Рецензія на артбук «Ігровий світ трилогії Mass Effect: Розширене видання» / The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

Через два тижні у гравців з’явиться можливість знову поринути у фантастичний всесвіт ролевої трилогії Mass Effect. Цього разу у справжньому 4K, з поліпшеним освітленням та текстурами й додатковими деталями на ігрових рівнях. Майбутня Mass Effect: Legendary Edition, а саме її реліз призначений на 14 травня 2021 р., виглядає як справжній подарунок геймерам. А доки гра ще не вийшла, саме час роздмухати свою жагу до пригод за допомогою вражаючого видання «Ігровий світ трилогії Mass Effect: Розширене видання» / The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition, яке вийшло напередодні релізу оновленої гри, і цього разу ще й українською мовою.

«Ігровий світ трилогії Mass Effect: Розширене видання» / The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition Жанр артбук

Автори Bioware

Переклад «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»»

Видавництво Dark Horse, MAL’OPUS

Рік видання 2021

Сторінок 264

Формат 23 × 32 см

Палітурка тверда обкладинка

Мова українська

Сайт MAL’OPUS

По-перше, щоб не було ніяких непорозумінь, «Ігровий світ трилогії Mass Effect: Розширене видання» / The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition – це артбук, збірка ілюстрацій до ігор Mass Effect з невеликими коментарями авторів щодо доцільності того чи іншого рішення при створенні героїв та елементів всесвіту Mass Effect. Ще раз, це не енциклопедія на кшталт «Світ гри Cyberpunk 2077» / The World of Cyberpunk 2077, про яку ми нещодавно писали, а саме артбук, як і попередні видання від MAL’OPUS: по Last of Us, Last of Us Part II, Assassin’s Creed Valhalla, Ghost of Tsushima та Death Stranding. На жаль, з заголовка цього не зрозуміло. І там, і там ми бачимо «Світ гри…» на початку: англійське The Art of… майже неможливо прямо перекласти українською – «Мистецтво гри…» чи «Малюнки, що використовувались під час створення…» це все ж таки не зовсім те саме. У будь якому разі, ви вже зрозуміли, мова про артбук.

Частини першої трилогії Mass Effect з’являлися у 2007, 2010 та 2012 р. Водночас із першою з них вийшов з друку й альбом Art of Mass Effect, а після релізу третьої частини, у 2012 р., Dark Horse Comics надрукувала книгу The Art of the Mass Effect Universe, у яку ввійшли арти з усіх ігор серії. Артбук «Ігровий світ трилогії Mass Effect: Розширене видання» / The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition, про який ми зараз говоримо, це та сама друга книга 2012 р., доповнена ілюстраціями, що стосуються DLC до всіх трьох частин ME. На відміну від першого видання, вона на 82 сторінки товще.

Більше всього сторінок додано до розділу, присвяченому Mass Effect 3, бо саме до цієї частини вийшла найбільша кількість контентних DLC, крім того, у Mass Effect 3 була ще й мережева гра (до речі, з Mass Effect: Legendary Edition цей режим прибрали). З іншого боку, серед численних DLC до Mass Effect 2 було два з новими членами команди Normandy SR-2.

Але й без цього додаткового контенту наочно помітно, як відрізняється кількість та деталізація артів для першої, другої та третьої частин гри. Досить цікаво спостерігати, як художники та гейм-дизайнери працювали разом і змінювали персонажів, їх зовнішній вигляд, обладунки та зброю від гри до гри, слідом за тим як змінювався і всесвіт Mass Effect.

Ще одна цікава річ, яку можна побачити у The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition – це сила-силенна ескізів іншопланетян, що зустрічаються у грі, як друзів Шепарда, так і його/її ворогів. Деякі нариси взагалі не схожі на те, що увійшло згодом у гру. Можна тільки уявити собі, якою би була Mass Effect, якщо б ті чи інші персонажі виглядали та, мабуть, і діяли зовсім по іншому. За перебігом творчого процесу, який відображено у тому числі й в ілюстраціях, дуже цікаво спостерігати.

У артбуці The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition вдосталь як великих, часом на аркуш чи розворот ілюстрацій, так і малих ескізів, на яких художники випробовували безліч варіантів зовнішнього вигляду того чи іншого персонажу, його обладунків чи зброї. Є навіть намальовані від руки розкадровки руху складних механізмів чи кораблів. Ось тут треба зауважити, що рукописний шрифт на ілюстраціях, який, до речі, перекладений українською та перемальований, відверто замалий, без збільшувального скла його й не розгледіти. Справедливості заради треба відзначити, що й у первісної англійської версії шрифт теж був занадто малий.

Як і над попередніми українськими виданнями, присвяченими іграм, над адаптацією The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition працювали перекладачі «Локалізаційної спілки «Шлякбитраф»», велике інтерв’ю з якими ми нещодавно викладали. До речі, перекладачі зробили свій власний огляд артбуку, в якому розповіли про деякі нюанси роботи саме над цією книжкою та про деякі рішення, що треба було приймати під час перекладу. Наприклад, як вирішили перекладати назви іншопланетних рас чи частин тіла іншопланетян та складних фантастичних механізмів. Почитайте, це цікаво.

Як ми вже казали про інші артбуки, альбом на кшталт «Ігровий світ трилогії Mass Effect: Розширене видання» / The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition – це гарний подарунок фанату цієї рольової гри, крім того, саме ця книжка, напевно, сподобається багатьом шанувальникам наукової фантастики, бо що не кажи, а Mass Effect — це безумовно одна з найвеличніших фантастичних саг XXI століття. Вартість артбуку майже стандартна для видань цього рівня – 800 грн.

У гортання та розглядання ілюстрацій The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition є ще один побічний наслідок. Артбук викликає нестерпне бажання знову й якомога скоріше зануритися у всесвіт Mass Effect. А ще перечитати та передивитися все, що було створено у цьому сетингу. Комікси, анімаційний фільм Mass Effect: Paragon Lost, книги. Насамперед я маю на увазі перші три романи, що були написані головним сценаристом гри, до речі, канадським українцем, Дрю Карпишиним. Їх принаймні ще можна читати. Не знаю як ви, а я вже рахую дні до релізу Mass Effect: Legendary Edition.