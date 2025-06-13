Обзор Ajax DoorBell: что умеет умный дверной звонок от Ajax Systems

Мы уже рассказывали о камерах Ajax DomeCam Mini и TurretCam, видеорегистратор Ajax NVR, видеорегистратор Ajax NVR и камеру Ajax IndoorCam. Теперь известная украинская компания представила умный дверной звонок Ajax DoorBell, который также можно назвать современной версией классического домофона. В этом обзоре посмотрим на эту новинку подробнее, расскажем о дизайне и эргономике, об особенностях и опыте пользования, конечно, обсудим интеграцию в общую систему Ajax Systems и посмотрим на конкурентов.

Ajax DoorBell Від 7960 грн. Плюсы: стильный, универсальный и минималистичный дизайн; качественное 2К-изображение со звуком и ИК освещением для съемки ночью; удобное и многофункциональное приложение; широкие возможности настройки и подключения; использование ИИ для быстрой фильтрации записанного; много фирм-партнеров, которые подключат к охране и все сделают за вас; легкая самостоятельная установка при необходимости; устройство 3-в-1: умный звонок, домофон и IP-камера Купить в Stylus Минусы: кому-то будет точно дорого; глянцевые элементы корпуса; нет возможности подключиться к домофону с экраном от другого производителя Купить в Stylus 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Ajax DoorBell

Камера 4 MP CMOS, разрешение до 2688 × 1520 пикселей, углы обзора 90 и 155 градусов Видеопротокол JetSparrow Варианты сохранения данных NVR Формат декодирования видео H.264 Динамический диапазон НДР Канал связи Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, до 2 Мбит/с Ключевые возможности Двусторонняя связь, обнаружение движения, распознавание объектов, умная ИК подсветка до 6 м Микрофон Есть, для двусторонней связи и записи звука на объекте Формат декодирования аудио G722 Обработка звука Всегда активны подавление шума и компенсация эхосигналов ИК обнаружение 1 × ИК сенсор, дальность обнаружения движения до 4 м Защита от саботажа Оповещение о попытках снять устройство с крепежной панели Аутентификация Через Ajax Cloud Энергопотребление устройства 10 Вт Диапазон рабочего напряжения постоянного тока 12-24 В~ Диапазон рабочего напряжения переменного тока 16-24 В~, 50/60 Гц Батарея Li-ion 600 мАч Диапазон рабочей температуры От -25 °C до +60 °C Класс защиты IP54 Габариты 145 × 47 × 34 мм Вес 163 грамма

Упаковка и комплектация

Ajax DoorBell поставляется в небольшом белом боксе с рисунком самого устройства.

Внутри находим сам дверной звонок, реле, пару креплений для установки устройства под углом, набор креплений плюс двусторонний скотч, инструкцию, гарантию и наклейку.

Дизайн и эргономика Ajax DoorBell — это дизайн и эргономика

Ajax DoorBell имеет компактные размеры (145 × 47 × 34 мм) и весит 163 грамма. Умный звонок по форме напоминает пульт от телевизора. Корпус у него в основном из текстурированного матового пластика, но есть и вставки из глянцевого. Особенно это заметно на передней панели, возле самого датчика камеры.

Wi-Fi-звонок выглядит стильно, современно и в то же время минималистично. Здесь сразу видишь общий стиль Ajax Systems, поэтому гаджет подходит к другим устройствам компании, прекрасно вписывается в современный стиль, но при этом он почти незаметен и аккуратен.

У нас на обзоре оказался вариант в черном цвете, но еще есть белый, поэтому можно выбрать нужный именно для вас, под цвет стен, двери, других устройств и т.д.

На передней панели видим круглый выпуклый модуль камеры, защищенный прозрачным куполом, надпись Ajax и прямоугольную механическую кнопку звонка со светодиодной лентой по периметру.

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Снизу видим отверстия для микрофона и динамиков.

На задней панели есть съемная крышка, QR-код для быстрого соединения устройства с приложением, наклейка с основной технической информацией и кнопка питания.

Корпус защищен от влаги по стандарту IP54. То есть, конечно, нырять он не может без последствий, но от дождя и других видов влаги смарт-звонок защищен.

В Ajax DoorBell все визуально замечательно, кроме странного решения с глянцевыми элементами. Понятно, что умный звонок как минимум будет висеть в подъезде, а как максимум — на улице. То есть эта глянцевая поверхность буквально сразу покроется пылью и это будет хорошо видно. А дальше еще легко поцарапается от прикосновений, случайных нажатий и тому подобное.

Функции и возможности

Ajax DoorBell — умный дверной звонок, IP-камера и домофон в одной обертке. Как и многие другие устройства компании, этот также поддерживает протоколы ONVIF и RTSP. Это означает, что звонок может работать с умными устройствами сторонних производителей и транслировать видео в реальном времени.

Новинка получила камеру на 4 Мп, выдающую 2К-видео HDR (до 2688 × 1520 пикселей) с частотой до 25 кадров в секунду. Горизонтальный угол обзора камеры составляет 155 градусов, вертикальный — 90. Заявленный формат кодирования видео — H.264. Есть поддержка видеопотока до 100 Мб/с. Видеопротокол здесь защищенный и фирменный JetSparrow. А технологии связи Jeweller и Wings. Обе созданы для передачи команд, тревог, событий и фотоверификации, но работают в формате резервного варианта, если камеру подключить к Ajax Hub или Ajax NVR, а интернета, например, нет.

Ajax DoorBell оснащен Wi-Fi-модулем 802.11 b/g/n и работает на канале 2,4 ГГц с передачей данных до 2 Мбит/с. Это и есть основной канал связи между устройством и приложением и работает он стабильно на расстоянии до 500 метров включительно, но если это будет зона прямой видимости. Если же подключать умный дворовый звонок к Ajax Hub, то заявленное расстояние качественной связи увеличивается до 1700 метров, а еще у звонка будут дополнительные варианты связи — те самые Jeweller и Wings, о которых шла речь выше.

Смартзвонок имеет встроенный ИК сенсор с кремниевым оптическим фильтром для точного отслеживания движения. С помощью ИИ камера может автоматически распознавать на видео людей, животных, машины и тому подобное. Завезли и ИК-подсветку в темное время суток, которая действует на расстоянии до 6 метров. То есть картинка в темноте будет черно-белая, но видно прекрасно, тем более все возле камеры и вокруг.

Ajax DoorBell оснащен микрофоном и динамиком (до 85 дБ) для двусторонней связи. В первом заявлено подавление шума и эха. Важно упомянуть и датчик, который дает тревогу, если дверной звонок физически снимают с крепления. Полезная штука для устройства, которое висит вне квартиры и тем более на улице.

Подключение и ПО

Ajax DoorBell имеет встроенный аккумулятор на 600 мАч, но батарея нужна лишь для резервного питания в течение двух часов, когда нет света. Или энергия идет на автообогрев батареи при низких температурах. Поэтому умному звонку нужно подключение к кабелю имеющегося у вас простого дверного звонка. Это может быть 12-24 В постоянного тока или 16-24 В, 50/60 Гц переменного.

То есть с помощью комплектного реле Ajax DoorBell подключается к сети обычного звонка. И когда на него будут звонить, то будет звонить ваш звонок обычный, а также будет приходить оповещение в приложение Ajax.

Обратите внимание, что подобный ток есть только у звонков в новых домах, но в пятиэтажках и некоторых советских девятиэтажках питание звонка идет 220 В, то есть умный звонок нельзя подключить к обычному. В этом случае когда вам будет кто-то звонить, это будет отображаться только звонком и оповещением в приложении, а сам гаджет надо подключать к розетке.

Как и все остальные устройства Ajax Systems, Ajax DoorBell рекомендуется устанавливать специалистами из большой сети охранных агентств по всей Украине. Конечно, как вариант, вы можете сделать это самостоятельно, тем более в комплекте есть все детали и инструменты, плюс подключение к приложению происходит через QR-код на устройстве.

Однако есть эти нюансы с вольтажом дверных звонков и т.д., о которых я до этого не знал, поэтому лучше все же пригласить мастера, плюс он же быстро подключит вас к имеющемуся пульту охраны в вашем городе. Например, мне устанавливал устройство Национальный оператор безопасности «Центр» работающий во многих регионах.

Ajax DoorBell соединяется с фирменным приложением Ajax. Программа современная и удобная в использовании, здесь очень много полезных функций и возможностей. Например, можно выбирать битрейт, или кодек, если это возможно, уменьшать разрешение записи, контролировать заполнение диска, если подключены другие устройства и тому подобное.

А главное можно просматривать картинку с камеры звонка в прямом эфире, или смотреть записи. Правда, в этом случае умный звонок надо подключать к Ajax Hub или Ajax NVR. В записанном виде видеоролики можно загружать файлом на телефон, отфильтровывать по движению, прохождению человека, животного или транспортного средства, если звонок находится на улице. Также можно делать скриншоты в разном качестве и быстро сбрасывать их в мессенджеры или соцсети. Но и без хабов доступен просмотр видеопотока в реальном времени. Например, когда вам кто-то звонит.

Опыт пользования Ajax DoorBell

Ajax DoorBell — умная современная система, в которой объединен умный дверной звонок, домофон и IP-камера. В случае с домофоном экраном выступает не дисплей, который висит где-то у двери, а ваш телефон или планшет с приложением. Конечно, было бы круто, если бы Ajax DoorBell можно было интегрировать с любым существующим домофоном, но пока это невозможно.

Умный гаджет работает максимально просто. Посетитель нажимает на большую кнопку внутри светодиодного кольца. Да и звонок будто сам показывает куда нажимать, потому что когда человек к нему подходит, то кольцо начинает мигать.

Если звонок подключен к сети обычного звонка, то вы услышите сигнал в квартире, а на приложение также придет сообщение и будет звук, похожий на классический звонок. Вы можете посмотреть кто пришел, послушать что он говорит, и поговорить с ним, нажав соответствующую кнопку под изображением.

Слышно пользователя хорошо, но в подъезде все же есть эхо, как бы там его официально не пытались подавлять. Вас также слышно очень хорошо и четко. То есть разговаривать можно вообще без проблем и с комфортом.

Если же, как в моем случае, у вас старый дом и звонок не подключен к обычному, то вы услышите оповещение и звук звонка в приложении. А если вы даже не уберете старый звонок, оставив его рядом с Ajax DoorBell, а люди будут звонить в старый, то вы все равно сможете посмотреть кто пришел и начать разговаривать с ними через устройство. Поэтому в любом случае смарт звонок будет постоянно использоваться.

Ajax DoorBell выдает качественную 2К картинку, на которой можно разглядеть детали. Конечно, на тех же DomeCam Mini и TurretCam картинка лучше, но ведь там и камера 8 Мп и картинка в 4К. А здесь это сопоставимо с возможностями Ajax IndoorCam. Качество касается как видео, так и скриншотов, которые дают сделать из записи, или из потока в реальном времени. Готовый скриншот можно оставить в максимальном качестве, а можно немного сжать и быстро передать в Телеграмм, любое другое место, или приложение. Ночью автоматом включается ИК-подсветка и с этим тоже все ок. Человека видно хорошо, как и животных, детализация, как для этого режима, хорошая.

Если есть возможность, то рекомендую поставить Ajax Hub или Ajax NVR, чтобы вести запись. Но это, конечно, при необходимости. В первом случае видео можно хранить в Ajax Cloud Storage, а во втором на жестком диске на Ajax NVR. Если же дверной звонок используется только по прямому назначению, то его простого подключения к приложению без дополнительных устройств с головой хватит для комфортного и целевого использования.

А главное, что система действительно защищена, никто не сможет к ней подключиться, взломать и пользоваться камерой удаленно. Даже просто так снять звонок не получится, потому что вы сразу получите оповещение, как и ваш пульт охраны, если вы к нему подключите квартиру.

Цена и конкуренты

Ajax DoorBell продается по цене от 7960 гривен, но в большинстве крупных и маленьких сетей его ценник составляет 9999 гривен. Согласен, что это точно не маленькая сумма и кому-то будет дорого. Главное понимать за что вы платите деньги: защищенная система, которую не взломать удаленно, качественное исполнение, стильный дизайн, удобное приложение, интеграция с обычным дверным звонком, возможности домофона. Но не всем это нужно, не все поймут важность защищенной системы, а может кому-то это просто не важно.

Да и конкурентов хватает, они часто доступнее и понятнее рядовому пользователю. Тем более Ajax DoorBell играет на поле сразу трех типов устройств: умных дверных звонков, IP-камер и домофонов, что существенно увеличивает конкуренцию.

Из умных дверных звонков обратите внимание на Xiaomi Aqara Smart Video Doorbell G4 с ценником от 3999 гривен и Xiaomi Smart Doorbell 3 (цена от 3440 гривен). Из популярных домофонов есть Atis AD-480M Kit Box с ценником от 3650 гривен, Ezviz DP2 (цена от 6700 гривен) и NeoLight NeoKIT FHD Pro (цена от 7750 гривен).

8.5 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 9 Стильный, современный, минималистичный и универсальный дизайн. Программное обеспечение 9 Удобное и многофункциональное приложение. Функции 9 Кроме функции домофона и IP-камеры устройство может транслировать и записывать видео, распознавать на нем объекты, здесь есть встроенный микрофон и динамик, а еще полностью защищенная система. Цена 7 К цене точно будут вопросы, да и конкуренция серьезная. Но для имеющихся возможностей и функций, она достаточно адекватная. Комплектация 8.5 В комплекте есть все необходимые крепления, болтики и возможность установить звонок под разными углами.