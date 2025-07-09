GGBET — официальный спонсор боя Усик против Дюбуа II. Фаны бокса смогут получить спецпредложения к бою

19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В реванше сойдутся действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик и обладатель титула IBF Дэниел Дюбуа. Впервые в истории поединков в супертяжелом весе спонсором боя становится букмекерский бренд с украинскими корнями.

В партнёрском материале рассказываем подробности.

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Что известно

Это уже второй поединок Усика против Дюбуа. Первый прошёл в августе 2023 года в Польше — тогда украинец победил британца техническим нокаутом. Реванш для Дюбуа особенно важен, ведь он пройдёт в его родном городе на культовом стадионе «Уэмбли», который считается «Домом английского футбола». Для Усика это шанс войти в историю как трёхкратный абсолютный чемпион мира и доказать своё превосходство, так что поединок обещает стать легендарным событием для всего мирового спорта.

К этой исторической встрече международный бренд GGBET стал партнёром Queensberry и Ready to Fight. Сотрудничество предусматривает визуальную интеграцию GGBET на элементах ринга, а также проявление бренда в промоматериалах и на ключевых событиях: пресс-конференции бойцов 17 июля, контрольном взвешивании 18 июля и самом поединке. Также фанаты бокса смогут принять участие в тематических конкурсах от GGBET в соцсетях и получить спецпредложения к бою на сайте букмекера.

«Ещё одно невероятное событие в истории бокса и, конечно же, невероятное событие для нашего бренда. Для GGBET это новая страница в истории партнёрств, ведь присоединиться к звёздному поединку, за которым будет следить весь мир — это high level. Отдельную ценность представляет возможность быть причастными к событию, в котором участвует гордость Украины — Александр Усик. Держим курс на бокс и настраиваемся на зрелищный бой», – отметил СEO GGBET Сергей Мищенко.

Букмекерский бренд GGBET не впервые поддерживает боксёрские поединки мирового уровня. В 2024 году GGBET UA был партнёром эксклюзивных украиноязычных трансляций обоих боёв Александра Усика против Тайсона Фьюри на MEGOGO. На глобальной арене букмекерский бренд неоднократно становился официальным спонсором ведущих киберспортивных турниров: серии турниров BLAST Premier по CS 2, The International 2022 по Dota 2 и многих других. Сейчас GGBET делает ставку на классический спорт и активно поддерживает украинские спортивные команды и события.

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