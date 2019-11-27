Блоги
Актер Райан Рейнольдс стал владельцем американского оператора мобильной связи Mint Mobile

Актер Райан Рейнольдс стал владельцем американского оператора мобильной связи Mint Mobile

Актер Райан Рейнольдс стал владельцем американского оператора мобильной связи Mint Mobile


Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс, известный по ролям в таких фильмах, как «Дэдпул», «Зеленый Фонарь» и «Телохранитель киллера», приобрел значительную долю американского мобильного оператора Mint Mobile. Размер инвестиций актера не называется, но в релизе указано, что Рейнольдс становится основным владельцем компании.

Поверхностно знакомые с американским телеком-рынком читатели наверняка заявят, что не знакомы с таким оператором и в чем-то окажутся правы. Дело в том, что Mint Mobile — это виртуальный оператор, который использует сеть национального оператора T-Mobile, но при этом предлагает весьма низкие по меркам США цены на тарифы. Пакеты у Mint Mobile стартуют с отметки $15, тогда как среднестатистический американец платит за связь порядка $65.

Интересно, что Райан Рейнольдс собирается принимать активное участие в жизни своего нового приобретения, причем не только как лицо рекламных и маркетинговых кампаний, но и как руководитель, принимающий стратегические решения.

P.S. В прошлом году актер приобрел компанию по производству джина Aviation Gin, а в текущем — проводит активную промоакцию своего нового фильма «6 Underground» от Netflix, настаивая, что лучшего всего он смотрится на телевизорах Samsung QLED TV.

Источник: Variety

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить