Обзор камеры видеонаблюдения Ajax IndoorCam: искусственный интеллект на страже безопасности

Украинская компания Ajax Systems уже давно известна среди многих пользователей систем качественного видеонаблюдения, которые предлагают интеграцию с экосистемой бренда и гибкие варианты подключения. Под пристальный редакционный обзор на этот раз попала камера видеонаблюдения Ajax IndoorCam. Поэтому пришло время поделиться своими впечатлениями и опытом ее использования

Ajax IndoorCam 8 499 грн. Плюсы: четкое изображение с поддержкой HDR и разрешением до 2688×1520; умное распознавание объектов с помощью ИИ с настройкой зон активности; высокая дальность связи через Wi-Fi;

интуитивное приложение с широкими возможностями настройки;

приятный дизайн и простота установки. Купить в MOYO Минусы: дополнительные расходы на облачное хранилище или NVR для архивирования видео; среднее качество двусторонней аудиосвязи с возможными задержками; высокая цена. Купить в MOYO 8.4 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Ajax IndoorCam

Тип камеры Беспроводная Тип крепления Переносная с креплением Количество мегапикселей 4 Максимальное разрешение видео, пикселей Максимальное разрешение видео, пикселей 2688х1520 Формат видеофайлов H.264 Угол обзора, ° 110 Функции и возможности Встроенный динамик, Детектор движения, Запись звука, Инфракрасная подсветка, Распознавание людей, Управление через смартфон, Управление через смартфон Рабочее напряжение, В 12 Вес, кг 0,235 Материал корпуса Пластик цвет Белый Страна-производитель Украина комплектация Адаптер питания, Документация, Камера, Комплект для монтажа, Комплект для монтажа Габариты в упаковке (ВхШхГ), см 9x8x18 Вес в упаковке, кг 0,41

Упаковка и комплектация

В коробке с IndoorCam вы найдете саму камеру, адаптер питания, монтажный комплект с креплениями и документацию. Упаковка достаточно компактная, размером 9×8×18 см. Ее общий вес составляет 410 граммов

Все аккуратно составлено, инструкции понятны, хотя большинство пользователей, вероятно, обратятся к цифровому руководству в приложении Ajax. Комплектация базовая, без дополнительных аксессуаров, но содержит все необходимое для установки. Монтажная панель Smart Bracket позволяет легко закрепить камеру на стене или потолке, а поворотный кронштейн помогает настроить нужный угол обзора.

Дизайн и эргономика

Внешний вид Ajax IndoorCam можно описать как минималистичный и функциональный. Белый пластиковый корпус выглядит просто, без лишних деталей, что позволяет устройству гармонично вписываться в домашний или офисный интерьер. В общем, дизайн продуман для простоты использования, хотя материалы корпуса не создают впечатление премиальности.

На передней панели расположен объектив, сенсор движения, микрофон и светодиодный индикатор, который сигнализирует о состоянии камеры. Сзади есть разъем для питания и кнопка для подключения.

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Камера компактна, ее легко разместить на полке или закрепить на стене. Поворотный механизм обеспечивает гибкость в настройке угла обзора, хотя диапазон вращения далек от полноценной PTZ-камеры

Функции и возможности

Осенью прошлого года продукция компании Ajax Systems уже была на редакционном обзоре. Ajax IndoorCam оснащена 4-мегапиксельным сенсором с максимальным разрешением 2688×1520 пикселей. Это обеспечивает на выходе четкое изображение и помогает при цифровом приближении.

Угол обзора составляет 110 градусов по горизонтали, чего достаточно, чтобы охватить значительную часть помещения, хотя для больших пространств может понадобиться несколько камер. Видео записывается в формате H.264, а кадровая частота настраивается в диапазоне от 3 до 25 кадров в секунду, в зависимости от ваших потребностей в качестве и экономии памяти.

Камера поддерживает инфракрасную подсветку с дальностью до 8 метров, что обеспечивает видимость в темноте. Есть функция широкого динамического диапазона (WDR), которая помогает балансировать яркие и темные участки кадра. Устройство работает от источника питания 12 вольт, весит всего 235 граммов и предназначено исключительно для использования в помещении.

IndoorCam может похвастаться немалым набором функций, которые делают ее больше, чем просто камерой для трансляции. Одной из ключевых особенностей является встроенный искусственный интеллект, который распознает людей, животных и транспортные средства. Это позволяет фильтровать события, получая оповещения только о важных моментах, например, когда человек появляется в кадре, а не когда ваш корги прыгает на стол. Обработка данных ИИ происходит непосредственно на устройстве, что уменьшает нагрузку на сеть и сохраняет конфиденциальность.

Камера поддерживает обнаружение движения с возможностью настройки зон активности. Вы можете указать, какие участки кадра нужно мониторить, и отрегулировать чувствительность, чтобы избежать ложных срабатываний. Функция скрытых зон позволяет маскировать определенные части кадра для защиты приватности. Двусторонняя аудиосвязь работает благодаря встроенному микрофону и динамику, хотя качество звука не всегда идеально из-за возможных помех.

Видео можно просматривать в реальном времени или сохранять в архиве через Ajax NVR (локальный видеорегистратор) или облачный сервис Ajax Cloud Storage по подписке. Функция «Видеостена» в приложении позволяет одновременно следить за несколькими камерами, что удобно для комплексного мониторинга. Также есть возможность создавать сценарии, когда камера записывает короткие ролики в ответ на тревоги от других датчиков системы Ajax.

Подключение и ПО

Подключение IndoorCam к сети является относительно простым процессом, но требует внимания к деталям. Камера работает через Wi-Fi, а дальность связи до 500 метров без помех превосходит многих конкурентов. Для резервного канала связи можно добавить устройство к хабу Ajax. Таким образом обеспечивается передача событий через протоколы Jeweller и Wings на расстояние до 1700 метров. Это пригодится в случае потери Wi-Fi, хотя прямые трансляции в таком режиме недоступны.

Интерфейс приложения Ajax отличается интуитивностью, хотя новичкам может потребоваться немного времени, чтобы разобраться со всеми опциями. В настройках камеры доступны широкие возможности кастомизации: от изменения разрешения видео (вплоть до 2688×1520 пикселей) и частоты кадров (от 3 до 25 кадров в секунду) до регулировки яркости, контрастности и насыщенности изображения.

Пользователи могут настроить чувствительность сенсоров движения, в том числе PIR-сенсора, и определить зоны активности для мониторинга. Есть также опции для управления звуком, такие как чувствительность микрофона или громкость динамика для двусторонней связи. Приложение позволяет проводить тесты уровня сигнала Wi-Fi, Jeweller и Wings, чтобы найти оптимальное место для установки камеры, что помогает избежать проблем с подключением в будущем.

Приложение также поддерживает обновления прошивки, которые появляются во вкладке «Устройства» с соответствующей иконкой. Администраторы или пользователи с правами PRO могут запустить обновление, следуя инструкциям на экране.

Однако есть и некоторые ограничения. IndoorCam работает только с одним «пространством» в системе Ajax, и для переноса ее в другое пространство нужно вручную удалить устройство из предыдущего. Кроме того, полноценный доступ к архивным записям требует подключения к видеорегистратору Ajax NVR или подписки на облачный сервис Ajax Cloud Storage

Без этого пользователи ограничены только просмотром в реальном времени, что может быть неудобно для тех, кто хочет просматривать записи событий. Также стоит учитывать, что качество трансляции и скорость реакции приложения зависят от стабильности вашего интернет-соединения, и в зонах со слабым сигналом могут возникать задержки.

Опыт пользования

До этого времени я примерно 10 лет пользовался более дешевыми камерами видеонаблюдения от других брендов и не нуждался в отдельном хабе. На этом фоне мне странно, что в устройство не добавили возможность записи видео на карту памяти в самой камере.

Таким образом производитель мягко подталкивает к покупке NVR или дополнительной оплате облачного хранилища. По моему мнению, блоку питания подошел бы более длинный кабель, ведь комплектный ограничивает нас в поисках ближайшей розетки. Также ножке не хватает функции примагничивания к металлической поверхности, что добавило бы дополнительной устойчивости, в случае, если не планируется крепить камеру комплектными винтами. В целом, энергопотребление камеры составляло до двух ватт.

Тестирование IndoorCam показало, что камера хорошо справляется с основными задачами. Качество изображения в дневное время четкое, а технология HDR действительно помогает избежать «пересвета» или затемнения. Ночью инфракрасная подсветка обеспечивает видимость на заявленном расстоянии, хотя детализация закономерно снижается. Распознавание объектов работает корректно в большинстве случаев, хотя иногда ИИ путает объекты если освещение недостаточное.

Двусторонняя связь может быть полезной для быстрой коммуникации, например, если камера работает у входной двери. Однако задержки в передаче звука и легкое эхо могут раздражать. Оповещения о движении поступали быстро, а возможность настроить зоны активности помогает избежать фиксации нерелевантных событий. Однако без подписки на облачный сервис или подключения к NVR вы ограничены только просмотром в реальном времени, что неудобно для длительного мониторинга

Цена и конкуренты

На момент обзора цена Ajax IndoorCam составляет около 8 499 гривен. За эту стоимость вы получаете устройство с расширенными функциями ИИ и интеграцией в экосистему Ajax, что может быть преимуществом для тех, кто уже использует другие продукты бренда. Однако дополнительные расходы на подписку для облачного хранилища или покупку NVR могут сделать общую стоимость менее привлекательной. Поэтому если цена для вас кажется слишком высокой, то можете взглянуть на более простые варианты.

Среди конкурентов стоит упомянуть камеры Xiaomi Smart Camera C500, TP-Link Tapo C211 и Dahua C4K-P, которые предлагают подобные функции за часто более низкую цену. Например, модели от Xiaomi имеют сопоставимое качество видео и облачное хранилище по более доступным тарифам. IndoorCam выигрывает по дальности связи и возможности работы с хабом, но ее зависимость от питания и экосистемы Ajax может отпугнуть некоторых пользователей.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Гармоничный и лаконичный дизайн. Программное обеспечение 9 Гибкое в настройках, интуитивное и функциональное приложение. Функции 9 Встроенный ИИ позволяет распознавать объекты, людей и животных. Не хватает поддержки карт памяти. Цена 7.5 Дороговато по сравнению с конкурентными решениями. Комплектация 8 Стандартный комплект для монтажа и ознакомления с функциями устройства.