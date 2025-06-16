Обзор материнской платы Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7: «сумма технологий» для любителей Arrow Lake

Закладывая основу под будущую сборку ПК, всегда хочется получить максимум функционала при минимальных капиталовложениях. Несмотря на высокую популярность платформы AM5 в геймерском комьюнити, сокет LGA1851 рассматривается многими ценителями процессоров Arrow Lake, как крепкий фундамент для рабочих и игровых систем нового поколения. Сегодня на редакционном обзоре мы протестируем Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 и выясним, оправдывает ли она ожидания, когда дело доходит до реального использования.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 Від 10 259 грн. Плюсы: поддержка скоростной памяти; современные сетевые возможности; небольшой нагрев; удобные быстросъемные радиаторы на M.2; стабильное ПО Gigabyte Control Center; красивый дизайн. Купить в Elmir.ua Минусы: посредственный звук с Realtek ALC897. Купить в Elmir.ua 8.9 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

формат ATX Сокет Intel LGA1851 чипсет Intel Z890 Express Chipset Фаз питания 19 (16+1+2) Оперативная память 4 x DDR5 Максимальный объем ОЗУ 256 GB Максимальная частота ОЗУ 9200 MHz Видео выходы 1 x Display Port 2.1 1 х HDMI 1.4 LAN контроллер Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 802.11be (2.4, 5, 6 GHz) MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 Bluetooth 5.4 Разъемов PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 2 x PCI Express 4.0 x16 (x4) Разъемов М2 1 x M.2 Socket 3 (M.2 5110/22110/2580/2280; PCIe 5.0 x4 1 x M.2 Socket 3 (M.2 22110/2280; PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 22110/2280; PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 22110/2280; PCIe 4.0 x4) Разъемов SATA 4 x SATA 6 Gbps (RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10) USB (Внешние порты, задние) 1 х USB 4 (Type-C) 2 х USB 3.2 Gen 2 (Type-A) 3 х USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутренние порты, onboard) 1 х USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) 1 х USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 Звук Realtek ALC897 (7.1) Audio CODEC Подсветка 3 x ARGB LED 1 x RGB LED Питание процессора 8 + 8 pin Питание кулеров 6 x 4 pin Размеры 305 × 244 мм Дополнительно Q-Flash, индикатор этапов прохождения POST Клавиши Power, Reset, Clear CMOS 2 x SATA cable

Тестовый стенд

Для тестирования Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 мы собрали систему на базе процессора Intel Core Ultra 9 285K. Тесты проводились на операционной системе Windows 11 24H2 ver. 26100.4061.

Конфигурация системы:

Комплектация, упаковка и внешний вид Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Материнская плата прибыла в черно-оранжевой коробке, которая выполнена в традиционном стиле Gigabyte. На лицевой стороне нас встречает основная информация, а сзади рядом с изображением Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 размещены детальные характеристики и схема задней панели. Коробка также содержит QR-код для доступа к дополнительной информации о продукте, для тех, кто хочет быстро ознакомиться с деталями. Внутри Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 защищена антистатическим пакетом.

В коробке с платой вы найдете саму Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7, руководство пользователя, краткое руководство по установке, антенну для Wi-Fi 7 со специальным коннектором и два кабеля SATA. Комплектация, как видим — минималистичная.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 привлекает внимание интересным дизайном и игрой контрастов. Черная матовая печатная плата в сочетании с серебристыми радиаторами и белыми вставками выглядит футуристично и подойдет к большинству корпусов. Белые акценты на задней интерфейсной панели и декоративные линии добавляют эстетической привлекательности. Немножко необычно и олдскульно выглядывает неприкрытая батарейка CR2032.

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Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 выполнена в формате ATX (305 x 244 мм) и совместима с большинством стандартных корпусов. Встроенная RGB-подсветка на логотипе Game On, зоне VRM и возле слотов M.2 с одной стороны добавляет индивидуальности, а с другой не выглядит навязчиво.

Интерфейсы, разъемы, начинка

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 базируется на чипсете Intel Z890 Express и поддерживает процессоры Intel Core Ultra (Series II) через сокет LGA1851. Это означает, что плата готова к работе с самыми новыми производительными CPU. Она поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотами до 9200 MHz

Плата имеет четыре слота DIMM с поддержкой двухканальной архитектуры памяти и профилей XMP для легкой настройки. В целом, платформа LGA1851 отлично подходит для скоростной памяти.

Для подключения накопителей предусмотрено четыре слота M.2, один из которых поддерживает PCIe 5.0 x4 для самых быстрых SSD, а три других — PCIe 4.0. Скоростной слот накрыт отдельным радиатором. Также есть четыре порта SATA 6 Гб/с для традиционных накопителей с поддержкой RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10.

В наличии три слота PCIe: один PCIe 5.0 x16 для видеокарт или NVMe SSD и два PCIe 4.0 x4 для дополнительных карт расширения. Основной слот PCIe 5.0 x16 имеет усиление и кнопку для быстрого и легкого снятия видеокарты.

Сетевые возможности представлены в виде поддержки Wi-Fi 7 (2.4, 5 и 6 ГГц) и порта LAN 2.5 Гбит/с на базе чипа Realtek. Однако стоит заметить, что полная функциональность Wi-Fi 7 доступна лишь на Windows 11. Поэтому ценителям старой-доброй Windows 10 придется наконец-то задуматься об обновлении.

Для видео пригодится DisplayPort 2.1, который поддерживает разрешение до 3840×2160@144 Гц и внутренний порт HDMI для дополнительных дисплеев. Аудио возможности обеспечивает Realtek ALC897, обеспечивающий звук в формате 7.1.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 предлагает богатый набор интерфейсов. На задней панели расположены четыре порта USB 2.0, три USB 3.2 Gen 1, два USB 3.2 Gen 2 и один USB4 Type-C с поддержкой видео. Есть также DisplayPort, порт LAN 2.5 Гбит/с, разъемы для антенны Wi-Fi 7, оптический S/PDIF-выход и два аудиоразъема.

Внутренние разъемы включают один 24-контактный и два 8-контактных коннектора питания, четыре слота M.2 с быстросъемными радиаторами, а также разъемы для вентиляторов (24 Вт, 2 А хватит даже для мощных и необычных решений), RGB-подсветки (три ARGB + один RGB 12V). Есть даже внутренний HDMI для подключения отдельных панелей. На плате расположены три кнопки: питания, сброса и Q-Flash Plus для обновления BIOS без включения системы

Расположение разъемов достаточно удобное, большинство из них размещены по краям платы, что облегчает управление кабелями. Монтаж накопителей не вызывает неудобств благодаря удобным быстросъемным радиаторам. Приятно, что чипсет охлаждается отдельным радиатором, который не контактирует с другими и не передает на них лишнее тепло.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 снабжена неплохим блоком стабилизации питания процессора. VRM построен по 19-фазной (16+1+2) схеме. Производителем предусмотрены сборки с рабочим током до 60А для процессора (VCORE Phases), 40А для встроенной графики (VCCGT Phase) и 60А для системного агента VCCSA Phases.

В Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 присутствует индикация POST этапов, что позволит понять какой из компонентов не прошел проверку в случае, если система не подает признаков жизни после сборки.

Программное обеспечение Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Gigabyte предлагает BIOS со знакомым интерфейсом, который остается интуитивно понятным для пользователей предыдущих моделей. Настройки XMP и базовые параметры активируются несколькими кликами. Там же включается функция изменения размера базового адресного регистра (Re-size BAR). Она дает центральному процессору полный доступ к видеопамяти, что способствует повышению частоты кадров во многих играх.

Также есть три предустановленных режима разгона PerfDrive (BaseLine, Performance, Extreme), которые позволяют повысить производительность без глубокого погружения в ручные настройки.

Приложение Gigabyte Control Center (GCC) служит центральным инструментом для управления Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7. Оно позволяет настраивать RGB-подсветку (включая синхронизацию с памятью и видеокартой), регулировать скорость вентиляторов и создавать собственные кривые охлаждения. Программа также упрощает обновление BIOS и драйверов, хотя во время установки стоит внимательно проверять, чтобы не загрузить ненужные пробные версии софта, которые могут замедлить систему. Программное обеспечение работает стабильно, при этом интерфейс GCC не перегружен и интуитивно понятен.

Производительность, энергопотребление и нагрев

Во время тестирования плата показала хорошие результаты. В Cinebench с самым высоким режимом разгона можно получить прирост в многоядерном режиме до 2000 баллов по сравнению с базовыми настройками, хотя на одноядерных тестах разница была минимальной. В 3DMark CPU Profile результат с разгоном прибавил порядка 1123 баллов. Игровая производительность также возросла, хотя прирост FPS зависел от конкретной игры и редко превышал несколько процентов.

Энергопотребление оставалось в разумных пределах по сравнению с другими материнскими платами на этом чипсете. Intel Core Ultra 9 285K потреблял до 238 Вт без разгона. Радиаторы Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 эффективно справлялись с нагрузками, хотя при интенсивном разгоне температура VRM могла подниматься до 60-62°C. В стоковом режиме температура поверхности находилась в пределах 36-38°C.

Радиаторы M.2 также помогали поддерживать низкие температуры SSD, но отсутствие охлаждения нижней стороны накопителей может стать проблемой для двусторонних моделей.

Результаты скорости M.2:

PCIe 5.0 x4 — 14 538 МБ/с на чтение и 13 198 МБ/с на запись (Samsung-9100-PRO-2TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) 6 8746 МБ/с на чтение и 6 697 МБ/с на запись (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) — 3557 МБ/с на чтение и 2816 МБ/с на запись (Samsung 980).

Опыт использования Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Тестирование этой платы оставило преимущественно положительные впечатления. Установка компонентов была простой благодаря быстросъемным креплениям M.2 и удобному расположению разъемов. Wi-Fi держал стабильное соединение даже через несколько стен. Аудиокодек Realtek ALC897 выдает звук, который подойдет для разве что для простого повседневного использования, но вряд ли удовлетворит тех, кто ценит качественное звучание.

С наилучшей стороны себя показало фирменное программное обеспечение — Gigabyte Control Center. По моему мнению, его можно отнести к одному из самых стабильных и удобных среди большинства брендов. Система вела себя без сюрпризов во время стресс-тестов, включая игры и работу с ресурсоемкими программами. Никаких нареканий не было при обновлении BIOS или установке системы. В паре с Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE получилась удачная комбинация для QuadHD гейминга и рабочих процессов.

Цена и конкуренты

На момент обзора Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 позиционируется в среднем ценовом сегменте для материнских плат на чипсете Z890. Ее можно приобрести от 10 259 гривен и эта стоимость выглядит оправданной, учитывая совокупность характеристик. Конкуренты, в частности платы от ASUS и MSI, предлагают похожие функции, иногда с лучшими аудио решениями и дополнительными «фишками».

Выбор между этими вариантами будет зависеть от ваших приоритетов: если важны сетевые возможности и поддержка DDR5 с высокими частотами, то Gigabyte выглядит привлекательно. Но если нужен премиальный звук или больше слотов расширения, стоит рассмотреть более дорогие альтернативы.

Среди конкурентов стоит отметить Asus PRIME Z890-P WIFI, MSI Z890 GAMING PLUS WIFI и ASRock Z890 LiveMixer WiFi. Последняя может похвастаться наибольшим количеством фаз питания, здесь их 22, что может заинтересовать любителей разгона. Также она предлагает более качественный звук благодаря Realtek ALC1220.

Asus PRIME Z890-P WIFI имеет 18 фаз и поддерживает меньший объем памяти — 192 Гб. Также в ней отсутствует подсветка RGB, как и в MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, зато больше слотов PCIe. Также у MSI присутствует дополнительное питание PCIE_PWR 8pin.

8.9 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 9 Функциональный UEFI. Интуитивный и стабильный Gigabyte Control Center. Производительность 9 Стабильная работа во время разгона. Функции 9 Удобные механизмы установки/съема накопителей и видеокарты, индикация POST, поддержка скоростной памяти. Цена 8.5 Адекватная цена для своих возможностей.