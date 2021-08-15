Рецензія на ізраїльський серіал-трилер «Невипадковість» / Hit & Run

«Невипадковість» / Hit & Run від Netflix – це новий ізраїльський серіал від творців Fauda, головну роль в якому виконує той самий Ліор Раз, він же є й у складі шоуранерів. Напевне, багатьом саме цих фактів досить, щоби негайно почати дивитися Hit & Run. Усім іншим розповімо трохи більше.

«Невипадковість» / Hit & Run Жанр трилер

Творці Аві Іссахаров, Доун Прествич, Ліор Раз, Ніколь Йоркін

У ролях Ліор Раз (Сегев Азулай), Ліор Ашкеназі (Ассаф Талмор), Сана Латан (Наомі Хікс), Каелен Ом (Даніель Азулай), Моран Розенблат (Талі Шапіра), Грегг Генрі (Мартін Векслер) та ін.

Канал Netflix

Рік випуску 2021

Серій 9

Сайт IMDb

Але на початку поговоримо про назву, бо я впевнений, це запитають у коментарях. Як Hit & Run перетворилося у «Невипадковість»? Все дуже просто. Hit and run – це буквально дорожньо-транспортна пригода, зазвичай з фатальними наслідками, винуватець якої збив перехожого та втік з міста злочину. Досить довге пояснення, яке складно стиснути в коротку фразу. «Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди» звучить не як назва кримінально-шпигунського серіалу, а як рядок з поліцейського протоколу. «Вдарив та втік» теж досить безглуздий варіант. Так і з’явилась «Невипадковість». Тому що дорожньо-транспортна пригода, з якої все й починається у Hit & Run, безумовно невипадкова.

Сегев Азулай (Ліор Раз) – простий гід-екскурсовод з Тель-Авіва, що катає туристів по руїнах та пам’ятках Землі обітованої на своєму джипі. У нього молода красуня-дружина Даніель (Каелен Ом), танцівниця відомого ансамблю «Бат-Шева», та донька-підліток від першого шлюбу. Великий дім, багато родичів. Все у Сегев навіть дуже гарно. Дружина-американка бажає пройти проби в американському танцювальному колективі, та вмовляє його поїхати до Нью-Йорку з нею. Сегев не хоче відпускати дружину саму, але не може покинути роботу та доньку, тому Даніель вирушає сама…

…і потрапляє в аварію, навіть не доїхавши до аеропорту. Вона переходила вулицю, коли її збив автомобіль. Жінка загинула, але залишила після себе дуже багато секретів, розібратися з якими бажає її невтішний чоловік. Ясна річ, Сегев Азулай — не такий простий хлопець, яким здається, і у його житті був період, про який чоловік не бажає згадувати. Сегев вважає, що минуле дістало його та вирушає у Нью-Йорк, щоби покласти цьому край та захистити інших членів своєї родини.

Звісно, тут все трохи не те, чим здається на перший погляд. Часом зовсім не те. Подробиці цієї головоломки додаються поступово, з кожним разом змінюючи історію та роблячи її все більш зловісною. Втім, я не можу сказати, що усі сюжетні ходи у Hit & Run абсолютно непередбачувані — здогадатися, чому саме вмерла Даніель, можна десь у середині сезону, як і передбачити, куди жага помсти та пошуку правди заведуть Сегева Азулая. Своєю завзятістю, своєю любов’ю Сегев наражає на смертельну небезпеку своїх близьких та друзів, але його вже не спинити.

І тут треба віддати шану акторському хисту Ліора Раза, він грає дійсно натхненно. У серіалі багато флешбеків у минуле, до тих часів, коли Сегев та Даніель тільки познайомились та побралися, тому Ліор Раз може зіграти не тільки скорботу, гнів та одержимість, але й закоханість, щастя, умиротворення. І в усіх цих епізодах актор вкрай переконливий. Взагалі-то Hit & Run дуже поталанило з акторським складом. Гарно грають майже всі – Ліор Ашкеназі, Сана Латан, Каелен Ом, Моран Розенблат та Грегг Генрі. Дійсно, Земля обітована багата на таланти.

Hit & Run в першу чергу кримінальний / шпигунський серіал, тому тут не обійшлося без сцен переслідування та бійок. Усі ці епізоди показані максимально принижено, брудно та брутально. На наслідки часом неприємно дивитися. На жаль, з бійками пов’язана й найбільша вада серіалу. Частина подій Hit & Run проходить у Ізраїлі, а частина в США, так ось, остання – здебільшого вночі, в погано освітлених алеях та будинках. Скажемо відверто, на частині кадрів другої половини серіалу геть нічого не видно. Я вимушений був декілька разів збільшувати яскравість екрану, щоби побачити хоча б щось. Більшість негативних оцінок на IMDb пов’язана саме з занадто темною картинкою. До іншого прискіпатися складно.

Hit & Run — це, мабуть, один з перших ізраїльських фільмів/серіалів, в яких Моссад та Шабак показані з негативної сторони, за це серіал напевне отримає погані відгуки у себе на батьківщині. Але, хіба неправі тут саме спецслужби? Хіба Сегев бачить усю картину? Хіба він знає, з чого саме все почалось?

Глядачам теж кортіло б отримати відповіді на всі ці запитання, але на жаль, у першому сезоні їх нема. Ні, це майже завершена історія, у кінці ми зрозуміємо, чому саме померла Даніель і яке відношення до її смерті має сам Сегев, але…

Netflix, як завжди, не поспішає повідомляти про продовження Hit & Run на другий сезон, хоча по відношенню до героїв серіалу це зовсім нечесно. Сегев потрапив у дуже скрутне становище і нам хотілося би дізнатися, як він буде з нього виплутуватися. І як складеться подальша доля його кузини Талі (Моран Розенблат), яка теж опинилася у скруті, але на іншому кінці світу. Ну Netflix, ну оголошуй вже про другий сезон! Тим більше, що як вже відомо, Hit & Run потрапив у Топ-10 відразу в декількох країнах.

Коротше кажучи, ви зрозуміли, ми радимо вам подивитися Hit & Run. Але добре б на гарному екрані з високою яскравістю. І так, повне українське озвучування — це дійсно дуже круто. Й воно дійсно набагато краще російського варіанту.