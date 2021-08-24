Pyreegue Dev Co.: студія, що робить українські (і не тільки) аеропорти для Microsoft Flight Simulator





У матеріалі, присвяченому річниці Microsoft Flight Simulator, ми вже згадували українську студію Pyreegue Dev Co., що випустила комерційні доповнення до гри з трьома вітчизняними аеропортами. Ми вирішили поспілкуватися з людьми, що роблять таку важливу справу, й задали декілька запитань В’ячеславу, керівнику Pyreegue Dev Co.

Доброго дня, В’ячеславе. По-перше хотілось би трохи більше дізнатися про вашу компанію. Звідкіля ви?

Родом зі Львова, наразі мешкаю у Києві.

Як давно Pyreegue Dev Co. займається розробкою доповнень до авіасимуляторів, як я розумію, ви починали ще з X-Plane 11?

Починав взагалі з малювання ліврей для літаків, років 7-8 тому. Пізніше через нестачу українських аеропортів для X-Plane 11 почав щось робити сам . Першим моїм аеропортом була Вінниця, потім Чернівці, опісля Харків та Львів.

Як багато людей зараз у студії?

Я в якості основного розробника та декілька людей на аутсорсі.

Створення модів для симів — це ваша основна робота чи приробіток у вільний час?

Підробіток у вільний час.

Зараз ви повністю переключилися на Microsoft Flight Simulator чи плануєте ще випускати доповнення й для X-Plane 11? Чим відрізняються ці дві гри з точки зору розробника?

Наразі весь фокус на MSFS. X-Plane 11 на даний момент є платформою, яка далеко позаду в плані технологій для польотних симуляторів. З точки зору розробника MSFS пропонує набагато більше інструментів та можливостей, аніж X-Plane 11, також у MSFS сучасний та у сотні разів зручніший для роботи SDK, що у великій мірі пришвидшує роботу над проєктами та робить її менш рутинною, оскільки кожен проєкт є творчою роботою, аналогом картини у художника.

Як я розумію, більшість відомих та «модних» аеропортів світу, насамперед у Європі та США, вже зайняті іншими великими розробниками, які просто конвертують та трохи доробляють свої проєкти з X-Plane 11. Що залишається маленьким студіям на кшталт вашої?

Великі студії конвертують попередні роботи, проте вимоги користувачів збільшуються з розвитком графіки, тому часто може статися, що менші студії роблять аеропорти, які вже були зроблені раніше, але у набагато вищій якості. Цим займаємось і ми.

Як ви взагалі обираєте наступні об’єкти для моделювання?

Що подобається й для чого в Інтернеті доступно достатньо матеріалу для зручної роботи над проєктом.

Ви почали з великих українських аеропортів. Було бажання зробити щось своє чи просто конкуренція менш?

І те й інше. Україна в плані аеропортів завжди була закинутою, хотілось і собі щоб було куди літати і одночасно потренуватись перед більшими проєктами.

Взагалі-то чи є попит на український контент, адже більшість віртуальних пілотів живуть у США та країнах Європи?

Попит є, але від пілотів США та країн Європи, як іронічно би це не звучало. Українському користувачу на сьогодні ліцензійна продукція нецікава, хоч і ціна на неї, на мою думку, досить демократична.

Деталізація ваших моделей вражає. Є оздоблення залів, магазини, навіть пасажири та дрібні деталі. Навіщо ця прискіпливість, адже більшість пілотів побачить лише будівлю аеровокзалу та ВПС?

Так лише здається, насправді як перед так і після польоту цікаво походити по віртуальному терміналу та розглядати дрібниці, а також ознайомитись з аеропортом для себе. Також це вже стало фішкою студії, висока якість та увага до деталей.

Що ви скажете про рівень безкоштовних аддонів від спільноти на тому ж flightsim.to? Адже деякі з них не поступаються професійним продуктам.

Деякі проєкти ентузіастів дійсно вражають, сам часто користуюсь такими у власних польотах, до прикладу взяти місто Київ та аеропорти Gatwick і Stansted.

Заважають безкоштовні моди продажам, чи навпаки, підтримують інтерес до гри та таким чином продовжують продаж платних аддонів?

Важко сказати, залежить насамперед від якості безкоштовного моду. Іноді розробник платного аддону не вкладає стільки зусиль, скільки це робить розробник безкоштовного.

Зараз ви займаєтесь лише аеропортами. Чи є в планах моделювання міст, у тому числі українських? Тих самих Львова, Києва, Одеси?

Поки цього у планах немає.

Наразі на flightsim.to є дуже непогані, як на мене, Київ, ЧАЕС і Прип’ять, чи не було у вас бажання зконтактувати з авторами та разом зробити професійний аддон? Чорнобильська зона після виходу серіалу стала ще популярнішою, зараз S.T.A.L.K.E.R. 2 лише посилить цей інтерес.

Українська спільнота розробників дуже вузька, ми всі між собою знайомі, можливо, у майбутньому зробимо і щось таке.

Наскільки складно зробити один аеропорт з нуля?

Залежить який і наявність фотоматеріалу. В основному більшість часу займає пошук та підбір пропорцій всіх будівель, а також робота з дещо «кривим» SDK, який Microsoft з кожним оновленням то відремонтує, то зламає.

Скільки часу це займає?

Аеропорт Бориспіль я робив чотири місяці, Львів – два, Одеса також два. Аеропорт Едінбурга зайняв аж п’ять.

Де ви взагалі берете креслення будівель та скани текстур?

Креслень ніхто ніколи не дає, оскільки аеропорт — це стратегічний об’єкт. Все робиться виключно з фотографій та відео, доступних у мережі. Текстури підбираються «на око», щоб були максимально схожими на реальні.

Наразі у вас є п’ять готових аеропортів для Microsoft Flight Simulator. Шо ще у найближчих планах?

Новий аеропорт знаходиться на стадії розробки, анонс очікуйте незабаром.

Років 15 тому в Україні було багато модерів, що робили професійні моделі літаків для тоді ще Microsoft Flight Simulator 2000, Microsoft Combat Flight Simulator, WarBirds і таке інше. Зараз ви знаєте кого-небудь з цієї спільноти? Хтось зараз робить літаки для MSFS 2020, FSX / P3D чи X-Plane в Україні? Чи варто чекати Ан-2, Ан-22 чи К-7?

Наскільки мені відомо, в українській спільноті розробників літаків, наразі, немає.

Дякую за відповіді й наснаги вам у творчості. Чекаємо нових українських аеропортів.