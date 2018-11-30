Amazon представила AWS Ground Station — коммерческий сервис обмена данными со спутниками

Компания Amazon представила сервис AWS Ground Station, позволяющий владельцам спутников использовать для обмена данными базовые станции корпорации.

Как сообщается, на момент запуска в распоряжении сервиса имеются две станции, однако к октябрю 2019 года их количество возрастет до 12, затем компания будет вводить в строй новые БС по мере увеличения нагрузки. Наряду с этим Amazon объявила о сотрудничестве с Lockheed Martin и намерена подключить к AWS Ground Station гибридную антенную сеть LM Verge.

Прогнозируется, что совместно с AWS Ground Station пользователи сервиса также будут использовать облачные технологии Amazon Cloud, позволяющие хранить переданную информацию либо ее тут же анализировать. При этом тесты спутниковых станций Amazon показали, что информации со спутника требуется 55 секунд, чтобы попасть в облако корпорации. Для сравнения, сегодня на этот путь у данных уходит примерно 60 минут.

Отмечается, что клиенты могут зарезервировать сеанс связи со спутником за шесть месяцев и оплатить только время, во время которого велась реальная передача данных (правда, уточняется, что «заранее заключенные длительные контракты подразумевают предоставление услуг на более выгодных условиях»). Стоимость использования сервиса Amazon не раскрывает. Кроме того, в пресс-релизе компании подчеркивается, что для использования сервиса необходима лицензия американской Федеральной комиссии по связи (FCC).

По мнению вице-президента подразделения Lockheed Martin Space Рика Амброза, основными клиентами нового сервиса будут стартапы и небольшие компании, у которых недостаточно средств на приобретение и установку собственных спутниковых антенн.

«Благодаря AWS Ground Station сервисы операторов спутниковых услуг станут более гибкими, отказоустойчивыми и масштабируемыми», — заявил Амброза.

Напоследок отметим, что первыми клиентами AWS Groung Station выступили DigitalGlobe, BlackSky, Spire, Capella Space, Open Cosmos и HawkEye 360.

Источники: N+1, Amazon, Geospatial World, GeekWire, Business Insider