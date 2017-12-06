Готовим вкусно вместе с PYRAMIDA PFG 614 STX

Как подобрать варочную поверхность для вашей новой кухни? Попытаемся помочь вам сделать правильный выбор.

Прежде всего, определитесь с типом варочной поверхности. Всего их – два: газовый и электрический. У каждого, есть свои плюсы и минусы, их мы и рассмотрим.

Качество материалов и мощность

В среднем совокупная мощность газовых плит (на 4 конфорки) больше, чем у электрических ( 7-8 кВт и 5кВт, соответсвенно). Выбирая газовою плиту, побеспокойтесь о качестве элементов, которые непосредственно соприкасаются с огнем конфорок. Речь идет о металлической решетке над конфоркой. Дорогие плиты, обычно, комплектуют чугунной решеткой – этот материал достаточно хрупкий, но при правильной эксплуатации плиты – прослужит долго. Решетка в бюджетных моделях, как правило, выполнена из эмалированной стали. Основной недостаток таких решеток в том, что эта эмаль со временем склонна выгорать и трескаться, а сама решётка может стать неустойчивой, потому что сталь значительно легче чугуна. Тем не менее, бывает, что и в доступных газовых плитах производитель использует дорогие и качественные материалы. Советуем обратить внимания на варочные поверхности от компании Пирамида. Более подробно, вы можете ознакомиться с ассортиментом этого производителя в сети магазинов «Фокстрот».

Лидером среди газовых плит от «Пирамида», является варочная поверхность PYRAMIDA PFG 614 STX, а среди электроплит, обратите внимание на VCH 640/1 UCC. Сравним эти модели.

Комфорт и безопасность

Для безопасной и комфортной работы с газовыми плитами выбирайте модель, в которой присутствуют функции газ-контроля (автоматическое отключение подачи газа, в случае непредвиденного затухания пламени) и электроподжига (воспламенение при нажатии кнопки). Кроме них, газовая плита PYRAMIDA PFG 614 также обладает турбоконфоркой, в ней огонь подается через два (двойная корона) или три (тройная корона) круговых отсека подачи пламени – это усиливает мощность конфорки, увеличивает скорость и температуру приготовления пищи, также есть возможность использования WOK – сковородок с закругленным дном. В случае с электроплитами использование WOK-а – недоступно. Однако, у них также имеется экспресс нагрев, а также целый ряд функций, которые обеспечит комфортную эксплуатацию плиты.

VCH 640/1 UCC имеет датчик остаточного тепла, функцию блокировки управления (у этой плиты оно – сенсорное), круглая расширяемая зона конфорок и таймер. Этого достаточно, чтобы обезопасить себя и своих детей от получения случайных ожогов, а также сделать готовку более комфортной. Следует сказать, что приготовления пищи на газовой и электроплите отличается. Но это дело привычки, всего несколько семейных ужинов и вы не будете иметь проблем.

Также большое значение имеет покрытие варочной поверхности у PFG 614 STX – это закаленное стекло – это хороший вариант, также удачным решением будет, покупка плиты с поверхностью из нержавейки. Эти материалы достаточно прочные, долговечные и легко очищаются, единственный минус это то, что на них сильно видны отпечатки пальцев и остатки жира. Стальная поверхность, в свою очередь, используется в бюджетных плитах и её тяжело очищать. В VCH 640/1 UCC стеклокерамическая поверхность, она легко очищается, но несколько хрупкая, сковородку на неё лучше не ронять.