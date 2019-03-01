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Обзор Samsung Galaxy M20
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Обзор Samsung Galaxy M20

Обзор Samsung Galaxy M20

В сегменте недорогих смартфонов не на шутку разгорается борьба за кошелек покупателя. И теперь на поле боя готова выйти компания Samsung со своей новинкой Galaxy M20, которая, забегая наперед, получилась отличной. Сегодня стартуют продажи новинки и китайским компаниям, которые долгое время лидировали в продажах именно в данном сегменте, будет не сладко.

Samsung Galaxy M20 SM-M205F 3/32GB Blue  Новинка
Смартфоны и мобильные телефоны на
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Внешний вид

Samsung Galaxy M20 выглядит современно и дороже своей цены. Все благодаря большому экрану с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и узким рамками по краям. Если посмотреть на боковину, то видно, что дисплейный блок находится как бы над задней крышкой. В таком типе конструкции основное преимущество — легкость поклейки защитного стекла, так как скругление экрана хотя и есть, но оно небольшое.

экран Galaxy M20

Смартфон выпускается в двух цветах: черном и синем. У нас на обзоре версия синего цвета.

цвета Galaxy M20

Задняя несъемная крышка сделана из глянцевого пластика. Расположение объективов фронтальных камер стандартное — сдвоенный блок, который лишь немного выпирает над плоскостью панели. Сканер отпечатков пальцев, находится в удобном месте, как раз под указательный палец руки.

стекло Galaxy M20

Механические клавиши расположились справа, но немного высоковато. Во время разговора по телефону приходится тянуться, чтобы увеличить громкость.

кнопки Galaxy M20

На левой боковине находится слот для двух SIM-карт формата nanoSIM и карты памяти microSD. Да, установить можно сразу две SIM-карты и карту памяти.

слот Galaxy M20

На нижнем торце 3,5 мм аудио разъем, к которому можно подключить свои любимые проводные наушники, порт USB Type-C, микрофон и мультимедийный динамик.

динамик Galaxy M20

Последний при этом один, но он громкий и звучит довольно чисто, поэтому к нему замечаний нет. Разговорный динамик также отличный, с запасом по громкости, которого хватает даже если вы разговариваете у оживленной дороги.

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По удобству использования стоит помнить, что телефон большой и задняя крышка из глянцевого пластика, а следовательно он очень скользкий и постоянно норовит выскользнуть из рук.

Поэтому после покупки лучше сразу купить чехол, чтобы он стал более цепким. В остальном никаких существенных замечаний нет к корпусу нет.

Безопасность

Как говорилось выше, Samsung Galaxy M20 оснащен сканером отпечатков пальцев, который расположен на тыльной стороне устройства, но не только он отвечает за приватность данных. Аппарат способен распознать лицо, при этом можно сразу одновременно включить и распознавание лица и активировать сканер отпечатка пальцев.

Такой тандем будет полезен в темное время суток, когда сканеру лица сложно распознать владельца, тогда можно разблокировать смартфон по отпечатку. Кроме того, что сканер лица плохо справляется с распознаванием в темноте больше замечаний нет. В свою очередь, сканер отпечатков пальцев работает очень быстро и четко.

Дисплей Galaxy M20

Экран в смартфоне соответствует современной моде. Компания Samsung называет его Infinity-V, он имеет диагональ 6,3 дюйма, разрешение 2340×1080 точек, а матрица используется PLS. Присутствует автоматическая регулировка яркости и олеофобное покрытие.

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В солнечную погоду информация на экране остается читаемой, но сильно ухудшается насыщенность изображения. Фотографией сложно передать реальную картину дел, но в реальности выглядит немного лучше.

Настроек экрана немного. Из интересного — опция отображения приложений в полноэкранном режиме и выбор вида навигационной панели или включение жестов вместо нее. Из того к чему уже все привыкли — нет пресетов настроек экрана, так что нужно довольствоваться только тем, что есть.

Если говорить о работе жестов, то работа с ними не такая интуитивная, как хотелось бы. Дело в том, что все жесты заточены на то, чтобы их проводить от нижней грани, а это не всегда удобно. Хотя со временем к такой навигации можно привыкнуть.

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Яркость меняется в пределах от 3,9 до 391 кд/м2, а контрастность 1 к 895. Замеры экрана показали, что заводская калибровка выполнена очень хорошо. Температура немного выше, но она линейная и в целом это не существенный момент, ведь в остальном придраться не к чему. Да и субъективно экран отличный. Он яркий, контрастный и насыщенный, смотреть на него одно удовольствие.

Аппаратная платформа и оболочка

В Samsung Galaxy M20 используется процессор Exynos 7904. Можно сказать, что чип специально разрабатывался для недорогих смартфонов, которым и является герой обзора.

Exynos 7904 производится по 14-нанометровому техпроцессу и состоит из двух ядер Cortex-A73 (1,8 ГГц) и шести ядер Cortex-A53 (1,6 ГГц), а в роли видеоускорителя выступает GPU Mali-G71 MP2. Объем оперативной и пользовательской памяти зависит от версии смартфона. У нас на обзоре младшая модель с 3/32, но есть еще версия 4/64. В обоих случаях будет использоваться флэш-память eMMC 5.1, а оперативная LPDDR4x.

Результаты бенчмарков показывают, что Exynos 7904 лишь немного уступает Qualcomm Snapdragon 636. Но все равно данный процессор легко справляется с большинством задач, кроме требовательных игр. В PUBG придется довольствоваться средними настройками графики, при этом в игре будут заметные проседания fps.

Galaxy M20 работает под управлением Android 8.1 (Oreo), который прячется за фирменной оболочкой Samsung Experience 9.5. Интерфейс работает плавно с достаточно быстрой прорисовкой элементов.

Многим понравится наличие чипа NFC, а вот Wi-Fi не поддерживает сети 5 ГГц, поэтому о стандарте ac можно забыть, что для современного смартфона однозначно минус. А вот проблем с приемом мобильной связи и работой навигации нет. Все работает так как ожидаешь.

Автономность Galaxy M20

Одна из основных особенностей смартфона — это его емкий аккумулятор. Согласитесь, 5000 мАч — это интересно, даже очень интересно. На практике у меня получилось пользоваться Samsung Galaxy M20 почти двое суток без подзарядки, при этом я ни в чем себе не отказывал, в том числе играл в игры.

В тесте PCMark Work 2.0 при 200 кд/м² время автономной работы составило чуть более 11-ти часов. Могу сказать, что автономность — это безусловно преимущество Samsung Galaxy M20. Если вы не настолько активный пользователь социальных сетей и мессенджеров как я, то можно смело рассчитывать на 2,5 дня работы. По заверению производителя мощность зарядки аккумулятора составляет 15 Вт, и это, к сожалению, не быстро.

Камеры

Samsung Galaxy M20 оснащен основной 13 МП камерой с f/1.9 и дополнительной (широкоугольной) камерой на 5 МП с f/f.2 и углом обзора 120 градусов.

Есть множество режимов съемки: авто, стикеры, серия снимков, портретный режим, красота, профессиональный, панорама, а также широкоугольный, который работает только в автоматическом режиме.

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Если говорить о качестве снимков, то в этом плане смартфон ничем особым не выделяется. Днем и в условиях хорошего освещения фотографии получаются с хорошей детализацией, но в помещении с недостаточным освещением или ночью качество снимков снижается, а камерам становится сложнее поймать движущиеся объекты. Но в целом, для своей ценовой категории Samsung Galaxy M20 снимает хорошо.

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Портретный режим работает хорошо, он достаточно четко определяет передний план от заднего и аккуратно работает с границами планов.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП и может делать снимки в портретном режиме. Качество снимков снятых на фронтальную камеру не хватает звезд с неба.

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Максимальное разрешение записи видео составляет Full HD. Стабилизации видео нет, а в остальном оно вполне неплохого качества.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: соотношение цена/качество, отличный экран, современный внешний вид, наличие NFC и порта USB Type-C, хорошая производительность, долгое время автономной работы
Минусы: отсутствие Wi-Fi ac
Вывод: Samsung Galaxy M20 - будущий хит продаж. Уверен, что компании Samsung впервые за долгое время удастся подвинуть китайских производителей в данном сегменте, ведь герой обзора стоит своих денег. У корейского производителя получилось сохранить баланс между ценой, производительностью и оснащением. Да, хотелось бы, чтобы новый смартфон поддерживал Wi-Fi ac, но это не такой уж критичный недостаток. В свою очередь наличие NFC будет несомненным преимуществом устройства на фоне конкурентов

Технические характеристики

Обзор Samsung Galaxy M20 Samsung Galaxy M20 SM-M205F 3/32GB Blue
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Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 8
Оперативная память, ГБ 3
Встроенная память, ГБ 32
Слот расширения +
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2
Процессор Samsung Exynos 7904 + GPU Mali-G71 MP2
Количество ядер 8
Частота, ГГц 1,8
Аккумуляторная батарея 5000 мАч (несъемная)
Диагональ, дюймы 6,3
Разрешение 2340х1080
Тип матрицы PLS
PPI 409
Датчик регулировки яркости +
Другое дисплей с каплевидным вырезом, 2,5D-стекло
Основная камера, Мп 13 (f/1.9) + 5
Видеосъемка + (1080p)
Вспышка +
Фронтальная камера, Мп 8 (f/2.0)
Высокоскоростная передача данных GSM/UMTS/LTE
Wi-Fi Wi-Fi 802.11n
Bluetooth + (5.0)
GPS +
IrDA -
FM-радио +
Аудиоразъем 3.5 мм
NFC +
Интерфейсный разъем USB Type-C
Размеры, мм 156,4х74,5
Вес, г 186
Защита от пыли и влаги -
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса пластик
Тип клавиатуры экранный ввод
Еще поддержка быстрой зарядки, сканер отпечатка пальцев, сканер лица
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