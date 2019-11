Актер Райан Рейнольдс стал владельцем американского оператора мобильной связи Mint Mobile

Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс, известный по ролям в таких фильмах, как «Дэдпул», «Зеленый Фонарь» и «Телохранитель киллера», приобрел значительную долю американского мобильного оператора Mint Mobile. Размер инвестиций актера не называется, но в релизе указано, что Рейнольдс становится основным владельцем компании.

Поверхностно знакомые с американским телеком-рынком читатели наверняка заявят, что не знакомы с таким оператором и в чем-то окажутся правы. Дело в том, что Mint Mobile — это виртуальный оператор, который использует сеть национального оператора T-Mobile, но при этом предлагает весьма низкие по меркам США цены на тарифы. Пакеты у Mint Mobile стартуют с отметки $15, тогда как среднестатистический американец платит за связь порядка $65.

Newest @_MintMobile customer. Also, owner of the company. To keep things above board, I’ll be paying myself $15 a month. #MintOwner pic.twitter.com/hrzd8t8T2H

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 25, 2019