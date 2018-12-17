Австралийские ученые засеяли первые коралловые рифы при помощи робота LarvalBot

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Профессор Квинслендского технологического университета Мэтью Данбабин и профессор австралийского Университета Южного Креста Питер Харрисон при поддержке экологических организаций разработали и уже испытали в деле робота-ныряльщика LarvalBot.

Как сообщается, подводное устройство является частью масштабного проекта по восстановлению большей части естественной экосистемы Большого Барьерного Рифа. Задача LarvalBot — взять «на борт» оплодотворенную коралловую икру, предварительно захваченную в специальные загоны, и аккуратно распылить ее. Предположительно, это обеспечит равномерное развитие коралловых систем на всем протяжении рифа.

«Это как разбрызгать удобрение на лужайке», — объясняет профессор Данбабин.

Первое погружение LarvalBot прошло успешно: следуя удаленным командам ученых, робот распылил 100 000 икринок над выбранным поврежденным участком ББР, которые затем осели и закрепились.

Теперь ученые будут наблюдать за развитием «высаженных» кораллов и в случае необходимости внесут коррективы в конструкцию машины либо в процесс выращивания маленьких полипов. Следующий заплыв LarvalBot ожидается в 2019 году.

Напоследок отметим, что помимо LarvalBot, ученые также представили «робота-убийцу» RangerBot, который будет патрулировать рифы и регулировать популяцию хищной многолучевой морской звезды Терновый венец, которая ответственна за сокращение Большого Барьерного Рифа на 40%.

Источники: hightech.plus, Квинслендский технологический университет