Рецензия на фильм «Мої думки тихі» / My Thoughts Are Silent / «Мои мысли тихие»

«Мои мысли тихие» – это украинская комедия о звукорежиссере, которому нужно записать звуки закарпатских животных. Герой отправляется в рабочую поездку с мамой, что морально усложняет процесс выполнения задачи. Фильм впервые был показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где лента получила специальную премию жюри.

«Мої думки тихі» / My Thoughts Are Silent / «Мои мысли тихие» Жанр комедия, драма

Режиссер Антонио Лукич

В ролях Ирма Витовская (мама), Андрей Лидаговский (Вадим)

Компании Toy Cinema, Ukrainian State Film Agency

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Обычно, когда в афише появляется новая украинская комедия, это значит, что на экране главные роли будут разыгрывать шоумены и поп-звезды, а качество шуток напомнит скетчи из телевизионных развлекательных программ. К большой радости, «Мои мысли тихие» – это кино, которое кардинально отличается от подобных кинопродуктов. Его можно назвать фестивальным, намеренно неловким и уж точно не вписывающимся в рамки массового комедийного продакшена.

«Мои мысли тихие» – первая полнометражная работа для Антонио Лукича. По дебюту бывает сложно понять, как работает режиссер и на чем он делает акценты. Но в случае с Лукичем, участвовавшем в написании сценария, сразу улавливается авторское чувство юмора, которое раз за разом проявляется в ситуациях, сочетающих в себе абсурд и повседневность. Складывается впечатление, что он экранизирует жизненные эпизоды, которые крайне мучительно и стыдливо удается пережить, а уж после неожиданно легко пересказать.

В фильме всего два центральных персонажа – звукорежиссер Вадим и его мама. Главный герой работает фрилансером и по заказу клиентов записывает разные звуки. На него выходит представитель канадской компании, который предлагает парню довольно-таки интересное сотрудничество: для создания компьютерной игры он должен зафиксировать звуки украинской фауны. Если же у героя получится добраться до одной редкой птицы, его вообще пригласят работать за границу. Перспективы, открывающиеся перед Вадимом, похожи на мечту, которая вот-вот сбудется. Нужно лишь съездить на Закарпатье и пройтись мимо животных с микрофоном. А еще провести время с мамой, которая вызвалась сопровождать взрослого сына.

Звукорежиссера играет Андрей Лидаговский, который не является профессиональным актером. Это видно практически сразу, поэтому при наблюдении за его героем складывается впечатление особой реалистичности. В кадре Лидаговский ни разу не делает чего-то намеренно смешного, он ведет себя как обычный молодой человек. Комичность происходящего возникает из-за специфики повторяющихся ситуаций, нелепость которых порой подчеркивает двухметровый рост актера. Его герой, ссутулившись и накинув маскировочную накидку, подкрадывается к парнокопытным, а после выслушивает наставления матери, у которой сохранилась привычка воспитывать сына.

Роль мамы главного героя играет артистка театра и кино Ирма Витовская, не побоявшаяся сняться в фильме с командой, которая только начинает свой путь в кино. Стоит заметить, что в ленте опыт актрисы хорошо гармонирует с опытом ее героини. Поэтому уверенные движения и более четкая речь превращаются в естественные черты общительной матери, которая всегда будет контрастировать на фоне более замкнутого сына.

Благодаря сложившемуся актерскому дуэту и удачному сценарию «Мои мысли тихие» показывает одиночество родителя, не всегда готового отпустить своего ребенка, даже если тот давно уже взрослый и самостоятельный человек. Фильм умело обыгрывает мысль о том, что совместное времяпровождение может быть одновременно полезным и крайне дискомфортным для одного из членов семьи.

В ленте есть немало забавных диалогов, в которых иронично, но при этом без злой насмешки, отображены эпизоды из жизни обыкновенного человека. Лучше всего у режиссера получается создавать молчаливые сцены, затянутость которых умышленно пробуждает неудобство – оно вызывает чувство стеснения так, будто все происходит на самом деле. Быть может, не все эти моменты понравятся зрителям, однако и лишними их никак не назовешь.

Еще Антонио Лукич улавливает и передает особенности Закарпатья, опять-таки не превращаясь в злого шутника, а лишь подчеркивая то, что непременно бросится в глаза. Он вместе с оператором находит удачные ракурсы, успевая показывать пейзажи, и добавляет к отснятому материалу отличное звуковое сопровождение. Это треки в жанре синтвейв, найденные Лукичем на SoundCloud, а также песня известной британской группы из 90-х, для которой в фильме неожиданно нашлось важное смысловое применение.

Кажется, фильм «Мои мысли тихие» готов восполнить пробел в коллекции украинской комедии, которую долгое время пополняли однотипными лентами. Все потому, что работа дебютировавшего режиссера не сосредотачивается на постановке шуток, улавливает иронию жизни и находит место для семейной драмы.