Обзор игрового ПК ASGARD: сбалансированный среднебюджетник с нордическим характером

Если предыдущий герой обзора, ASGARD Hodr, летел в Вальгаллу на крыльях RTX 5080, то ASGARD A78X3D.32.S10.57.5813 крепко стоит на земле — это сбалансированная среднебюджетная платформа с Ryzen 7 7800X3D и RTX 5070, без космических цен и излишнего пафоса. В этом обзоре посмотрим, на что она способна в реальной жизни — в играх, рабочих задачах и повседневных испытаниях. Спойлер: не все так гладко, как поверхность фьорда.

ПК ASGARD (A78X3D.32.S10.57.5813) 79 799 грн. Плюсы: твердый середнячок, который спокойно справится с 1440p и даже 4K, если не требовать ультранастроек всего подряд; современная платформа: AM5, Zen 5 с 3D кэшем, видеокарта на GDDR7 и поддержка DLSS 4 — все для комфортного гейминга; компактный Minitower корпус-аквариум Купить в Click.ua Минусы: SSD на 1 ТБ быстро заполняется современными играми, придется увеличивать хранилище; 12 ГБ недостаточно для 4K; отсутствует порт USB Type-C; Wi-Fi антенна без магнитной подставки; лицензия Windows действует только 90 дней Купить в Click.ua 8 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики ASGARD

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 ГГц Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12 ГБ GDDR7 Накопитель Kingston SNV3S/1000G Оперативная память G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 2×16 ГБ Корпус 1stPlayer Mi2-A (Minitower) Охлаждение DeepCool LQ 240 мм Блок питания DeepCool PF750 (750W / 80 PLUS) Операционная система Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation (90 дней)

Комплектация и компоновка ASGARD

ASGARD поставляется в простой картонной коробке от корпуса 1stPlayer Mi2-A — ничего лишнего, но достаточно для безопасной транспортировки. Внутри стандартный набор: сам компьютер, кабель питания, документация, гарантия, винты для накопителей и мелкие аксессуары. Упаковка базовая, без фирменных стяжек и наклеек, но с пенопластовым каркасом.

Корпус компактный, формата Minitower, черного цвета с прозрачной боковой панелью из закаленного стекла. Внутри аккуратная укладка кабелей, что способствует хорошей циркуляции воздуха и визуальной эстетике.

Подсветка компонентов синхронизируется с помощью фирменной утилиты от ASUS или физической кнопки на корпусе.

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Передняя панель без USB Type-C — есть только два USB: 3.0 и 2.0, комбинированный разъем для наушников и микрофона и классические кнопки питания и перезагрузки.

Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II формата microATX оснащена поддержкой PCIe 5.0 для видеокарты, быстрыми USB 3.2, Wi-Fi 6 и Bluetooth. Радиаторы на VRM обеспечивают стабильность питания, хотя схема не флагманская. Есть два свободных слота для оперативной памяти и еще один слот M.2 — для апгрейда в будущем.

Единственное, что вызвало недоумение в этой конфигурации — Wi-Fi антенна. Она хоть и исправно ловит сигнал благодаря модулю Wi-Fi 6 от ASUS, но выглядит как временное решение: легкая, без магнита, шатается от легкого движения руки. Для сравнения, в комплекте с материнкой MSI мы встретили антенну на магните — куда более устойчивую и удобную в ежедневном использовании.

Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC с 12 ГБ GDDR7 — новое поколение с поддержкой DLSS 4 и AV1-кодирования. Она занимает два с половиной слота, имеет массивный кулер с тремя вентиляторами без RGB-подсветки. Карта держит температуру в пределах 60-62°C даже в тяжелых играх.

Оперативная память — пара модулей G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 на 32 ГБ с радиаторами и яркой подсветкой. Работают в двухканальном режиме, с поддержкой XMP 3.0 — стабильно и без троттлинга даже при стресс-тестах. Идеальный баланс для игр и творчества.

Накопитель Kingston SNV3S/1000G — NVMe SSD на 1 ТБ с пропускной способностью до 5000 МБ/с на чтение, что соответствует PCIe 4.0×4.

Но вот объем в 1 ТБ в 2025 году уже вызывает легкое ощущение ограниченности — для нескольких тяжелых игр, рабочих проектов и медиабиблиотеки его может хватить впритык. Расширение через второй слот SSD или внешний накопитель, вероятно, будет не прихотью, а необходимостью.

За охлаждение отвечает водянка DeepCool LQ на 240 мм с двумя 120-мм вентиляторами. Система справляется даже с горячим Ryzen 7 7800X3D без лишнего шума.

На самой головке водоблока расположен встроенный дисплей, который в реальном времени показывает не только температуру процессора, но и другие параметры системы — полезная мелочь для тех, кто любит держать все под контролем.

Блок питания DeepCool PF750 на 750 Вт имеет сертификацию 80 PLUS и стандартную (не модульную) систему кабелей. Его хватает с запасом для данной конфигурации и даже апгрейда видеокарты. Под нагрузкой работает стабильно, шум — в пределах приемлемого.

Комплект поставки сдержанный, но все необходимые компоненты на месте. Установлена ОС — Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation на 90 дней. Этого достаточно, чтобы сразу начать пользоваться системой, а затем перейти на любую другую лицензию или версию.

Рабочая производительность ASGARD

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 36.3 WebXPRT 4 380 Google Octane 2.0 Plus 101245 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 873378 Geekbench Single 2639 Geekbench Multi 13136 Geekbench Open CL 175179 Geekbench Vulkan 171232 CPU-Z Single 645.2 CPU-Z Multi 7103.5 3DMARK Steel Nomad 5200 3DMARK Port Royal 14285 3DMARK Speed Way 5719 3DMARK Time Spy Extreme 9505 3DMARK CPU Profile (Max threads) 8079 Cinebench R23 Single 1178 Cinebench R23 Multi 17752 Blender CPU 4.4.0 263.21 Blender GPU 4.4.0 6200.96 Corona Benchmark 6 590 210 RAM read MB/s 59422 RAM write MB/s 81089 SSD read MB/s 6011.59 SSD write MB/s 5525.61

В повседневных задачах ASGARD демонстрирует именно то, чего ожидаешь от платформы на базе Ryzen 7 7800X3D: молниеносный старт, плавную работу в режиме многозадачности и полное отсутствие «тормозов» даже в сложных сценариях.

Windows 11 загружается менее чем за 10 секунд, никаких проблем даже с сотней открытых вкладок в браузере, запущенным Discord, Spotify и несколькими офисными приложениями. В тесте Speedometer 3.1 система набирает 36.3 балла, а в WebXPRT 4 — 380, что соответствует уровню современных мощных ПК.

SSD Kingston SNV3S/1000G с интерфейсом PCIe 4.0 выдает результат в 6011 МБ/с на чтение и 5525 МБ/с на запись в CrystalDiskMark — это чуть выше среднего уровня для своего класса. В реальном использовании система быстро загружает большие файлы, распаковывает архивы и не заставляет ждать на запуск приложений.

По результатам Geekbench OpenCL (175179) и Vulkan (171232) видно, что и графическая часть системы не отстает даже в рабочих задачах.

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache демонстрирует не только игровую силу, но и серьезную многопоточную производительность. В Cinebench R23 он выдает 1178 баллов в однопоточном тесте и 17 752 — в многоядерном, обгоняя большинство конкурентов в среднем сегменте.

В Geekbench 6 эти результаты подтверждаются: 2639 баллов в Single Core и 13 136 в Multi Core. В Blender 4.4.0 CPU-рендер проходит за 263.2 секунды, а GPU-рендер — за 6201. Система отлично ведет себя в Premiere Pro, Photoshop и DaVinci Resolve, без лагов и зависаний. Благодаря водяному охлаждению DeepCool LQ 240 мм температура CPU редко превышает 70°C даже под нагрузкой.

Оперативная память G.Skill Trident Z5 RGB (DDR5-6000, 32 ГБ) работает стабильно с активированным профилем EXPO. Скорость чтения достигает 59 422 МБ/с, записи — 81 089 МБ/с, так что запаса хватает для самых требовательных сценариев: например, работа с After Effects или монтаж в 4K.

Материнская плата ASUS PRIME B650M-A WIFI II оснащена модулем Wi-Fi 6 и обеспечивает стабильный сигнал даже сквозь две стены. Bluetooth 5.2 работает без задержек с гарнитурами, мышками, клавиатурами и другими аксессуарами. Проблем с соединением за время тестирования не выявлено. Почти.

Что касается портов — корпус 1stPlayer Mi2-A выдает скромный набор: два USB 2.0, один USB 3.0, аудиоразъемы и кнопка питания. Порта USB-C нет, так что владельцам современных смартфонов и внешних SSD придется обращаться к разъемам на материнке или пользоваться переходниками.

Игровая производительность ASGARD

ASGARD легко справляется с такими играми, как League of Legends или Fortnite — эти проекты не слишком требовательны к системным ресурсам, поэтому позволяют достичь сотен кадров в секунду даже на максимальных настройках.

Тестирование игровых возможностей нашей сборки с AMD Ryzen 7 7800X3D и RTX 5070 мы проводили в двух разрешениях — Quad HD (1440p) и Ultra HD (4K). И хотя видеокарта имеет 12 ГБ GDDR7, она демонстрирует вполне достойную производительность даже в тяжелых современных тайтлах, хотя иногда приходится немного поколдовать, чтобы избежать ограничений по видеопамяти.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на движке Unreal Engine 5, система обеспечивает стабильные 63 кадра в секунду в 1440p без DLSS. Включение Frame Generation позволяет разогнать частоту до более сотни кадров. В 4K производительность падает до 26+ fps без генерации кадров, но DLSS и снижение качества текстур позволяет опять поднять fps до комфортного уровня.

Avowed демонстрирует комфортную стабильность в 1440p — даже в динамичных сценах с большим количеством частиц и эффектов fps не падает ниже 80. В 4K игра идет немного тяжелее, однако с DLSS в режиме Quality и активированным генератором кадров обеспечивается плавный игровой процесс без ощутимых просадок.

DOOM: The Dark Ages — неплохой бенчмарк для любого железа. В 1440p на максимальных настройках RTX 5070 держит более 67 кадров, а с Frame Generation превышает 240. В 4K уже сложнее: движок требует больше видеопамяти, чем доступно, и не дает использовать FG на ультра-текстурах. Тем не менее, после перехода на менее тяжелые текстуры, активируется генерация кадров, и игра возвращается к приятной плавности — около 120-125 fps.

Пример работы Multi-Frame Generation в разрешении 2560×1440. Максимальные настройки графики, DLSS Quality.

Технологии FPS Без генерации кадров 119 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 160 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 209 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 242

Пример работы Multi-Frame Generation в разрешении 3240×2160. Максимальные настройки графики, DLSS Ultra Performance.

Технологии FPS Без генерации кадров 125 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 164 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 205 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 242

Clair Obscur: Expedition 33 впечатляет визуально, и система выдерживает это художественное нашествие. В 1440p все выглядит безупречно, а после активации нейронного сглаживания и Frame Generation fps поднимается до трехзначных значений. В 4K начинаются типичные трудности, но DLSS спасает ситуацию — и игра продолжает выглядеть шикарно, сохраняя плавность.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — это возвращение в классику, но с современной картинкой. В 1440p все работает идеально, а в 4K — немного сложнее, но с DLSS игрок получит стабильные 60+, даже с новыми тенями и освещением. RTX 5070 легко справляется с обновленным движком.

В технодемке Half-Life 2 RTX с трассировкой лучей нагрузка возрастает. В 1440p частота кадров приятная, но в 4K видно, как движок требует всего и сразу. Видеокарта держится достойно, однако приходится включать DLSS, чтобы избежать просадок. «Желейность» движений из-за низких стартовых «честных» к/с в нативе — не спасает 4-кратная генерация кадров.

God of War Ragnarök выглядит кинематографично. В 4K на максимальных настройках и DLAA игра показывает уверенный фреймрейт, а с Frame Generation даже приближается к 125 fps. Это одна из тех игр, где RTX 5070 доказывает свою профпригодность в классе 4K.

Итоговая таблица игровых тестов в разрешении 1440p.



Итоговая таблица игровых тестов в разрешении 2160p.

В целом, RTX 5070 — адекватный вариант для 1440p-гейминга с максимальными настройками и высоким fps. В 4K ситуация сложнее, но при грамотной настройке DLSS, Frame Generation и компромиссах в текстурах, большинство современных игр пойдут без проблем.

Энергопотребление, нагрев, шум ASGARD

При максимальной нагрузке в бенчмарках и современных играх система потребляет до 420-450 Вт (видеокарта в пиковых нагрузках съедает» около 220-250 Вт, процессор — примерно 100-110 Вт).

Если же использовать ПК для офисной работы, просмотра видео или серфинга в интернете, то энергопотребление снижается до 120-140 Вт. В режиме простоя на рабочем столе система расходует примерно 50-70 Вт.

Ryzen 7 7800X3D с его 3D V-Cache имеет одну характерную черту: он не фанат перегревов. Благодаря установленной 240-мм водянке DeepCool LQ температура в самых тяжелых стресс-тестах держится в пределах 75-79°C, а во время игр — стабильные 60-65°C. Причем вентиляторы не переходят на режим космического двигателя каждый раз, как вы запускаете Steam или открываете Ютуб в 4K.

Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — держит удар не хуже. В играх температура держится в районе 60-65°C, что для GPU среднего флагманского класса — абсолютно рабочий диапазон. Конструкция кулера от ASUS работает без посторонних звуков — без свиста, без высокочастотного писка, который иногда слышно даже через наушники.

В простое система практически беззвучна — шум на уровне ~28-30 дБ, где-то как современный ноутбук в режиме ожидания. Если вы что-то слышите, то это либо холодильник, либо совесть, которая напоминает, что вы не доделали работу. Только ночью, когда все вокруг замирает, можно уловить еле заметное гудение во время обновления библиотеки Steam.

В играх кулеры работают активнее, но уровень шума не превышает 39-41 дБ — достаточно тихо, чтобы не раздражать и не заставлять тянуться к наушникам.

Корпус 1stPlayer Mi2-A при всей своей компактности имеет достаточно вентиляционных отверстий. Пылевые фильтры легко снимаются, чистятся и не мешают ни воздуху, ни владельцу, которого уже достала тряпка с антистатиком.

Блок питания DeepCool PF750 мощностью 750 Вт (80 PLUS) работает стабильно, тихо и без перегрева. В нагрузке не издает высокочастотного писка (coil whine), который часто встречается в недорогих БП, и не дает поводов для паники даже под 100% загрузкой CPU и GPU.

Программное обеспечение ASGARD

ASGARD работает под управлением Windows 11 Enterprise LTSC. Правда, есть нюанс: лицензия действует только 90 дней, так что либо продлевайте, либо, как водится, «дальше сами знаете как».

Из коробки система приятно удивит тех, кто не хочет копаться в драйверах и BIOS. ASUS Driver Hub самостоятельно подтягивает нужные драйверы к материнской плате и чипсету, не заставляя лазить по сайтам в стиле эпохи Windows XP.

Для тех, кто любит иметь контроль — или просто паникует от нагрева выше 60°C — в системе уже есть OCCT. Полноценный стресс-тестер и мониторинг-центр: температуры, нагрузки, напряжения, вентиляторы — все в одном окне, без необходимости гуглить «как посмотреть температуру видеокарты в AIDA64».

Armoury Crate — стандартная ASUS-утилита. Она действительно полезная: помимо RGB-карусели (Aura Sync), утилита позволяет создавать профили производительности, управлять скоростью вентиляторов, проводить мониторинг системы и даже обновлять BIOS одним кликом.

DeepCool также не остались в стороне — их утилита на борту ПК.

На ASGARD можно установить антивирусную защиту Norton с пробным периодом на 60 дней — это удобно, если хотите попробовать программу перед покупкой или дополнительно защитить систему на начальном этапе.

Опыт пользования ASGARD

После нескольких недель тестирования ASGARD оставил после себя впечатление системы, которую не хочется выключать. В хорошем смысле этого слова. Все работает, как механизм скандинавских часов, если такие существуют.

В повседневном использовании система не подает ни одного сигнала об усталости. Ни притормаживания интерфейса, ни зависания в программах для монтажа. Adobe Premiere, DaVinci Resolve — все тянется легко, даже с рендерингом в 4K.

Геймерский опыт — приятный. RTX 5070 в версии Prime OC от Asus — это почти как 4070 Ti, только с лучшим VRAM и более свежей архитектурой. В 1440p большинство игр летит с максимальными настройками и с включенным DLSS или Frame Generation.

За все время использования у автора этих строк не было ни одного BSOD или зависания. Armoury Crate спокойно живет с OCCT и DeepCool-утилитами.

Условный недостаток — корпус 1stPlayer Mi2-A хоть и имеет неплохую вентиляцию, но не слишком много места для апгрейдов. Например, установка второго HDD или массивной видеокарты длиной 330+ мм может быть сложнее, чем кажется.

Вентиляторы работают плавно, температуры в пределах нормы, а корпус не превращается в турбину SpaceX. Ночью ASGARD можно оставлять включенным — максимум, что услышите, это мягкий шелест, как от страницы в книге. Бумажной. Не PDF.

В общем, ASGARD оставляет после себя ощущение цельного, сбалансированного и очень приятного в использовании ПК, который не только выглядит современно, но и ведет себя соответственно.

Он не пытается быть идеальным, он выглядит как средний класс для людей, которые хотят получить адекватную производительность за разумные деньги, но без иллюзий о топовом качестве или абсолютной бесшумности.

Цена и конкуренты ASGARD

ASGARD по цене у 79 799 гривен выглядит как серьезный игрок в сегменте производительных игровых ПК, но рядом есть несколько достойных конкурентов, каждый со своими сильными и слабыми сторонами.

HEXO Gaming RTX5070 Pro стоит чуть дешевле — 77 799 гривен — и оснащен процессором AMD Ryzen 7 7700. Видеокарта здесь такая же, как и в ASGARD, что делает его интересной альтернативой по чуть более низкой цене.

EVOLVE GamePart Gold 4B с Intel Core i5-14600KF и RTX 5070 стоит 83 999 гривен, то есть немного дороже ASGARD. Процессор Intel впечатляет количеством ядер и высокой частотой, но стоит учитывать преимущества AMD в некоторых играх и общую сбалансированность системы.

EVOLVE GamePart Gold B — топовая модель за 87 799 гривен с AMD Ryzen 7 7700 и Radeon RX 9070 XT на 16 ГБ — самый мощный конкурент в этом списке. Она заметно дороже, но предлагает видеокарту с большей видеопамятью. Для геймеров, которые хотят максимум производительности без компромиссов, это неплохой вариант, хотя ASGARD сохраняет хорошее соотношение цены и качества.

8 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Компактный корпус с хорошей вентиляцией, современный внешний вид. Качество сборки, материалы 8 Хорошее качество сборки, крепкое шасси, качественные комплектующие. Но не все. Рабочая производительность 8 Мощный 7800X3D для рендера, кодинга, стрима и многозадачности. Игровая производительность 8 RTX 5070 — отличная для 1440p, с Frame Generation даже и 4K под силу. Энергоэффективность, шум 8 Система тихая под нагрузкой, потребление в пределах нормы. Цена 8 Ryzen 7 7800X3D и RTX 5070 сами по себе тянут львиную долю стоимости. Тем не менее хотелось бы видеть чуть более щедрый набор - больше портов, 2 ТБ накопителя или хотя бы полноценную Wi-Fi антенну.