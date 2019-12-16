Apple запустила годовую подписку на игровой сервис Apple Arcade стоимостью $49,99 (раньше был только месячный вариант за $4,99)





В сентябре текущего года «яблочная» компания запустила игровой сервис Apple Arcade, предложив бесплатный месяц пользования и последующую абонплату в размере $4,99/мес. Тем, кто любит экономить на пакетных предложениях и длительных периодах подписки, компания в момент запуска ничего не предложила.

И наконец сегодня в Apple решили подумать о тех, кто предпочитает покупать подписки оптом, предложив годовую подписку стоимостью $49,99. Как нетрудно подсчитать, таким образом можно сэкономить целых $10 в год (получив таким образом два месяца бесплатно по стандартной цене), а ежемесячная оплата снижается с $4,99 до $4,17.

Предложением могут воспользоваться как новые подписчики, так и уже существующие — для этого достаточно зайти в настройки профиля Apple ID в раздел подписок и выбрать соответствующее предложение. Отметим, что одной подпиской Apple Arcade могут одновременно пользоваться шесть человек в рамках семейного аккаунта, единственное условие – одинаковый регион у всех участников семьи.

Напомним, что игровой подписочный сервис Apple Arcade был запущен 19 сентября 2019 года. В рамках сервиса доступно более 100 игр для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Чтобы понять, нужен ли вам этот сервис, стоит воспользоваться бесплатной пробной подпиской или же прочитать наш обзор.

Источник: Polygon