Аналитики: искусственный интеллект будет допущен к управлению пассажирскими самолетами только после того, как ученые научатся его контролировать

Искусственный интеллект в ближайшем будущем не может быть встроен в бортовое оборудование пассажирских самолетов. К такому выводу пришли специалисты Французского аэрокосмического исследовательского центра (ONERA) и компании Thales.

По словам Виржини Вьель, директора по информационным системам ONERA, до тех пор, пока у разработчиков не будет четкого понимания, как именно системы искусственного интеллекта принимают решения и почему конкретно эти решения ими принимаются, ни о какой сертификации для их использования на пассажирских самолетах не может быть и речи. В ONERA прогнозируют, что положительных подвижек в этой области не будет по крайней мере ближайшие десять лет.

По оценке главного технического директора компании Thales Марко Эрмана, первые интеллектуальные системы, способные объяснять свои решения, могут появиться в 2021 году. Однако это не означает, что подобные системы тут же попадут на пассажирские самолеты.

При этом исследования в области систем искусственного интеллекта для самолетов уже активно ведутся. Предполагается, что такие системы в отдаленной перспективе позволят справиться с дефицитом летчиков, повысят безопасность перелетов и снизят нагрузку на пилотов.

«Число осуществляемых воздушных перевозок беспрестанно увеличивается, а вместе с ним — сокращаются расстояния между самолетами и возрастают рабочие нагрузки на пилотов, у которых остается все меньше времени на то, чтобы среагировать на какое-либо чрезвычайное происшествие. Прогнозируется, что внедрение ИИ в системы автопилотирования позволит пилотам эффективнее следить за обстановкой», — отметил один из топ-менеджеров подразделения Thales Avionic.

Источник: N+1, ThalesGroup