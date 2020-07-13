Анимационный сериал Star Trek: Lower Decks от автора «Рика и Морти» выйдет 6 августа 2020 года [трейлер]

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Вселенная «Звездного Пути» вскоре пополнится еще одним творением, на сей раз анимационным. Речь идет о сериале Star Trek: Lower Decks / «Звездный путь: Нижние палубы», который расскажет о мире космических приключений глазами рядовых членов команды звездных кораблей. С нижней палубы события выглядет совсем иначе, чем с главного мостика, вдобавок сериал приправят «черным юмором», так что проект обещает быть интересным не только фанатам вселенной.

Сериал Star Trek: Lower Decks выйдет на платформе CBS All Access, в качестве шоураннера выбрали опытного Алекса Куртцмана («Звездный путь: Дискавери», «Звездный путь: Пикар»), а за тот самый черный юмор будет отвечать Майк Макмахан — один из авторов и продюсеров фантастического сериала для взрослых «Рик и Морти».

Первый сезон анимационного сериала Star Trek: Lower Decks / «Звездный путь: Нижние палубы» дебютирует 6 августа 2020 года.

Напомним, что в данный момент в разработке также находится новый игровой сериал «Star Trek: Strange New Worlds», который расскажет о приключениях молодого Пайка, Спока и Number One.

Источник: Engadget