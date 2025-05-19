Обзор мышки HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless: флагманские фишки без переплаты?

HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless — амбициозная попытка попасть на геймерский Олимп, где уже давно царят Logitech и Razer. Частота опроса 8000 Гц, топовый сенсор PixArt PAW3950 и вес 65 г выглядят внушительно на бумаге, но настоящий вопрос — хватает ли этой мыши пороху, чтобы соперничать с признанными фаворитами? В нашем обзоре выясним, настоящий ли это конкурент или бюджетная альтернатива с большими амбициями.

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless 4 199 грн. Плюсы: высокая частота опроса 8000 Гц (по проводу и беспроводному 2.4 ГГц) — топовая скорость для киберспорта; флагманский сенсор PixArt PAW3950; продуманная эргономика с симметричным дизайном, комфортный хват для разных стилей Купить в Elmir Минусы: ценник топ-сегмента понравится не всем; скромное время работы от батареи; Bluetooth имеет низкую частоту опроса (125 Гц); боковые кнопки расположены только слева — для левшей может быть неудобно Купить в Elmir 8 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Тип подключения Беспроводное (2.4 ГГц / Bluetooth) + Проводное Жизненный цикл 100 миллионов нажатий Сенсор PixArt 3950 Разрешающая способность 400 – 30,000 DPI Максимальное ускорение 50 G Максимальная скорость 750 IPS Максимальная частота опроса Донгл 8000 Гц Максимальная частота опроса USB 8000 Гц Максимальная частота опроса Bluetooth 125 Гц Время работы от аккумулятора до 52 часов Емкость батареи 500мА*ч Материал ножек Тефлон (PTFE) Программируемые кнопки Есть Встроенная память Есть Подсветка корпуса Есть Кабель Съемный, 1,8 м Габариты 128 × 67 × 40 мм Вес 65 граммов

Упаковка и комплектация Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Мышка поставляется в плотной коробке с характерным ярким брендированием Hator. Желто-черная палитра сразу напоминает, что это геймерский бренд.

На передней стороне — большое изображение самой мыши, с отметками о поддержке 8K Polling Rate, Tri-Mode подключения и т.д. Обратная сторона заполнена характеристиками, QR-кодом на фирменную утилиту и инфографикой с указанием ключевых фишек модели.

Внутри все продумано: мышь надежно уложена в картонное отделение, рядом — кабель в сетчатой оплетке, похожей на Razer Speedflex или Logitech Paracord.

Также в комплект входит переходник USB-C на USB-A для подключения донгла. Этот момент важен для геймеров, которые хотят минимизировать влияние сторонних интерференций — кабель-удлинитель предоставляет гибкость в расположении донгла.

Есть две дополнительные тефлоновые ножки, что пригодится тем, кто привык к жестким поверхностям или интенсивному использованию. Наклейки с логотипом Hator — приятный и необязательный бонус, которого часто не хватает даже в топовых моделях конкурентов.

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Инструкция по эксплуатации на многих языках, с кратким гидом по DPI, подключению и настройке — включая QR-код на ПО.

Комплектация максимально полная — здесь не забыли ни про кабель, ни про запасные части. Впечатления от анбоксинга остаются исключительно положительные. Все выглядит продуманно и качественно, без «фирменного китайского хаоса» в выкладке или полиграфии. Разве только сама коробочка простенькая, возможно eco-friendly.

Благодаря небольшим размерам коробки и плотной упаковке, устройство можно удобно перевозить, не боясь повреждения.

Дизайн и эргономика Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless выполнена в стиле, сочетающем футуризм и сдержанность. Ее форма — эталон симметричного дизайна для правшей и левшей (хотя боковые кнопки все же расположены слева), с плавными изгибами, которые отлично ложатся в руку.

Корпус мыши — матовый пластик, поэтому он не собирает отпечатков пальцев и хорошо ощущается под пальцами. В черном варианте это выглядит особенно эстетично, а вот белая версия, которая была у нас на обзоре, придаст сетапу «скандинавской» чистоты.

Слева, почти вплотную к основным клавишам, размещены две дополнительные кнопки — их вынесли ближе к большому пальцу для удобного доступа. Здесь также можно увидеть надпись киллер-фичи модели — 8К.

Правая сторона мышки полностью свободна — никаких элементов или кнопок там не предусмотрено.

На передней панели, непосредственно под основными кнопками, аккуратно встроен порт USB Type-C. Над ним, между кнопками и колесиком, расположен индикатор заряда батареи.

Спинка мышки имеет небольшое возвышение, без каких-либо логотипов или надписей — дизайн в сдержанном стиле.

Основные клавиши занимают только верхнюю часть корпуса, не доминируя в общем дизайне. На левой клавише есть небольшая надпись — Hator. Они абсолютно гладкие, без выемок или изгибов под пальцы. Между ними установлено небольшое колесико прокрутки с прорезиненным покрытием и мелкой текстурой для лучшего сцепления.

Клавиши имеют минимальный отклик и фактически мгновенно срабатывают благодаря оптическим переключателям. Они длиннее средних — чтобы лучше реагировать на нажатие независимо от места клика (по центру или с края).

Дизайн нижней части мыши продуман: здесь расположены две большие ножки из чистого PTFE, а также переключатели режимов (Bluetooth / 2.4G / выключено) и кнопка DPI. В отличие от многих конкурентов, Hator не спрятала все в программу — смена DPI или режима доступна «на ходу», даже без софта.

Форма мыши позволяет комфортно держать ее в ладони независимо от размера руки. Хват fingertip — чрезвычайно точный, claw — комфортный и стабильный, а hybrid palm — позволяет использовать её как универсальную.

Общее впечатление от дизайна — продуманно, эргономично, без лишних выкрутасов.

Функциональность и сенсор Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Сердцем Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless является флагманский сенсор PixArt PAW3950, который стал логическим развитием серии 3395. Его главная фишка — поддержка частоты опроса до 8000 Гц не только по проводу, но и в беспроводном режиме. Перед нами — вполне рабочий инструмент для киберспорта, а не офисный «грызун».

Это достигается благодаря мощной внутренней электронике — 32-битным процессорам Nordic 52840 и 52820, а также вспомогательному Hi-Speed RISC-процессору. Мышь реагирует моментально даже при стремительных «flick-шотах» в CS2.

Разрешение PAW3950 достигает до 30 000 DPI, но для рядового пользователя комфортное значение — где-то между 800 и 3200 DPI.

RGB-подсветка мыши умеренная — она охватывает колесо и хвост. Её можно полностью отключить в софте, чтобы сэкономить батарею или сосредоточиться на игре.

Программное обеспечение Hator позволяет сохранять до 4 профилей прямо в памяти мыши. Это означает, что даже без установленного ПО вы сможете использовать свой DPI, макросы и частоту опроса на другом ПК.

Мышь быстро «просыпается» из режима энергосбережения — задержка при активации минимальна. Она начинает реагировать еще до того, как вы успеете подумать: «А не зависла ли она?»

Модель сочетает высокоточный сенсор, усовершенствованную беспроводную систему передачи данных, частоту опроса до 8000 Гц и гибкое программное обеспечение с настройкой всех ключевых параметров.

Подключение и программное обеспечение Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless поддерживает три режима подключения: беспроводной через 2.4 ГГц, Bluetooth и проводной через USB-C. Мышь можно использовать как для гейминга, так и для повседневной работы на ноутбуке или планшете.

В коробке — фирменный 2.4 ГГц донгл, что обеспечивает частоту опроса до 8000 Гц. Для полной совместимости мышь нужно подключать именно через этот адаптер и желательно к порту USB 3.0. При использовании стороннего ресивера или порта с ограничением (например USB 2.0), частота автоматически снизится до 1000 Гц или даже ниже — в зависимости от конфигурации системы.

С увеличением частоты опроса возрастает и нагрузка на процессор, ведь ему приходится обрабатывать больше сигналов от мыши за секунду. Ничего критичного — в моем опыте максимум дополнительной нагрузки был около 5-7% на процессоре AMD Ryzen 7 7800X3D. Тем не менее это стоит учитывать, особенно если у вас менее производительная система.

На официальном сайте можно скачать HATOR MouseHUB — достаточно легкий, простой в использовании, но со всеми нужными функциями.

В HATOR MouseHUB можно изменить DPI (от 400 до 30 000), регулировать polling rate, создавать макросы, переназначать кнопки, настраивать подсветку. Все изменения сохраняются во встроенную память, поэтому после первой настройки софт больше не нужен.

Боковые кнопки также можно переназначить — поддерживается создание макросов, мультимедийных действий, переключение профилей.

Bluetooth-подключение не поддерживает 8000 Гц — максимум 125 Гц, но для офисных задач или парного использования с планшетом этого достаточно. Например с Apple iPad Air 5.

В проводном режиме мышь работает без задержек и заряжается одновременно. Паракордовый кабель в комплекте — чрезвычайно мягкий, не стесняет движений и имеет длину 1,8 м. Также в комплекте есть USB-удлинитель, запасные ножки, наклейки и адаптер для донгла.

Правда, тактильно он ощущается как обувной шнурок. Не премиальный, но гибкий.

Драйверов для мыши в системе не требуется — Windows 10/11 распознает ее как HID-устройство сразу.

В CS2 и PUBG проблем с совместимостью или случайными двойными кликами не замечено. А вот в DOOM: The Dark Ages эта мышь действительно дает фору — такая точность и скорость, что демоны просто не успевают спрятаться. Крошить их теперь — детская игра!

Я также бросил серьезный вызов этой мыши, протестировав её в Titan Quest — легендарном «убийце мышек» почти 20-летней давности. Эта игра была настоящим испытанием для периферии в свое время, и… Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless достойно прошла его.

Автономный робот Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Несмотря на сверхвысокую частоту опроса, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless имеет довольно неплохой аккумулятор — на 500 мА-ч. Заряд держит более 50 часов, что не является высоким показателем для беспроводных моделей такого класса.

Если подключить мышь по кабелю, она будет заряжаться во время пользования. Время полной зарядки составляет примерно 2,5 часа от обычного USB-порта.

Когда уровень заряда батареи опускается ниже 15%, индикатор под колесом начинает мигать красным светом. После этого мышь еще может работать несколько часов в режиме 1000 Гц, не выключаясь аварийно.

Такой запас автономности очень удобен для пользователя. Во время зарядки индикатор светится синим, а когда батарея полностью заряжена — подсветка выключается.

Во время зарядки мышь не нагревается — корпус остается холодным. В некоторых мышах корпус становится теплым, здесь — нет.

В фирменном ПО можно увидеть точный процент заряда. Это позволяет точно планировать, когда мышь нуждается в подзарядке — без сюрпризов посреди игры.

Для тех, кто играет ежедневно по несколько часов, мышь потребует подзарядки 2-3 раза в неделю. Это адекватно, учитывая ее мощность и частоту опроса. А для офисных пользователей на 125 Гц — хватит даже на неделю-полторы.

Опыт пользования Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

После двух недель активного тестирования могу сказать, что частота 8000 Гц ощущается не сразу, но когда привыкаешь — возврат на 1000 Гц воспринимается как «лаг».

Особенно заметно это в моментальных флик-шотах и микродвижениях — курсор не «плывет», а мгновенно реагирует на малейшее прикосновение.В CS2 это буквально дает +10% к уверенности.

Во время пользования мышкой заметил, что донгл на частоте 2,4 ГГц иногда конфликтовал с моим Wi-Fi роутером, который работает в том же диапазоне. Из-за этого сигнал время от времени пропадал или становился менее стабильным, что вызывало короткие задержки и рывки курсора. Кроме того, интернет-соединение тоже иногда становилось нестабильным.

В результате приходилось немного отдалять донгл от роутера или подключать его к другому USB-порту, чтобы улучшить качество связи и снизить уровень помех. На частоте 5 ГГц проблем со стабильностью сигнала не возникает, что и неудивительно.

Мышь отлично работает на всех типах ковриков: от жестких пластиковых до мягких тканевых. Сенсор от PixArt работает безупречно — никакого jitter, angle snapping или lift-off delay.

В ежедневном пользовании, помимо игр, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless тоже оставляет положительные впечатления. Она легкая, эргономичная, не нагружает запястья, не утомляет. В Photoshop, Premiere Pro или просто во время серфинга — точность и плавность дают комфортный опыт.

Регулировка DPI происходит через специальную кнопку, но для понимания цветных индикаторов понадобится немного времени. Поможет таблица соответствий. Это стандартные настройки, которые можно подстроить под собственные предпочтения.

Уровень DPI Значение DPI (типичное) Цвет индикации 1 400 DPI жёлтый 2 800 DPI синий 3 1000 DPI фиолетовый 4 1200 DPI зелёный 5 1600 DPI красный 6 3200 DPI голубой

Если раньше никогда не пользовались мышами с 8000 Гц, придется 1-2 дня привыкать к гиперреактивности. Но потом она «залипает» — рука, как будто, сливается с курсором.

Цена и конкуренты

По состоянию на май 2025 года, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless продается в Украине в ценовом диапазоне от 3 339 до 5 322 гривен. Это делает ее одной из самых доступных мышек с частотой опроса 8000 Гц, сенсором PixArt PAW 3950 и весом около 65 г, что уже само по себе козырно на фоне текущей конкуренции.

Logitech G PRO 2 Lightspeed выглядит как прямой конкурент Hator Quasar 3 Ultra, но без одной важной фишки — 8000 Гц. Формфактор подобный, однако цена Logitech выше, а функциональность — ограниченнее.

Logitech G Pro X Superlight 2 — еще одна топовая мышка, которая фокусируется на ультралегкости (опять же ~60 г) и максимальной простоте. Но на фоне Hator она теряется из-за более низкой частоты опроса, отсутствия BT-подключения и довольно высокой цены.

Logitech G305 Lightspeed — более бюджетный вариант, и Hator объективно его переигрывает по всем параметрам, кроме доступности. G305 тяжелее (~99 г с батарейкой), имеет только 1000 Гц, более старый сенсор HERO первого поколения и не перезаряжается — вместо этого работает на АА-батарейке.

Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint выглядит внушительно благодаря эргономике и съемным свичам, но проигрывает в нескольких ключевых местах. Мышка тяжелее (~79 г), хоть и имеет топовый сенсор AimPoint. Частота опроса до 2000 Гц с USB-dongle (в версии AimPoint). Плюсом являются съемные кнопки и качественное ПО Armoury Crate, но в целом модель больше подойдет фанатам ROG, чем тем, кто хочет максимум за свои деньги.

Razer Viper V3 Pro — вот тут конкуренция серьезная. Вес около 54 г, сенсор Focus Pro 35K, 8000 Гц поддерживаются (с донглом), дизайн симметричный, материалы топовые. Собственно, это один из ближайших конкурентов Hator Quasar 3 Ultra. Однако Viper V3 Pro дороже, имеет лишь 2.4 ГГц подключение и отсутствует Bluetooth — то есть в плане универсальности Hator все равно впереди. Но по ощущениям и точности в киберспорте — это уже прямой нокаут.

Hator Pulsar 3 PRO Wireless — внутренняя конкуренция. Он дешевле, без 8K и Bluetooth, но с лучшей батареей Hator Quasar 3 Ultra — более универсальная мышка: и для киберспорта, и для работы. Pulsar 3 PRO подойдет тем, кто хочет минимализм и точность за меньшие деньги.

8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 Автономность у мышки довольно приличная — она соответствует заявленным показателям. Однако есть модели, работающие значительно дольше. Дизайн, эргономика 8.5 Комфортная форма, легкий вес, универсальный хват. Но для левшей функциональность ограничена. Качество сборки, материалы 8.5 Корпус крепкий, не люфтит, кнопки четкие, скролл стабильный. Материалы приятные, глайды скользят хорошо. Программное обеспечение 8 Стабильная работа, удобный интерфейс, все необходимые функции есть (DPI, polling rate, RGB, макросы). Цена 8 Ценник довольно честный учитывая функциональность (особенно 8000 Гц и топовый сенсор). Комплектация 8 Всё необходимое есть: кабель, адаптер, запасные ножки. Неплохой USB-C, качественная оплетка. Однако коробка могла бы быть лучше — мелочь, но имидж формирует.