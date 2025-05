Обзор DOOM: The Dark Ages — самая тёмная глава в истории франшизы. И это кайф!

DOOM: The Dark Ages — боевой гимн в стиле праотца всех шутеров, но на пергаменте, написанный кровью и гневом. Это доказательство того, что даже в средневековье можно быть ультрабыстрым, бессмысленно кровавым и чертовски стильным. И хоть игра имеет свои шероховатости, она делает главное — не дает выдохнуть, не дает забыть, почему мы любим серию DOOM: за чистый, фирменный, безжалостный кайф от уничтожения всего адского. Время выяснить в нашем обзоре, станет ли The Dark Ages настоящим шедевр или — очередным шагом в бездну забытых идей.

DOOM: The Dark Ages

Предыстория и ожидания DOOM: The Dark Ages

После кислотно-неонового DOOM Eternal трудно было представить что-то еще более интенсивное. И тут ID Software включается на полную фантазию — и переносит геймеров в средневековье. Вернее, в альтернативную версию тёмных веков, где рыцари крошат демонов, а вместо крестовых походов — адские.

Анонс игры сразу же вызвал у игроков реакцию вроде: «Это будет DOOM с булавой?!» — и оказалось, что да. Палач Рока берет в руки не только традиционные пушки, но и классические орудия средневековой мясорубки. К этому моменту франшиза уже успела пережить перезапуск (2016), экстаз Eternal, несколько дополнений, ставящих точку (вроде бы!) в истории. Но в этот раз ID движется в совершенно другую сторону.

Ожидания вокруг игры были очень неоднородны. Часть игроков боялась, что уход от «технологического ада» уничтожит ту самую DOOM’овскую магию. Другие — были в восторге: мол, чем больше безумия, тем лучше.

Dark Ages — предыстория к DOOM (2016). Разработчики хотели создать легенду о происхождении Думслеера. Не просто еще одну бойню, а миф. И знаете — это логично. Eternal превратил героя из безмолвного мясника в полубога с собственной библией. А теперь нам показывают, как все началось.

ID Software вдохновлены не только собственными традициями, но и стилем темного фэнтези. Здесь чувствуется влияние Berserk, Dark Souls и даже Warhammer. Но в то же время сохраняется что-то сугубо «думовское»: агрессия, скорость, плотность боя.

В общем, ожидания — как бочка с порохом. С одной стороны — новый мир, новые механики, риск. С другой — проверенный рецепт кровавой кулинарии. ID пошли на риск и, похоже, не прогадали.

Сетинг и атмосфера DOOM: The Dark Ages

Если предыдущие игры DOOM — индустриальный техно-ад на стероидах, то The Dark Ages — симфония тёмного фэнтези, испачканная кровью демонов и усиленная тяжелым металлом.

Здесь каждый замок — храм разрушения, каждый храм — место, где исчезает человеческое, и остается лишь наш альфа-герой.

Здесь почти нет ультрасовременных станций UAC (по крайней мере, в привычном виде). Это мир, где ад не «пришел на Марс», а всегда был рядом. Его не вызывали — он существовал как часть ландшафта.

Главная прелесть атмосферы — ее плотность. Здесь чувствуется влияние dark fantasy-жанра на всех уровнях: от архитектуры до деталей отделки. Полускелеты с броней, демоны в кожаных рясах, зомбированные монахи, выглядящие как культисты Warhammer 40k — всё это создаёт очень целостное впечатление. Это уже не «космический шутер», а мистическая хроника разрушителя, который проходит сквозь псевдорелигиозный апокалипсис.

Особую роль в создании атмосферы играет цветовая палитра. Если Eternal был кислотно-неоновым, то Dark Ages — это медь, багрянец, серый камень и охра.

Локации варьируются: от разрушенных соборов и осадных бастионов до подземных цитаделей Ада, напоминающих доты.

Когда ты бежишь по коридорам среди окровавленных гобеленов, ощущение «адского дома» не покидает ни минуты. Странная смесь вайбов Painkiller и Dark Messiah of Might and Magic.