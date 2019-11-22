Американские инженеры разработали дрон, запуск которого происходит при помощи бейсбольной пушки
Американские инженеры разработали дрон со складными плечами, которым можно выстреливать из пусковой установки, причем даже на ходу. После вылета из трубы плечи устройства раскрываются, затем винты начинают вращаться, и менее чем через секунду после запуска беспилотник переходит в стабильный управляемый полет, рассказывают авторы доклада, представленного на конференции IROS 2019.
Отметим, что, дроны, как правило, запускают с земли, но на это требуется ровная площадка, а главное — время. В случае, если дрон необходимо запустить быстро, такая схема не подходит. Например, военные неоднократно предлагали использовать беспилотники для разведки, дополняя ими боевые машины. Однако для боевой машины остановка может быть опасна, а запускать обычные квадрокоптеры на скорости довольно сложно из-за встречного потока воздуха.
Инженеры из Калифорнийского технологического института и NASA создали систему почти мгновенного запуска дрона, которую можно использовать даже на скорости. В сложенном виде беспилотник имеет обтекаемую форму, похожую на мину для миномета с хвостовым оперением. Конструктивно аппарат представляет собой квадрокоптер, но в сложенном виде все четыре плеча с винтами на концах плотно прилегают к выемкам в корпусе и сдерживаются нейлоновой нитью.
В процессе запуска вскоре после выстрела дрон активирует нагреватели, которые расплавляют нить:
Поскольку плечи соединены с корпусом через петли с торсионными пружинами, через 70 миллисекунд они полностью расправляются. Через 0,7 секунды после запуска дрон уже находится в стабильном положении и его винты раскручены до достаточной скорости, чтобы продолжать управляемый полет.
Для запуска авторы взяли готовое решение в виде пневматической пушки для бейсбольных мячиков, которую обычно применяют во время тренировок.
В ходе демонстрационных испытаний инженеры осуществили несколько запусков дрона, причем один из них происходил не с земли, а с пикапа. Несмотря на то, что автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч, беспилотник успешно раскрыл плечи, стабилизировал свое положение и продолжил лететь под управлением оператора.
Вместе с тем, нынешний прототип имеет несколько недостатков. В частности, применение расплавляемой нейлоновой нити означает, что дрон нельзя быстро сложить и запустить снова. Кроме того, при посадке он заваливается набок из-за вытянутого корпуса и отсутствия ног. Наконец, он не может использовать GPS с самого начала полета из-за металлической трубы в пневматической пушке. В будущих версиях решения разработчики намерены исправить все эти недочеты. Помимо этого, они планируют оснастить беспилотник бортовой камерой, а также рядом различных сенсоров, часть из которых будет использоваться автопилотом — вероятно, для этого инженерам предстоит усовершенствовать дрон, увеличив его грузоподъемность.
Источник: N+1