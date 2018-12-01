«Автоматизация должна сократить рабочую неделю до 4 дней, сохранив при этом прежний уровень зарплат»

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Проблема роботизации в последние годы стала одной из главных тем для обсуждения на собраниях профсоюзов. Рабочие и служащие массово опасаются, что владельцы предприятий будут преследовать собственную выгоду и не разделят преимущества автоматизации с подчиненными. Но у представителей профсоюзных организаций на этот счет другое мнение.

«По мере прогресса технологий каждый должен становиться богаче», — считает генеральный секретарь Конгресса британских трейд-юнионов (профсоюзов) Фрэнсис О’Грейди.

Он полагает, что с развитием технологий условия труда должны становиться лучше, а зарплаты — больше. В XIX веке люди боролись за восьмичасовой рабочий день, а в XX веке — за пятидневную рабочую неделю и оплачиваемый отпуск. Задача профсоюзов в XXI веке — сократить рабочую неделю до четырех дней, сохранив достойную оплату за труд, утверждает О’Грейди.

«То, за что сейчас должны выступать профсоюзы — более высокие высокие зарплаты и больше свободного времени, которое можно потратить, к примеру, на общение с близкими», — говорит он.

Некоторые представители профсоюзов опасаются, что работодатели не поддержат это стремление. Но похоже, что найти консенсус в этом вопросе вполне реально. Так, для работников ряда металлургических предприятий германский профсоюз IG Metall уже добился сокращения рабочей недели с 35 до 28 часов с сохранением изначальной заработной платы — с правом при желании работать дольше.

«Мы не можем повернуть вспять инновации, но мы можем повлиять на то, как их будут внедрять и кто извлечет из этого выгоду. Работа будущего, с нашей точки зрения, — это работа, на которой вы сами решаете, сколько времени вы готовы посвящать труду», — цитирует представителей профсоюза Financial Times.

Успеха также удалось добиться шведам. По данным международной Организации экономического сотрудничества и развития, благодаря оплачиваемым работодателями и профсоюзами курсам по переквалификации 90% рабочих в Швеции, лишившихся работы из-за автоматизации, в течение года получают новое место. Для сравнения, во Франции и Португалии этого добивается лишь 30%.

«Скандинавские профсоюзы, в отличие от французских, не боятся автоматизации, а готовы бороться с ее негативными последствиями», — пишут журналисты Financial Times.

Еще один немаловажный тренд — вследствие новых вызовов профсоюзы, число участников которых в последние годы стремительно сокращалось, вновь начали приобретать популярность.

«Угроза автоматизации открыла для защитников прав наемных рабочих и служащих совершенно новые возможности», — подытожили журналисты.

Источники: FT, hightech.plus