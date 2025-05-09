Игры Игры 09.05.2025 в 16:00 comment views icon

Обзор DOOM: The Dark Ages — самая тёмная глава в истории франшизы. И это кайф!

author avatar

Максим Коляда

Автор статей и обзоров

Обзор DOOM: The Dark Ages — самая тёмная глава в истории франшизы. И это кайф!

DOOM: The Dark Ages — боевой гимн в стиле праотца всех шутеров, но на пергаменте, написанный кровью и гневом. Это доказательство того, что даже в средневековье можно быть ультрабыстрым, бессмысленно кровавым и чертовски стильным. И хоть игра имеет свои шероховатости, она делает главное — не дает выдохнуть, не дает забыть, почему мы любим серию DOOM: за чистый, фирменный, безжалостный кайф от уничтожения всего адского. Время выяснить в нашем обзоре, станет ли The Dark Ages настоящим шедевр или — очередным шагом в бездну забытых идей.

Обзор DOOM: The Dark Ages — самая тёмная глава в истории франшизы. И это кайф!
DOOM: The Dark Ages
2 449 грн.

Плюсы:

непревзойденная динамика боев; современная графика и проверенный временем левел-дизайн; интуитивно понятные механики; великолепный саундтрек; многообразие врагов.

Купить в Steam

Минусы:

несбалансированность уровней сложности; монотонность геймплея; игрок может пресытиться экшн-сценами.

Купить в Steam
8/10
Оценка
ITC.ua

Предыстория и ожидания DOOM: The Dark Ages

После кислотно-неонового DOOM Eternal трудно было представить что-то еще более интенсивное. И тут ID Software включается на полную фантазию — и переносит геймеров в средневековье. Вернее, в альтернативную версию тёмных веков, где рыцари крошат демонов, а вместо крестовых походов — адские.

1111111111

Анонс игры сразу же вызвал у игроков реакцию вроде: «Это будет DOOM с булавой?!» — и оказалось, что да. Палач Рока берет в руки не только традиционные пушки, но и классические орудия средневековой мясорубки. К этому моменту франшиза уже успела пережить перезапуск (2016), экстаз Eternal, несколько дополнений, ставящих точку (вроде бы!) в истории. Но в этот раз ID движется в совершенно другую сторону.

Ожидания вокруг игры были очень неоднородны. Часть игроков боялась, что уход от «технологического ада» уничтожит ту самую DOOM’овскую магию. Другие — были в восторге: мол, чем больше безумия, тем лучше.

Игра сохранила весь шарм брутальной разрухи, но подала ее с новым привкусом — вместо космических баз мы оказались в адском средневековье, где каменные замки, языческие тотемы и зловещие монастыри стали полем боя. Еще и механизированный дракон и меха Атлан! Вау. Просто вау!

11111111111111111111

Dark Ages — предыстория к DOOM (2016). Разработчики хотели создать легенду о происхождении Думслеера. Не просто еще одну бойню, а миф. И знаете — это логично. Eternal превратил героя из безмолвного мясника в полубога с собственной библией. А теперь нам показывают, как все началось.

ID Software вдохновлены не только собственными традициями, но и стилем темного фэнтези. Здесь чувствуется влияние Berserk, Dark Souls и даже Warhammer. Но в то же время сохраняется что-то сугубо «думовское»: агрессия, скорость, плотность боя.

В общем, ожидания — как бочка с порохом. С одной стороны — новый мир, новые механики, риск. С другой — проверенный рецепт кровавой кулинарии. ID пошли на риск и, похоже, не прогадали.

Но, как и в каждой новой части, главный вопрос не «лучше, чем раньше?», а «по-другому, но узнаваемо?».

Сетинг и атмосфера DOOM: The Dark Ages

Если предыдущие игры DOOM — индустриальный техно-ад на стероидах, то The Dark Ages — симфония тёмного фэнтези, испачканная кровью демонов и усиленная тяжелым металлом.

Здесь каждый замок — храм разрушения, каждый храм — место, где исчезает человеческое, и остается лишь наш альфа-герой.

11111111111111111111

Здесь почти нет ультрасовременных станций UAC (по крайней мере, в привычном виде). Это мир, где ад не «пришел на Марс», а всегда был рядом. Его не вызывали — он существовал как часть ландшафта.

Главная прелесть атмосферы — ее плотность. Здесь чувствуется влияние dark fantasy-жанра на всех уровнях: от архитектуры до деталей отделки. Полускелеты с броней, демоны в кожаных рясах, зомбированные монахи, выглядящие как культисты Warhammer 40k — всё это создаёт очень целостное впечатление. Это уже не «космический шутер», а мистическая хроника разрушителя, который проходит сквозь псевдорелигиозный апокалипсис.

Спецпроекты
Чому водії обирають АЗК UPG: досвід, що виходить за межі звичайної заправки. Історія про те, що вплинуло на мій вибір АЗК
Як ефективно запускати та вести нові проєкти? Етапи підготовки, кейси та поради від Favbet Tech

Особую роль в создании атмосферы играет цветовая палитра. Если Eternal был кислотно-неоновым, то Dark Ages — это медь, багрянец, серый камень и охра.

Все выглядит так, будто ты не просто в игре — ты в иллюстрациях к средневековому манускрипту, который кто-то злобно испортил пентаграммами и черной кровью.

11111111111111111111

Локации варьируются: от разрушенных соборов и осадных бастионов до подземных цитаделей Ада, напоминающих доты.

Когда ты бежишь по коридорам среди окровавленных гобеленов, ощущение «адского дома» не покидает ни минуты. Странная смесь вайбов Painkiller и Dark Messiah of Might and Magic.

Наконец — мир игры, несмотря на свою мрачность, не вызывает отвращения. Он не отвратителен, а грандиозен. Здесь не смерть, а катарсис. Не гниение, а чистое зло, отфильтрованное до эстетического абсолюта. И это главное достижение сеттинга: сделать темное — прекрасным, а ужасное — величественным.

Геймплей DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages — переосмысление формулы DOOM, заточенное под новую эпоху. Если DOOM 2016 и Eternal были как thrash metal с агрессивными риффами и бешеным темпом, то Dark Ages — скорее sludge metal: тяжёлый, основательный, с твёрдым ритмом, но всё ещё мегаубийственный. И главное — он всё ещё DOOM. Просто теперь со средневековым душком, булавой и щитом.

Начнем с изменений. Главная фишка новой части — щит-пила, которая комбинирует защиту с атакой. Его можно бросать, как бумеранг из ада, и попадая во врага, он рвет его на части с характерным механическим скрежетом. Это не просто бросок, а целая мини-атака с продолжением.

11111111111111111111

Можно комбинировать щит с выстрелами, шоковыми волнами и ближними атаками. Ощущение тактильности — на максимуме. Когда щит возвращается к руке, слышится характерный кланк, что удовлетворяет лучше, чем хедшот в Call of Duty.

Новый арсенал не заменяет классическое оружие, а дополняет его. Плазмоган, супершотган, гаус-пушка — все вернулось, но теперь они переплетены со средневековой эстетикой. DOOM всегда славился тем, как подает оружие. Каждая стреляет по-разному, и звук, отдача, анимация — все работает на то, чтобы вы чувствовали мощь в каждом нажатии на спуск.

Игровой процесс остался ультрадинамичным. Но если Eternal был больше похож на балет смерти, то Dark Ages — ритуальный танец разрушения. Частота передвижений меньше, потому что щит провоцирует игрока на ближний бой, на контроль пространства. И теперь больше, чем когда-либо, ты должен читать арену, предвидеть движение врагов, комбинировать атаки и не бояться рывков вперед. Это не танец с мечом — это натиск с булавой.

11111111111111111111

ШI врагов на привычном для серии уровне. Демоны агрессивны… и все. В зависимости от уровня сложности возрастает лишь их «толстокожесть».

Присутствует и вертикальный геймплей, но уже не такой платформенный, как в Eternal. И это хорошо. Поэтому нет нужды в прыжках на пол карты — вместо этого тебе дают маленькое пространство, где ты должен выжить. И выжить красиво.

Сюжет DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages неожиданно — история. Серьезно. Если раньше сюжета было ровно столько, сколько надо, чтобы оправдать появление Думслейера на арене с дробовиком, то теперь — всё гораздо глубже.

Dark Ages предлагает нам настоящий фэнтезийно-адовый эпос, который одновременно расширяет канон DOOM и смело строит собственную вселенную, полную мифов, пророчеств, падений цивилизаций и демонических договоров.

11111111111111111111

Игрок берет на себя роль молчаливого (почти!) Палача Рока. Его молчание и невыразительность на этот раз приобретают контекст: он — огонь во плоти, «разрывающий». Все, что в нем есть, — оружие, гнев и обет.

Для изучения лора игры есть Кодекс. Чтение этой книги — настоящий фан-сервис для тех, кто любит погружение: здесь и описания демонов с цитатами из священников, и записи NPC, наблюдавших за протагонистом со страхом и восторгом, и пророчества о падении мира.

История подается через многочисленные кинематографические катсцены, монологи союзников, символизм на стенах замков и даже через хор в саундтреке. Это усиливает атмосферу и придает ощущение, что твои действия не просто кровавая разминка, а часть большого цикла борьбы.

Финальные разделы сюжета — эскалация в лучших традициях DOOM. Древние войны между измерениями, ритуалы, которые превратили мир в арену для Ада. И роль главного героя в этом — не героическая, а необходимая. Он — орудие. Молот. Наказание.

1111111111

DOOM: The Dark Ages наконец-то дает тем, кто просил больше смысла, — смысл. Но без излишнего морализаторства.

Это самая продолжительная игра серии. Прохождение займет у вас до 20 часов на 22 главы кампании, а для полного исследования каждой локации и получения всех достижений понадобится вдвое больше времени.

Музыка и звук DOOM: The Dark Ages

В DOOM: The Dark Ages музыка создает настроение и помогает раскрыть глубину каждого момента.

Внимание на эффекты: взрывы здесь просто необыкновенные. Даже при простых выстрелах кажется, что весь мир содрогается. Особенно это заметно, когда вы используете арсенал с мощными зарядами.

Каждое движение, каждый шаг протагониста по земле (а особенно клишированное супергеройское badass-приземление с высоты), каждый удар щитом или нажатие на спусковой крючок сопровождается характерными звуками, которые создают ощущение силы и решимости.

1111111111

Особенно выделяются композиции, звучащие во время сражений с боссами. Здесь уже не просто тяжелые рифы, а целая оркестровка с использованием немалого количества инструментов, включая электронные элементы и классические струнные.

Звук различается по интенсивности, а его динамика меняется в зависимости от фаз боя: когда босс теряет силы — музыка становится все менее громкой, но все равно не перестает быть важной частью битвы.

Визуальная часть игры сливается с этой музыкой, создавая настоящий синергетический эффект.

1111111111

С имеющимся музыкальным и звуковым сопровождением, DOOM: The Dark Ages погружает в атмосферу безумного мира, где кровь и магия сочетаются в одну страшную симфонию.

Боевая система DOOM: The Dark Ages

Как и положено серии DOOM, боевая система в The Dark Ages является одним из ключевых элементов игры, формирующим весь опыт. Разработчики сделали огромный акцент на динамичность боев, внедрив элементы, которые добавляют еще больше глубины механике.

В DOOM: The Dark Ages — широкий арсенал, который может удовлетворить любой вкус. Каждый тип оружия имеет свои преимущества и недостатки, что делает выбор важным аспектом игры. Разнообразие оружия позволяет находить идеальный набор для каждой ситуации.

Как и в предыдущих частях, эффективное управление ресурсами — один из важнейших навыков для выживания. Аптечки, броня и патроны здесь не просто «разбросаны» по карте, а становятся частью геймплейного ритма. Часть из них можно подобрать на уровнях классическим способом — после исследования, боев или секретов, так что внимание к окружению всегда вознаграждается.

Остальную же часть — добываешь в бою. Все работает в такт — боевая система, как хорошо смазанный механизм, вознаграждает тех, кто не стоит на месте и не боится идти ва-банк.

Нельзя не упомянуть о фирменных glory kills (добиваниях), которые здесь выглядят еще более жестоко, кинематографично и эмоционально. Их применение — не просто зрелищное решение, но и важный тактический инструмент: это способ быстро восстановить здоровье во время боя. Они стали еще более вариативными и зависят от типа оружия и расположения противника.

11111111111

Отдельные виды оружия имеют уникальные механики и комбинации атак, позволяющие нанести смертельные удары даже самым жестоким противникам. Силовое оружие имеет не только больший радиус поражения, но и может пробивать защиту демонов.

Несмотря на все вышесказанное, для легкой прогулки на уровнях сложности до Кошмара вам хватит лишь нескольких апгрейдов оружия. А вот выше — это уже настоящее искусство адского пылания для игроков, где каждый момент требует максимальной концентрации.

Решения принимаются за миллисекунды, а ошибка может стоить всего раунда. В таких боях даже самые свирепые монстры кажутся лишь частью огромного адского механизма, который постоянно давит на вас, заставляя искать новые стратегии и скорость реакции.

Графика и оптимизация DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages — художественный переворот в серии. После неоново-техногенного ада Eternal мы оказываемся в готическом средневековье, которое дышит архаикой, болью и величием. И, что важно, визуал работает. Темная Европа с сюрреалистическими акцентами, вдохновленная Warhammer, Berserk и Dark Souls.

Прежде всего — архитектура. Огромные соборы, пронизывающие небо, с разбитыми фресками в честь падения ангелов, замки, в которых комнаты заполнены костями, и поля боя, где железо и мясо смешаны в адскую мозаику. Все — будто взято с гравюр XVII века, но оживлено в RTX-реальности.

111111111

Технологический уровень — на современном уровне. И это не Unreal Engine 5. Использована последняя версия движка — id Tech 8, который позволяет одновременно выводить на экран сотни эффектов частиц, отражения во влажных камнях, дрожание лавовых трещин и анимацию разрывающихся врагов с хирургической детализацией.

Арт-дирекшн безупречно вплетает фэнтези в sci-fi, и это новый уровень эстетики в DOOM.

Системы освещения и теней работают с подчеркнутым драматизмом. Фотореалистичность смешивается с экспрессионизмом, и этот стиль работает идеально.

А как движок id Tech 8 оптимизирован? Сейчас продолжается аттракцион невиданной щедрости: копия DOOM: The Dark Ages идет в подарок к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50. Вот если бы это было не цифровое издание, а физическое. Впрочем, не об этом.

Автор обзора играл на ПК со связкой AMD Ryzen 7 7800X3D и ASUS GeForce RTX 5070 PRIME OC Edition в разрешении 3840×2160 на максимальных настройках графики в режиме DLSS Quality без генерации кадров (игра из коробки поддерживает 4-кратную Multi Frame Generation, кстати) — и имел на выходе 60+ к/с.

Перед стартом игра дает совет обновить драйверы до версии, которой еще нет в природе. Оно и неудивительно, ведь играли мы в preview-версию для прессы. Посмотрев в завтрашний день, на протяжении игрового процесса я редко, но встречался с одним странным эффектом, который мог длиться пару минут.

111

Сперва я вообще подумал, что это такая себе отсылка к первой части DOOM. Думаю, что дело опять же в драйверах. Поэтому это не критическая проблема.

В конце концов, DOOM: The Dark Ages — один из лучших визуально реализованных проектов в жанре. И не потому, что он «самый красивый» — нет, его красота в другом. Она в целостности, стиле, визуальном голосе, который кричит, ревет и шепчет: «Ты вошел в адскую эпоху тьмы. И назад дороги нет.»

Цены

Новый темно-средневековый DOOM: The Dark Ages, с уважением относящийся к наследию великой серии, выйдет 15 мая 2025 года на Xbox Series X, ПК и PlayStation 5.

Игра также будет доступна с первого дня в подписке Game Pass.

За стандартное цифровое издание просят 2 499 гривен, а вот DOOM: The Dark Ages — Premium Edition будет стоить — 3 499 гривен.

Premium Edition включает в себя:

  • Основную игру;
  • Ранний доступ за два дня до официального релиза;
  • DLC-кампания (появится позже);
  • Цифровой артбук и коллекция саундтреков;
  • Набор скинов Divinity.

Вывод:

DOOM: The Dark Ages — меткий шаг серии в сторону темного фэнтези. Сохраняя бешеный темп, агрессивный саундтрек и кровавый балет боевой механики, игра предлагает неожиданно глубокое погружение во вселенную Думслеера. Она доказывает, что DOOM не зависит от sci-fi-антуража — главное, чтобы у игрока был повод уничтожить тысячи демонов с максимальной жестокостью и стилем. И это действительно удается.

Хотя не все нововведения работают безупречно, в целом игра поражает своей дерзостью. The Dark Ages способен привлечь как ветеранов, так и новичков. Так что держите щит крепче — и отправляйтесь в бой ради гнева, славы и грохота электрогитар.

Купить в Steam

Популярные статьи

Самые интересные новые сериалы мая 2025 года
Рецензия на фильм «Аудитор 2» / The Accountant 2
Тест-драйв Cupra Leon: молниеносная скромность

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить