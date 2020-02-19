Activision Blizzard работает над сериалами по игровым франшизам Overwatch и Diablo, последний уже приобрел Netflix

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С момента выхода онлайн-шутера Overwatch в 2014 году создатели игры успели выпустить такое количество анимационных короткометражек, что новость о появлении ТВ-сериала по игре вряд ли кого-то удивит.

Проект еще не подтвержден официально, однако один из руководителей компании Activision Blizzard Ник ван Дайк (Nick van Dyk) уже указал в своем LinkedIn, что был вовлечен в создание вышеупомянутого сериала. В профиле указано, что вместе с креативным партнером Ник разработал и продал (по всей видимости, одному из стриминговых сервисов) анимационную серию, основанную на франшизе Overwatch.

Вдобавок он упомянул, что занимался предварительной разработкой кино- и ТВ-контента по вселенной Call of Duty, а также является исполнительным продюсером сериала по игровой франшизе Diablo, отрисованной в аниме-стиле. Данный проект находится на этапе препродакшена, а его дистрибуцией будет заниматься Netflix.

Отметим, что до Activision Blizzard Ник ван Дайк работал в Walt Disney Company, где занимался вопросами поглощений Pixar, Marvel и Lucasfilm.

Источник: The Verge