один робочий день зі звичайними людьми. Брешу: не могла відвести від них очей. Якщо ж говорити про мою героїню, то мені пощастило, бо я мала досить багато творчої свободи, і не мала слідувати коміксовому опису героїні один-в-один. Ще цікаво спостерігати за героїнею, яка не вміє битися і вбивати (та й не дуже хоче). Це її перша місія і, сподіваюсь, не остання.

Юелю, розкажіть, як вам вдалось зробити так, щоб ваш герой вирізнявся у такому розмаїтті героїв?

Юель Кіннаман: Мені пощастило взяти участь у цій новій історії про мого героя та трохи розправити «комедійні крила». І мені здавалось, що все роблю вперше з цим героєм. Ми дуже багато говорили з Джеймсом, і він попросив, щоб те, що я робив у першій стрічці, не обмежувало мою творчість. Так я і зробив.

Сильвестре, ви вперше подарували голос анімованому персонажу в ігровому фільмі, Кінґ Шарку. Чи не запитували порад у Віна Дизеля та Бредлі Купера, які працювали над «Вартовими галактики»?

Сильвестр Сталлоне: Якщо говорити про другу частину запитання, то ні, не запитував. Але загалом, я – фанат морепродуктів, тож коли почув, якого героя мав озвучити, хіба міг відмовитись? Якби мене запитали, то я б краще зіграв Морського Окуня, але який вже був вибір (сміється).

Джеймс Ґанн: Так, це правда, я платив йому молюсками!

Майкл Рукер: О, тобі хоча б заплатили!

Джеймс Ґанн: Так, Рукерові довелось платити мені.

Запитання до Чарльза та Пітера. Цей фільм знято на основі унікального бачення історії від Джеймса Ґанна. Як для вас проходив процес написання сценарію та виробництва у зв’язку з цим?

Пітер Сафран: Насправді, це було дуже просто, бо Джеймс прийшов до нас уже чітко розуміючи, що хоче отримати в результаті. І ідея, яку він запропонував уперше, і те, що ви побачите на екранах – одне й те саме. І нам з Чаком потрібно було просто дати йому потрібні інструменти: акторів, яких він хотів знімати, локації тощо. Студія дала йому повний карт-бланш і, побачивши фільм, кожен зрозуміє, що ми зробили правильний вибір, довірившись йому на всі 100. І круто, що, хоча ми всі гребли у чітко зрозумілому напрямку, Джеймс дозволяв кожному додавати щось своє, що тільки покращувало фінальний результат.

Чарльз Ровен: По всім великим фільмам, над якими я працював, у нас було багато овертаймів та дозйомок. Не повірите, але по цьому фільму ми все зробити вчасно і не дознімали жодної сцени. А справа у тому, що всі знали абсолютно точно, який фільм мають зробити.

Запитання до Натана Філліона. Ви знаєте Джеймса дуже добре. Як було працювати з ним, як з режисером?

Натан Філліон: Власне, я уже звик, що Джеймс розказує мені, що робити (сміється). Пітер сказав раніше про довіру. І це те, що панувало на знімальному майданчику. Я ще не бачив, щоб комусь довірили такий проєкт і сказали: роби, що хочеш, бо ми довіряємо тобі. І він міг запросити і перевірених акторів, і новачків, і кожному його вибору довіряли. І все це дається просто, коли є єдине бачення кінцевого результату.

Під час зйомок актори багато дуркували. Джеймсе, як вам все ж вдавалось все встигати робити вчасно, і не перебивати такі моменти єднання між учасниками?

Джеймс Ґанн: Мені дуже хотілось, щоб картинка в фільмі була живою, природньою. А це неможливо без таких моментів, коли все виходить з-під контролю, і всі просто регочуть.

Ідріс Ельба: Насправді, мені та іншим акторам, які грали персонажів, котрі ще не мають бекґраунду, як Щуроловці 2 чи Миротворцеві, таке дуркування допомагало краще розкрити наших персонажів. Підозрюю, це також один з методів режисерської роботи Джеймса.

Джаю, що вам найбільше запам’яталось під час зйомок?

Джай Кортні: О, мені дуже сподобалось спостерігати за Рукером, який не вміє плавати. Насправді ми всі разом багатенько часу провели у воді, і це було дуже весело з багатьох причин. Наприклад, тому, що наші костюми були напхані штуками, які допомагали триматись на воді, і дивитись, які частини тіла одне одного першими торкнуться води під час стрибка, було дуже смішно. По-дитячому просто.

Пане Сталлоне, ви граєте дуже цікавого персонажа, Кінґ Шарка. Які якості вашого героя вам імпонують найбільше, і що між вами спільного?

Сильвестр Сталлоне: Мені подобається, що він сидить на високопротеїновій дієті. А ще дуже розумний (сміється). Словом, Джеймс, я твій боржник. У наступному Рембо ти – перша жертва.

Джоне Сіна, оце у вас костюм! Що змінюється в вас, коли ви надягаєте костюм Миротворця?

Джон Сіна: Найбільше в костюмі мені подобався шолом. Але це був справжній жах для Джеймса, бо він такий блискучий, що у ньому видно усі камери і людей навколо.

Джеймсе, як вам відчуття, що ви зняли фільм, який хотіли, і ще й усі актори після цього готові і далі з вами працювати?

Джеймс Ґанн: Я люблю кожного з цих людей. От чесно. І як режисеру, що мені особливо подобалось в них, це їхній професіоналізм. Саме завдяки ним ця магія відбулась. Ну, хіба що за винятком Рукера. Жартую. Це найкращий акторський склад і найкращий режисерський досвід для мене.