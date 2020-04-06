Обзор Powerline-адаптера TP-Link AV1000





В ситуации, когда, например, нужно подключить стационарный компьютер без Wi-Fi к Сети, а возле рабочего места нет Ethernet’а, есть несколько вариантов решения проблемы. Одними из таких являются Powerline-адаптеры. Это пара небольших коробочек, которые включаются в розетки и по их проводке передают сигнал между собой, таким образом ценой пары свободных розеток можно реализовать возможность проводного подключения компьютера, телевизора и прочих устройств к Сети. В этом обзоре пойдет речь об одном таком наборе — TP-Link TL-PA7017 AV1000.

Комплектация TP-Link AV1000

В коробке набора два «близнеца» — совершенно одинаковые адаптеры и пара двухметровых Ethernet-кабелей для них. Ничего другого устройствам не нужно, так что для полноценной работы больше не потребуются никакие аксессуары. Разве что длинны кабеля может не хватить в какой-то ситуации.

При этом, если у пользователя уже есть какой-то другой набор таких адаптеров TP-Link, этими можно дополнить существующую сеть. Также и наоборот, если понадобится, можно докупить другой адаптер к этому комплекту.

Дизайн TP-Link AV1000

Предназначение устройства сразу понятно по одному его внешнему виду — небольшая белая коробочка с «вилкой» для розетки, Ethernet-разъемом, одной кнопкой и тремя лампочками.

Корпус полностью пластиковый, где лицевая сторона глянцевая, а все остальное матовое. По бокам есть перфорированные области для вентиляции. Размеры устройства довольно скромные: 65×52×28,5 мм. В обычных условиях такая «коробочка» не должна мешать соседним устройствам, но, скажем, в плотном размещении розеток (как в удлинителе) включить что-то рядом будет сложно. Но таких настенных блоков я никогда не встречал, а включать устройство в удлинитель даже производитель не рекомендует.

Единственный элемент управления на корпусе — кнопка Pair. Кроме очевидной функции сопряжения пары устройств, с ее помощью можно сбросить адаптер к заводскому состоянию. Вероятно, даже для настройки она не понадобится. Но в случае подключения большего количества адаптеров, она может потребоваться. В любом случае, запутаться в управлении будет очень сложно.

Сразу над кнопкой находятся три зеленые индикатора состояния: включения, соединения и наличия подключения к Сети. Для минимальной диагностики этого будет полностью хватать. Правда, с учетом предельно простой функциональности, можно было бы обойтись вообще без них.

В общих чертах адаптеры выглядят очень лаконично и не привлекают к себе лишнее внимание. Не знаю, стоит ли ожидать чего-то больше от устройства, которое пользователь один раз подключит и, скорее всего, условно забудет о нем, так как обращаться к нему придется только в случае каких-либо проблем или домашних перестановок. Единственный недостаток конкретно этой модели в том, что она закроет собой розетку, тогда как другие варианты могут этого не делать, неся у себя на корпусе еще одну розетку.

Подключение и управление

Установление соединения между двумя адаптерами максимально простое с которым должен справиться каждый. Один адаптер нужно включить в розетку и подключить кабелем к роутеру, а со вторым проделать тоже самое, только подключить к клиенту. Все, никаких других действий мне делать не понадобилось и это очень удобно.

Так как функциональности у гаджета не так и много, управлять и настраивать тут особо нечего. Как уже говорилось, кнопка на корпусе может отвечать за подключение новых устройств, а также сброс, если это понадобится. Но на этом варианты управления не заканчиваются. Есть приложение для ПК и Mac.

С помощью простой программы TP-Link PLC Utility можно подключать новые адаптеры, изменить имена подключенных устройств, перезапустить их, отключить индикаторы и посмотреть подсказки (которые просто не рекомендуют использовать адаптеры через удлинители).

Каждый отдельный адаптер тоже имеет пару настроек: можно переименовать любой их них, отключить индикаторы и перезапустить юнит. Также отдельно есть настройки QoS, можно обновить прошивку и включить/выключить энергосберегающий режим (устройство переходит в режим ожидания через 5 минут без активности).

Основной причиной устанавливать приложение являются только обновления или необходимость выключить индикаторы, а все остальное можно делать и без него.

TP-Link AV1000 в работе

С настройкой все максимально просто, нужно подключить адаптеры и они сразу работают. При этом, если их нужно переподключить, то они очень быстро «поднимаются», это происходит практически моментально.

Стоит учитывать, что в одну сеть можно при необходимости подключить до 10 адаптеров. Модели могут быть разными, но в таком случае все будут работать с той максимальной скоростью, которую может предоставить самая слабая из них.

Тест передачи данных между двумя клиентами (один подключен проводом к роутеру, а второй через TP-Link AV1000) в небольшой двухкомнатной квартире показал, что в зависимости от удаленности розеток, можно рассчитывать на скорость передачи в среднем около 150 Мбит/с (в одном случае было даже под 200 Мбит/с). Это с учетом старой проводки и стандартного набора включенных бытовых приборов и света.

Если адаптеры используются сугубо для подключения к Интернету, то при 100-мегабитном подключении банальный замер скорости с помощью Speedtest показал, что получить практически доступный максимум скорости можно точно также в любой розетке. Соответственно, с первоначальной задачей таким образом можно справиться. Я пользовался таким набором больше недели и за это время не почувствовал никаких проблем в работе с Сетью.

Правда, независимо от результатов, которые получились в нашем случае, устройство придется тестировать «на месте», ведь скорость передачи данных будет сильно зависеть от состояния проводки и прочих локальных факторов. Тем не менее, как показала практика, даже при старой проводке, в двухкомнатной квартире и 100-мегабитным подключением, такое устройство легко решило бы вопрос проводной «стыковки» компьютера или прочего устройства с домашней сетью и интернетом.